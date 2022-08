San Isidro de primavera será el 10 y el 11 de setiembre

La Parroquia Nuestra Señora de los Dolores y San Isidro de Libertad, entra en la etapa final de la organización de la Fiesta de San Isidro, que debió suspenderse en su fecha habitual -el 15 de mayo-, por el fallecimiento del padre Francisco y que tendrá lugar el fin de semana del 10 y 11 de setiembre. El padre Pepe, que quedó a cargo de la parroquia, cuenta ahora con el apoyo del padre Lintu, llegado hace cuatro meses a Uruguay, desde Bangladesh.

Giusseppe Calderone, comentó a La Semana que más allá de la fecha en que se realizará, “pensamos que era necesario organizarla de todas formas por el significado que tiene para la ciudad y para la comunidad católica esta festividad”.

Explicó el sacerdote que la intención es que todo lo que estaba previsto realizar en mayo, se realice el 10 y el 11 de setiembre. Como siempre el domingo será el día de más actividad. Se llevará a cabo la procesión del santo con desfile de caballería gaucha, de autos de época y la bicicleteada. En horas de la tarde se realizarán los juegos de campo en El Cencerro y en el gimnasio las academias de danza de la ciudad estarán actuando para el público que se haga presente en la oportunidad.

Comentó el padre “Pepe” que en mayo estaba previsto realizar un evento de volley en el gimnasio San Isidro, en acuerdo con la Comisión Administradora y están viendo si puede concretarse para el día 10 de setiembre.

Recordó el sacerdote que durante las dos jornadas, se podrá recorrer la feria alrededor de la plaza de los 33 y comentó que los artesanos o personas de Libertad que quieran poner un puesto durante ese fin de semana, tienen la posibilidad de hacerlo vendiendo previamente una libreta de números de la rifa de San Isidro.

Toda la fiesta estará terminando una vez que se realice el sorteo de la rifa, que está siendo vendida en muchos comercios de la ciudad y por muchas personas cercanas a la parroquia. El padre Pepe reconoció que en estos momentos “está un poco tranquila la venta, porque al no hacerse en su fecha bajó algo, pero además hay otras rifas importantes que están circulando, que son para personas que están con dificultades de salud y eso hace que la gente priorice. Nosotros también estamos colaborando con esas personas”, dijo Calderone.

OBRAS | Recordó luego que lo recaudado con la rifa se destinará a la restauración del templo parroquial, tarea que se está desarrollando y que Calderone espera poder tener habilitado para la fecha de la actividad.

“Seguimos en obra, seguramente por todo agosto estaremos en obra. La idea es que para la fiesta esté terminado”, dijo y recordó que “es una inversión bastante grande la que se está haciendo, que fue posible en parte por algunas donaciones recibíamos”, pero que además era necesaria “viendo el estado del templo”, que había sido ganado por la humedad.

“Falta pintar el templo y restaurar las obras de Lino Dinetto” (ubicadas detrás del altar), dijo el sacerdote y añadió que “estamos hablando con dos pintoras de San José, que están autorizadas por el artista, que son Michelle Prince y Mercedes Fuentes para realizar la tarea”.

CARGO | Sobre su reciente designación como “administrador parroquial”, explicó Calderone que “no sería el párroco, pero es prácticamente la misma función; la idea es que en diciembre se nombre párroco”. Entre bromas reconoce que no hay muchos aspirantes al cargo de párroco, pero dice que no sabe si va a ser designado él u otro sacerdote. “Es algo que no depende de mí”, dijo.

De todas formas reconoce que no esperaba, a sus 37 años, estar al frente de una parroquia. “No lo esperaba por cómo se dio. Fue una situación inesperada y no estaba en mis planes, como muchas cosas de la vocación de uno. No tenía pensado vivir en Uruguay, tampoco tenía pensado ser sacerdote; mi idea era tener una familia, otro proyecto de vida, pero después con el tiempo fue madurando esta decisión y estoy contento. Creo que es mi vocación y trato de confirmarla y trabajarla todos los días, porque no basta con decir que si un día”, comentó el sacerdote.

Hay que mencionar que la fiesta de San Isidro también está incluida en el cronograma de actividades por los 150 años del inicio del proceso fundacional de Libertad.