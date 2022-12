Repaso por las noticias más importantes de 2022 en el departamento de San José (II)

A la vez que la pandemia de coronavirus fue cediendo, una preocupación que volvió a hacerse presente de inmediato en el país, fue la de la inseguridad. El gobierno pretendió interpretar la lógica restricción de movimiento -y con ella la disminución de posibilidades para el delito-, como un éxito de una política de seguridad, pero cuando el movimiento se retomó, el delito aumentó con rapidez y lo que es aun más complejo, aumentaron los delitos violentos y las muertes en todo el país.

Esto fue así en todo el país y estas tierras josefinas no fueron una excepción, ya que hubo picos de delitos en casi todas las localidades del departamento (Ciudad del Plata, Puntas de Valdez, Libertad, la capital departamental), y la respuesta policial no era la adecuada, no sólo en el combate, sino también en la forma en que las autoridades de la Jefatura respondían a los reclamos que se dan de parte de los vecinos cuando existen esas olas locales de delincuencia.

El comisario Orestes Leles, quien fuera designado al arranque del período no logró comunicarse con la población preocupada por la delincuencia, generó rispideces, tuvo malas formas y se fue aislando, hasta que él mismo renunció al cargo (la subjefa Belén Camejo fue trasladada a Durazno), y fue designado en su lugar el comisario Atilio Rodríguez, quien venía desempeñándose en un alto cargo en la Jefatura de Policía de Montevideo.

El cambio se dio al arranque del mes de setiembre y lo primero que hizo Rodríguez, fue convocar a los medios de prensa para lograr una mejor comunicación, algo que se ha mantenido desde que Rodríguez llegó a San José. También se ha reunido con organizaciones sociales y autoridades civiles, generando un buen diálogo, que ha llevado a que la inseguridad no sea tema permanente en la localidad.

VIOLENCIA Y FEMICIDIO | La violencia es un tema que ha estado presente en todo este 2022. Balaceras, riñas, agresiones, maltrato hacia las mujeres, hacia los niños, crecen en niveles que asustan.

A poco de asumidas las nuevas autoridades de la Policía en San José, sucede uno de esos hechos que marcan el año: una pareja montevideana alquiló una casa en Kiyú por una semana y el día que debían entregarla, desaparecieron. A dos días de iniciada la búsqueda, la camioneta de la pareja es localizada sobre el río San José, en el puente de “Valdez Grande”.

De inmediato comenzó la búsqueda de la pareja (el hombre era policía retirado, siendo localizada la mujer, a unos 100 metros del puente, muerta. De allí en más se tejieron las más diversas hipótesis sobre el paradero del autor del femicidio; desde la autoeliminación hasta la huida tras cometer el crimen. Finalmente fue encontrado también muerto, en el río.

El otro hecho pavoroso ocurrió en Ciudad del Plata e involucró a un policía en actividad y su esposa, quienes abusaban de sus hijas pequeñas. Una de las niñas contó a compañeras de clase lo que su padre hacía y su narración fue grabada y entregada a la maestra, que junto a la Dirección realizaron la denuncia inmediata.

A hombre y mujer le quitaron la patria potestad sobre las niñas y deben pagarles un monto mensual por mes a cada uno, durante 12 meses. Las niñas fueron derivadas al INAU.

VIVIENDAS | El año 2021 había terminado con buenas nuevas para decenas de familias de Libertad ya que los proyectos de las cooperativas COVISUEL y COVI-UNI-LIBER, fueron favorecidas con sus préstamos en el sorteo de la Agencia Nacional de Viviendas del final del año, pero al presente ninguna de las dos ha podido comenzar con sus proyectos, ya que todavía no se les han comenzado a realizar los desembolsos para que puedan comenzar a construir.

En el marco de ese complejo panorama, varios núcleos de vecinos del departamento aspiran a viviendas del Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (MEVIR), han esperado por la concreción de complejos en San José, durante este período de gobierno, que al parecer no se concretarán hasta el próximo.

Por lo menos ese es el caso de los aspirantes de Colonia Italia, que después de meses de negociaciones, lograron avanzar en la recategorización del terreno ubicado al lado de la escuela 17 y que llegaron a mantener una reunión con el presidente de MEVIR Juan Pablo Delgado hace poco tiempo, en la que este les alentó a seguir con su proyecto, aunque no les dio esperanzas en que sea realidad en el corto tiempo.

SANTA PAULA | Donde estuvieron “sublevados” buena parte del año también fue en la colonia José María Pérez (Camino a Kiyú), más precisamente los padres que envían a sus hijos a la escuela 65, Santa Paula, cuyas instalaciones ya no dan para más hace muchos años y por lo menos durante las tres últimas administraciones de la ANEP han estado peleando para que les mejoren el lugar, que aún tiene techo de paja, algo que es considerado anti higiénico.

La actual administración ha comprometido la obra, pero las trabas surgidas en las distintas fases por las que pasan proyectos de este tipo en la administración pública, lo fueron enlenteciendo y eso generó la molestia de los padres, que ven como sus hijos estudian en malas condiciones.

Finalmente parece que las obras comienzan el 12 de enero, al final de la licencia de la construcción, pero también la mudanza hacia la sede del club Juincam, generó problemas, ya que algunas madres vieron como apresurada la forma en que se dio el proceso de cambio. Los alumnos de la escuela 65, concurrirán buena parte del año 2023 a ese salón, ya que la reforma abarcará por lo menos hasta setiembre, han declarado las autoridades.

SALUD | La falta o no de medicamentos en los centros públicos de salud, ha sido otro de esos temas recurrentes de este 2022. En el caso concreto del Centro de Primer Nivel de Libertad, la discusión estuvo muy presente en la primera etapa del año, pero con el paso de los meses ha bajado de intensidad.

A las quejas de los usuarios, la Dirección ha respondido que la falta no es tal y así ha sido el debate en el año. Lo que sí no ha habido en Libertad es servicio oftalmológico y así se lo hizo ver en su momento el integrante de Rotary Rubén Prieto a la Dirección, que dio sus explicaciones y dijo esperar que se solucionara la falta del profesional oftalmólogo antes que finalice el presente año, pero hasta ahora no ha ocurrido.

Por Javier Perdomo.