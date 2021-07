Sábado de asamblea en el hogar “El Quincho”; Selva Arbulo comienza su despedida como Presidenta

El próximo sábado 10 de julio a partir de las 14 horas en la sede de la Asociación de Jubilados y Pensionistas (AJUPEN), Libertad, se estará realizando la asamblea general del Hogar de Ancianos “El Quincho”, instancia en la que se deberá definir la fecha en que se hará la elección de nuevas autoridades, que implicará el retiro de la Presidencia de la comisión del centro residencial de Selva Arbulo, quien considera que es momento de que ingrese gente con ideas frescas.

Selva Arbulo tomó la titularidad del hogar en uno de sus tantos momentos complejos, hace siete años, a pedido expreso del entonces alcalde Sergio Valverde. En este tiempo, el hogar dejó de ser noticia por las dificultades económicas y se ha consolidado como el centro público de residencia para personas de la tercera edad.

De cara a la asamblea del próximo sábado, Selva Arbulo dijo que en esa oportunidad, “entregaremos toda la información referida a cómo ha funcionado el hogar en los últimos dos años y en el período en que he estado al frente, mostraremos cómo están las cuentas. Informaremos que no debemos nada a nadie, que hay dinero para pagar los sueldos, que si se retrasa la partida del BPS (Banco de Previsión Social), contamos con algo de dinero, no como ocurría antes que no teníamos nada guardado”. La Presidenta del hogar explicó: “hemos logrado hacer un fondo para seguridad, por las empleadas que se han portado tan bien durante toda la pandemia; no queremos generar atrasos con ellas. Por suerte no hay deuda ninguna, la próxima comisión que entre va a poder trabajar tranquila, porque no tiene ningún obstáculo”.

Precisamente consultada sobre qué pasará luego de la asamblea del sábado, instancia en que se debe fijar el acto eleccionario, Selva Arbulo reconoció que hay gente interesada en seguir el trabajo que la comisión que ella encabeza ha realizado, aunque al solicitarle que comentara qué nombres se manejan prefirió no darlos, ya que, dijo, “puede haber más de una lista formándose” y no consideró bueno que ella dijera unos y no otros.

RETIRADA | “Yo por lo pronto no voy a continuar. Ya llevo siete años y es mucho”, dijo sobre su futuro en el hogar. Arbulo dijo querer que “venga gente nueva que tenga otras ideas. Nosotros lo que hacemos hasta ahora es mantener al abuelo residente con una buena calidad de vida y dejamos un hogar en óptimas condiciones para que quien lo reciba, trabaje con tranquilidad”.

La saliente Presidenta de “El Quincho” dijo que en él “hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero nosotros ya somos grandes y lo que hacemos ahora es mantener el lugar; vemos que no se deterioren las instalaciones del hogar, que los abuelos estén bien y que las funcionarias también lo estén”.

Consultada respecto a en qué fecha se estarían realizando las elecciones en el hogar, Selva Arbulo dijo: “cuando quieran, nosotros tenemos todo al día, el balance, todo. Sólo es cuestión de fijar la fecha de la elección”.

La saliente Presidenta del hogar volvió a mencionar el trabajo realizado en la institución, durante la pandemia de coronavirus, que les ha permitido no tener un solo caso de la enfermedad en este año y medio en que el virus ha acechado al país. Para eso, dijo, ha sido fundamental el compromiso de todo el personal, de los proveedores y de los familiares de los residentes. “Cortamos todo, las visitas, las reuniones de la Directiva las hacíamos en el patio del fondo, ni yo entro al hogar”, dijo Selva Arbulo, que mencionó que están todos los residentes vacunados contra el coronavirus, con sus dos dosis, y que también tienen la vacuna de la gripe.

El sábado 10 entonces, comienza a cerrarse un ciclo de siete años en el residencial administrado por la sociedad civil en Libertad, en el cual residen entre 30 y 31 personas.

Por Javier Perdomo.