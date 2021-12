Repercusiones tras los sucesos del viernes en Tres Cruces: declaraciones y reuniones

La dirigencia de la Coordinadora del Interdepartamental de la UNOTT emitió el domingo un comunicado en el que brinda su versión de los hechos acaecidos el viernes 10. Dice la comunicación que la instancia del viernes 10 “pretendía ser una jornada de información a la población para ser visualizados como sujetos con derechos vulnerados. Esta situación no ha cambiado ni está teniendo la atención necesaria por los responsables de esa vulnerabilidad”.

“Los seguros de paro siguen siendo elemento de persecución, no se reconoce la pérdida salarial causada por el decreto de Presidencia firmado en octubre 2020, no se cumplen cabalmente los laudos y siguen precarizando el servicio de transporte Interdepartamental. Las pautas impuestas condenan a la rebaja salarial a los trabajadores de este sector”, agregan.

La Coordinadora del Inter también cuestiona la vigencia de la Ley de Urgente Consideración diciendo que desde que “está siendo aplicada, tenemos la percepción que hay una animosidad desesperada para aplicarla. En la movilización del sindicato de Cotmi en San José el año pasado, hubo un intento de aplicar la fuerza represiva, la misma fue detenida por la Jueza de turno en aquel momento, la movilización terminó en paz”.

“En otras ocasiones, cuando anunciamos volanteadas rodean las salidas y entradas de Tres Cruces llegando a tener más policías que trabajadores en los alrededores (ni los partidos de fútbol o básquet con más hinchada requieren de tanta seguridad)”, agrega la comunicación.

“También vemos con preocupación las declaraciones de políticos que seguramente responden a intereses de unos pocos, cómo animan con su retórica el odio hacia la clase trabajadora organizada, pero ninguno se expresa sobre el fondo del conflicto”, dice luego.

Sobre los trabajadores heridos, dice que el de la foto que está circulando “es el que impresiona más, porque nunca vimos algo así. Estamos preparados para negociar y movilizarnos pero no para chocar con trabajadores armados. En la marcha habían familias con menores, lejos estaba de nosotros los organizadores y sus propios padres llegar a pensar que nos iban a disparar o tirar gas”.

Aclara el comunicado que las fotos que se han difundido son del sindicato y mencionan que cuidarán “al compañero herido y no divulgaremos su nombre ya que el odio esta agazapado para hacer daño a los individuos aislados y a los sindicatos”.

¿Y LA POLICÍA? | Consultado el dirigente José Duarte respecto a si ha habido algún intento de contacto o pedido de diálogo con el sindicato policial luego de los incidentes, éste dijo que “hasta el momento –domingo a la noche-, no han respondido los mensajes ni las llamadas”.

El domingo en la noche, el Sindicato Policial (SIFPOM-U), emitió una breve declaración en la que dice que entiende que “las movilizaciones y medidas sindicales son en defensa de sus reivindicaciones, las mismas tienen que ver con salario, viviendas, condiciones de trabajo y demás mejoras para el trabajador y su familia” y aboga por que “ninguna de estas movilizaciones termine con trabajadores lastimados. Nunca será trabajador contra trabajador el camino”.

El lunes al mediodía se realizó un encuentro entre el director de Convivencia del Ministerio del Interior Santiago González y dirigentes de la UNOTT para analizar en conjunto lo ocurrido el viernes. “Esto demuestra que el diálogo es nuestro camino”, decía el sindicato antes de la realización de ese encuentro.

LA REUNIÓN | El presidente del Pit-Cnt Marcelo Abdala, participó de la reunión entre la UNOTT y Santiago González. Al término del encuentro dijo que lo ocurrido fue «un hecho desmedido», ya que se estaba intentando descomprimir la situación y «la gente retrocedía. Un policía se pasó de la raya cuando se estaba disolviendo el corte de calle y eso no puede suceder, lo dijimos con mucha claridad».

«Vinimos a transmitir el rechazo del movimiento sindical a este hecho” dijo y reconoció que se encontraron con “un Ministerio que está dispuesto a trabajar en eso, en bajar la pelota».

Santiago González a su vez, declaró a la prensa, que «el Ministerio no quiere lo que sucedió el viernes. Tenemos que hacer cumplir las leyes, la circulación tiene que ser libre, no se puede cortar ninguna calle. Hay protestas y lo hacemos a través del diálogo y creemos que es la forma. La represión tiene que ser lo último de lo último y esperamos que no pase».

Dijo también que deben coordinar para este viernes, porque ya se sabe que habrá otra movilización del interdepartamental y se debe «garantizar que la gente pueda movilizarse, pueda hacer sus movilizaciones y garantizar la ley».

«Estamos trabajando para que este tipo de hechos no se vuelvan a dar, los canales de diálogo permiten bajar la pelota y seguir construyendo», dijo González.

Por Javier Perdomo.