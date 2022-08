San José gana en infraestructura cultural con obras a realizarse en el ECIE

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), firmó convenios sociales con tres instituciones de San José, que permitirán la refacción y la ampliación de sus sedes en un acto cumplido en el edificio central de la Intendencia que se realizó el pasado viernes 12 y del que participaron la intendente de San José, Ana María Bentaberri, el ministro José Luis Falero, el secretario general de la Intendencia, Sebastián Ferrero, el prosecretario Marcos Reyes, el director nacional de Arquitectura del MTOP, Santiago Borsari y representantes de las instituciones beneficiadas con los convenios.

“Si no le damos una mano desde el Estado, (estas instituciones) muy difícilmente puedan generar obras de inversión de gran magnitud que beneficien sus instalaciones”, dijo el ministro José Luis Falero, en relación al programa de Convenios Sociales que desde hace décadas lleva a cabo la cartera de la que hoy está a cargo.

Además, aseguró que “este programa tiene un fuerte componente social y tiene una importancia mayor para el gobierno, porque significa que las comisiones que integran estas instituciones, generan un aporte enorme a la sociedad en general y por tal motivo debemos reconocerlo como Estado y acompañar el proceso de desarrollo”.

La intendente de San José, Ana María Bentaberri, dijo que deseaba que el respaldo otorgado, tanto desde Ministerio como desde la Intendencia de San José, sea beneficioso para las instituciones y para toda la comunidad.

Las instituciones beneficiadas fueron el Club Atlético Universal, la Institución Atlética Río Negro y la asociación civil Intermedios Producciones, especializada en las artes escénicas, que administra y que gestiona el Espacio Cultural Ignacio Espino (ECIE), y funciona en un galpón de cargas cedido en comodato por AFE.

El convenio firmado con ésta última permitirá poner en marcha las obras para dotar a las instalaciones de accesibilidad, una galería y baños para el público con una inversión global será de 5.6 millones de pesos, de los cuales el MTOP aportará 2.9 millones.

ARRANCAR DE CERO | Sobre el aporte que recibirá el ECIE dijo el ministro José Luis Falero, que con el objetivo de contemplar tanto la visión de la Comisión de Patrimonio como la de la institución cultural se resolvió demoler las obras iniciadas en el año 2017 y que fueron detenidas por la Comisión de Patrimonio por entender, entre otras cosas, que no conservaba la estructura original del edificio de valor patrimonial.

“Se están contemplando las dos situaciones”, dijo Falero, que especificó que “se va a demoler y se va a reordenar esa situación. Se va a poder encarar la obra con el objetivo que se habían trazado, que era la posibilidad de generar en ese lugar accesibilidad, galería y gabinetes higiénicos para el público que va a trabajar y a desarrollar sus actividades”, dijo el Secretario de Estado.

“Para mí es una doble satisfacción poder estar firmando este convenio con ellos porque sin duda van a poder dar un paso más a algo muy anhelado y muy esperado”, agregó el ex Intendente de San José.

ANTECEDENTES | Cabe recordar que la Comisión Departamental de Patrimonio conformada en diciembre del 2016, que era presidida por el ex director de Cultura, Juan Carlos Barreto, solicitó a la Intendencia en febrero de 2017 la interrupción y paralización de las obras por no contar con los permisos correspondientes y “no adecuarse a la integridad y unicidad formal del edificio existente, adosando una construcción que opaca la esencia de la forma arquitectónica y que es claramente incompatible con la preservación de la volumetría y calidad arquitectónica de dicho bien de profundo carácter Histórico-Patrimonial”.

La carta dirigida al ex intendente José Luis Falero, evaluaba “negativamente el proyecto de construcción de servicios para el ECIE por no cumplir con las ordenanzas, no respetar la identidad patrimonial, construir la obra sin el permiso aprobado y desconocer la solicitud de suspensión de obra, continuando con la misma una vez notificados”.

En aquel entonces, la postura adoptada por la Comisión generó distintas movilizaciones por parte de docentes, alumnos y allegados al ECIE que reclamaban la no demolición de las obras que ya se habían ejecutado.

Las obras incluidas en el proyecto original constaban de la construcción de baños, boletería, el cambio de vereda, la colocación de pisos flotantes y una rampa para posibilitar el ingreso de las personas en situación de discapacidad. Esta reforma había sido anunciada en febrero de 2016, luego que el proyecto del ECIE resultara ganador de los “Fondos para el Desarrollo de Infraestructuras Culturales” otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), cuyo monto superaba los 900 mil pesos uruguayos.

De acuerdo a lo informado en aquella época, Intermedios Producciones presentó cinco proyectos de reformulaciones luego de los problemas generados en el proyecto original. Sin embargo, todos fueron descartados por la Comisión de Patrimonio.

El proyecto “Pérgola”, fue el último que presentó e incluía baños, la rampa de acceso y una cafetería. No obstante, en éste también hubo reparos por parte de la comisión debido a que esas obras no agregaban valor al Antiguo Galpón de AFE y además por considerar que su costo era elevado.

APOYO | En el acto realizado el viernes, la intendente Ana Bentaberri anunció que la comuna también apoyará el proyecto del Ecie, sumando 9.700.000 pesos para complementar las obras planificadas y dijo que los trabajos comenzarán en los próximos días.

“Para acompañar este proyecto, hemos acordado con los compañeros del ECIE que la Intendencia también va a sumar rubros para concretar una obra que pueda terminar de redondear el proyecto tan anhelado por el ECIE. Ya hicimos un llamado a licitación, la arquitecta de la Intendencia y del ECIE está trabajando en este tema y en los próximos días se van a poner en marcha la obra para la cual vamos a estar aportando 9.700.000 pesos”, anunció la jefa comunal.

“Quiero felicitar expresamente a Leonardo (Urrutia) y a Julio (Persa) porque sé y lo sabemos todos por todo lo que han pasado y soñado y esperado este momento y me parece que son de esas personas que representan lo que es el cariño hacia una institución y el sacrificio que hay que hacer para llevarla adelante y para involucrar a la gente”, añadió.

Por Katherine Martínez.