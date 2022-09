Rotarios donaron electrocardiógrafo al «hospital» y reclamaron por uso de equipo oftalmólogico donado por el club

El Rotary Club Libertad concretó el sábado la donación de un electrocardiógrafo portátil al Centro de Primer Nivel de Atención de Libertad (CPNAL), y aprovechó la oportunidad para consultar a las autoridades del centro de salud sobre el uso del equipo de oftalmología que donaran años atrás los rotarios.

Sobre las 11 horas se realizó la actividad, dentro del centro de salud. Allí, con la presencia de buena parte de los rotarios libertenses y de la directora Beatriz Amestoy y la subdirectora Isella Arocha, Rubén Prieto fue el encargado de entregar la donación.

Recordó Prieto que el proceso para donar el electrocardiógrafo se inició en su anterior Presidencia. Recordó Prieto que junto al secretario Álvarez “nos propusimos hacer una donación para el centro de salud, hablamos con Beatriz e Isella y juntos llegamos a la conclusión que una de las necesidades que tenían era un electrocardiógrafo portátil. Se demoró un poco su llegada, empezamos en los primeros días del mes de julio del año pasado. Se hizo todo el proyecto, se presentó ante Rotary Internacional y se aprobó rápidamente; para octubre o noviembre estaba aprobado, pero se demoró la importación del equipo”.

Rubén Prieto mencionó que pretenden que el equipo “tenga el uso necesario para el centro. El lema de Rotary Internacional del año pasado era ‘Servir para cambiar vidas’ y nosotros cumplimos con la meta. En este año estamos con otro lema, que es ‘Imagina Rotary’, bien, nosotros imaginamos que estas cosas sean útiles para nuestra comunidad”.

PREGUNTA | Luego Prieto le consultó a la Directora sobre el equipo de oftalmología, que según le habían comentado no se estaba usando. “Es otra donación de nuestro club y nos gustaría que no se fuera de nuestro hospital. No lo preguntamos solo los rotarios sino la comunidad que colabora con nosotros para tener elementos en el hospital”, mencionó Rubén Prieto y Amestoy le explicó que no está en uso porque renunció la oftalmóloga y hay un llamado para proveer el cargo.

Antes de profundizar en el tema del equipo de oftalmología, al hacer mención a la donación recibida ese día, dijo Beatriz Amestoy que para ellos “es un instrumento valioso” y que será utilizado para el bienestar de los usuarios.

Dijo luego que quería hacer “un poco de historia respecto a lo que significa la tecnología en la medicina. Hace no tantos años, los electrocardiógrafos no eran portátiles, no estaban disponibles para toda la población, se usaban en casos extremos cuando se llegaba a internación de tercer nivel. Gracias a la evolución de la tecnología médica y a los recursos humanos que se formaron, son los usuarios los que se han beneficiado”.

“Hoy en día, un paciente de una policlínica periférica como Kiyú, Puntas de Valdez o en el barrio María Julia, no tienen que trasladarse para hacerse un electro porque contamos con esos aparatos, lo que hace posible que haya una mayor accesibilidad y sin tantos inconvenientes”, mencionó Amestoy, que prosiguió explicando que “un electrocardiógrafo nos puede servir para diagnosticar cuadros muy graves o cuadros más leves que pueden complicarse y con un electro se puede prevenir el mal mayor. Le vamos a dar utilidad”.

RESPUESTA | Respecto al equipo de oftalmología, Beatriz Amestoy insistió en que “se va a seguir usando”, porque “es una fortaleza que tiene el centro de Libertad”. Informó además que “hay un llamado que está en curso para que haya un nuevo oftalmólogo y lo use”.

Beatriz Amestoy destacó la actitud del Rotary Club Libertad, que “desde el primer día que asumimos se acercaron a nosotros y ya han colaborado en otras cosas. Estamos en contacto permanente con ellos, necesitamos toda la ayuda que se nos pueda dar, que termina siendo en beneficio de los usuarios y de toda la comunidad de Libertad.

Luego de culminado el acto oficial de entrega, Beatriz Amestoy, al referirse al servicio de oftalmología, dijo que la doctora Noelia Rosemberg renunció a su cargo hace un mes y que de inmediato se hizo un llamado, aunque reconoció que es una especialidad difícil de llenar el cargo, ya que no son tantos los oftalmólogos. Comentó, por ejemplo, que residentes en el departamento, hay solo cuatro. De todas formas, insistió en que el cargo se llenará, porque es una fortaleza del centro libertense.

Por Javier Perdomo.