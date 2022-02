Recolección especial de residuos no domiciliarios será el 21 y 22 de febrero

Una empresa de comunicaciones de reciente apertura en la ciudad, fue contratada por el Municipio de Libertad para desarrollar la campaña informativa y de difusión sobre la entrada en funcionamiento del Eco-Centro, espacio al que los vecinos deberán acudir a la hora de descartar los residuos no domiciliarios desde fines de este mes o comienzos del entrante marzo. Cuando comience a operar el centro, se realizará una campaña de recolección masiva, como las que se hacen una o dos veces al año.

Como ya hemos venido informando, el espacio para los desechos no domiciliarios estará ubicado al fondo del obrador municipal ubicado en calle San José, esquina Oribe, pegado al parque Carlos Clauzolles. Allí habrá ubicadas por lo menos cuatro volquetas, a las que mediante rampas se podrá acceder en vehículos y depositar los desechos no domiciliarios (cartones, alambres, cables, pasto, desechos tecnológicos y todos los desechos no orgánicos que se pueda imaginar). El espacio tendrá un horario establecido para entrar y salir, habrá un funcionario de guardia durante el día y se instalará vigilancia electrónica para las noches.

En las conversaciones mantenidas en el seno del Concejo Municipal, la representación frenteamplista ha expresado dudas sobre la localización del Eco-Centro, que si bien no tendrá desechos orgánicos está ubicado en plena ciudad y a pasos, por ejemplo, del hogar “El Quincho”, lo que preocupa por la presencia de roedores y la aparición de enfermedades por los desechos que allí se acumulan.

Desde el oficialismo, se acusó recibo del cuestionamiento del representante del FA y por eso una de las alternativas que se maneja es contratar una empresa que se encargue de la fumigación periódica del espacio, algo que aún no estaría definido formalmente, aunque ya se han hecho consultas por precios a empresas locales que se dedican a esa tarea.

LA CAMPAÑA | En cuanto a la contratación de una empresa para que diseñe la campaña de difusión e información para el buen uso del nuevo espacio, fue una idea que presentó la representación del FA y aceptada por el oficialismo. El plan de comunicación ya está siendo elaborado y prevé pautar espacios en medios radiales, televisivos, de prensa escrita y redes sociales por tres meses, además de volantes que serán distribuidos por la ciudad.

El alcalde Matías Santos había dicho en el correr de la pasada semana que cuando se pusiera en funcionamiento el nuevo centro, se anunciará con tiempo, pero además se realizará en conjunto una campaña masiva de recolección de residuos no domiciliarios en toda la ciudad para estimular el uso del nuevo espacio. “Son las campañas de recolección que hacemos todos los años”, comentó el Alcalde, que este lunes 14 informó que la campaña se hará los días 21 y 22 de febrero.

Vale recordar que este cambio también tendrá directa afectación para los comercios, que ahora deberán comenzar a gestionar los desechos que generen por su propia cuenta, ya sea llevándolos al vertedero en la ciudad de San José o contratando una volqueta entre las empresas que ofrecen ese servicio en la ciudad.

EL VERTEDERO | A esto hay que agregarle el cierre definitivo del vertedero ubicado en el Camino al Cementerio, que como ya informamos, ocurrirá antes que finalice el presente mes de febrero porque el terreno donde está ubicado debe ser entregado a sus dueños, que nunca han cobrado un solo peso por su uso.

Según la representación frenteamplista en el Municipio, se ha querido mostrar que el cierre del vertedero y el Eco-Centro, son dos cosas relacionadas entre sí, pero en realidad son independientes una de la otra porque, dicen, el eco-centro está incluido en el presupuesto quinquenal, en tanto que la necesidad de entregar el predio surgió a pedido de la familia propietaria de éste en el último tiempo, que además amenazó con hacer juicio a la comuna si esto no ocurría.

Recolección especial será lunes 21 y martes 22

Este lunes la Intendencia anunció que los días lunes 21 y martes 22 de febrero, se estará realizando la recolección especial de residuos no domiciliarios mencionada en la nota principal de esta página. Para la instancia se dividirá la ciudad en dos, teniendo como límite la calle Lavalleja.

Es así que el lunes 22, la recolección en la Zona 1 abarcará los barrios Progreso, Juventud, Inve, Residencial, Aserradero y María Julia, en tanto el martes, en la Zona 2, se recorrerá los barrios Parque, Valenciana, Colón, Centro, «Hospital», Campana y la zona conocida como «Bonnahón». El miércoles 22 se llegará con la campaña a los barrios Cololó y Pascual.

Por Javier Perdomo.