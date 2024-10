Rotary Club convoca a charla con el psiquiatra Ariel Gold a padres y docentes

El Rotary Club Libertad está realizando una intensa campaña de difusión de la charla que estará dando en la jornada del 10 de octubre en instalaciones del Club Social El Asador el psiquiatra de niños y adolescentes Ariel Gold. El evento lleva por título «Algunas claves para entender más a nuestros adolescentes» y está previsto que comience a las 19 horas y dure una hora y media.

Según contó el integrante de Rotary Club Libertad Ulises Gallaretto, por ser parte del club lo invitan a distintos eventos y así fue que concurrió a una charla de Gold, tras la cual quedó muy impresionado y decidió promover su llegada a la ciudad.

“Es un psiquiatra que se ha especializado en esta temática. Caló muy profundo en todos los que allí estábamos en esa charla el enfoque que hace de cómo se va produciendo el desarrollo del cerebro de un niño y qué herramientas hay que aplicar para ir logrando que esa mente tenga una convivencia normal con el resto de la sociedad. Lo plantea de una forma muy simple y entendible”, mencionó Gallaretto.

Respecto al público que está orientada la charla, Gallaretto dijo que “está preparada para padres y docentes, tanto maestros como profesores, porque son quienes le van a transmitir lo que él aporta para mejorar una relación que es de por sí difícil”.

Comentó el rotario que para promover la charla están visitando a todos los centros de estudio de la ciudad, pero además dijo que traer a este disertante tiene un costo importante y que de solventarlo se hará cargo la Asociación Médica, en tanto que el Municipio dará una mano importante con “cuestiones logísticas”, dijo Gallaretto.

Si bien concurrir no tiene costo, los rotarios están pidiendo que los asistentes concurran llevando un alimento no perecedero. “A los que puedan llevar se lo pedimos, esos alimentos no perecederos se llevarán al hogar El Quincho, en el que siempre están con muchas dificultades y también se destinarán a algunas familias que nos están solicitando una mano”, comentó Ulises Gallaretto.

“Si tenemos suerte que la gente que concurra y nos haga un buen aporte de alimentos vamos a tratar de trasladarlo a la gente que lo necesita”, dijo el rotario.

EL DISERTANTE | El doctor Ariel Gold es médico psiquiatra de niños y adolescentes. Fue profesor adjunto de la cátedra de psiquiatría pediátrica, de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (UDELAR). Estuvo a cargo del Curso de Psicofarmacología para los postgrados de Psiquiatría de Niños y Adolescentes (1998-2010), y ejerció como psiquiatra del Centro de Atención Integral del Niño y Adolescente (CAINA) (1996-2011).

Además, ejerció la docencia directa en la asignatura Biología en Bachillerato y la docencia directa en Ciencias con niños de 5º y 6º de Primaria. Actualmente es director del departamento de niños y adolescentes del Centro Clínico del Sur, en Montevideo, donde creó junto a la maestra y fonoaudióloga Alicia Gómez el Programa de Psicoeducación “El Docente como Agente de Salud Mental”.

A sus cursos han asistido más de 10 mil participantes en Uruguay y en el exterior (Colombia, Argentina, Chile, Ecuador). Es conferencista en múltiples sociedades científicas y en encuentros con padres y docentes en la mayor parte de los centros educativos de nuestro país. Es miembro corresponsal de la Academia Americana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes.

