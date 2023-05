Realojamiento de inundados en San José de Mayo: entre avances y críticas

Continúa avanzando el plan de realojo que beneficiará a una treintena de familias damnificadas por las inundaciones en la ciudad de San José de Mayo. La comisión multidisciplinaria, conformada para trabajar en los aspectos que le compete sobre ese proceso, presentó un informe que abarca importantes consideraciones que deben tener en cuenta las familias que fueron seleccionadas para trasladarse a las nuevas viviendas que les otorgará el Estado a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT).

El grupo de trabajo, integrado por representantes de esa cartera ministerial, de la Intendencia de San José y de la Junta Departamental, lo dio a conocer en una conferencia de prensa que tuvo lugar el pasado martes 25 de abril, en la Sala Sienra del Teatro Bartolomé Macció de la capital departamental.

El informe presentado incluyó una puesta a punto de los pasos que se han dado hasta el presente, que fueron informados por la directora de Políticas Sociales de la Intendencia josefina Carolina Hornes y la titular del Ministerio para la zona metropolitana María Inés Camy.

“Venimos de un trabajo de varios meses donde el Ministerio con distintas áreas de la Intendencia estamos trabajando en relación a las zonas que hay que priorizar, haciendo hincapié en las zonas que fueron denominadas áreas rojas o de alto riesgo en el plan local con estudios que se hicieron desde la Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA), y la perspectiva de inundabilidad que tienen los terrenos”, dijo Camy a La Semana.

CONDICIÓN | Durante la mencionada conferencia de prensa, se informó que una de las condiciones que deberán cumplir todas las familias que accedan a este plan de realojo, es aceptar la demolición de la finca en la que residen en la actualidad.

“Hay dos conceptos en relación a lo territorial; por un lado es la zona de mayor riesgo y por otro lado, buscar zonas compactas donde se pueda ir liberando predios con la demolición de la casa existente”, dijo la funcionaria, quien luego explicó que tal expresión de voluntad es necesaria porque el 100 por ciento de los núcleos que fueron identificados como posibles beneficiarios se encuentran en predios privados. ”Los programas que tiene el Ministerio no aplican porque están todos pensados sobre la base de tierras públicas, que no es este el caso”, dijo María Inés Camy.

Los predios que queden deshabitados y cuyas viviendas sean demolidas quedarán a disposición de sus propietarios para usos que no sean habitacionales: “que los dueños de las tierras puedan ir transformándolas con otro fin que esté habilitado por la Ley de Ordenamiento Territorial y el plan local de San José pero que no sea el habitacional bajo ningún concepto”, informó la funcionaria ministerial. La idea es incentivar en esos terrenos la plantación de árboles y el desarrollo de emprendimientos orientados a la recreación y el esparcimiento.

El trabajo en territorio se inició con la creación de una comisión con vecinos referentes, la realización de un censo en las zonas que presentan mayor riesgo de inundabilidad y el análisis de los datos surgidos del relevamiento realizado.

El convenio entre la Intendencia y el MVOT -firmado en el pasado mes de diciembre de 2022- marcó el inicio de la primera etapa de trabajo que posibilitará el realojo de 30 familias en viviendas nuevas que serán construidas en un terreno del barrio Exposición cedido por la Intendencia y otras dos, mediante la compra de viviendas usadas.

Tras la conferencia de prensa brindada por la comisión multidisciplinaria, el pasado viernes 28 de abril, se realizó una reunión con los residentes de los predios que presentan las situaciones más complejas. En esa oportunidad, se procedió a informarles sobre el proceso realizado, con el fin de recabar el aval de las familias para dejar los predios privados contiguos al río.

Camy dijo que posteriormente y “desde el equipo de la Intendencia, se trabajará en profundidad con esas familias seleccionadas para ver la cantidad de dormitorios que por ley debería tener cada vivienda y hacer la licitación” que determinará cuál será la empresa que estará encargada de realizar lo obra.

CUESTIONAMIENTOS | Oscar Castro, referente del movimiento “Manos Unidas”, conformado por las familias afectadas por las inundaciones, cuestionó las acciones de la comisión y puso en duda la forma en la que se ha realizado la lista de las familias beneficiarias: “da la impresión de que relevaron al azar”, cuestionó Castro.

El referente del grupo de familias, dijo que “hay gente a la que siempre le llega el agua” que no fue relevada por el equipo multidisciplinario. En tal sentido, Castro dijo que hay familias que residen en las calles Colonia, España y Flores a quienes “les ha llegado el agua toda la vida y que no fueron relevadas” y solicitó que “se evalúe a esa gente también, porque da la impresión de que relevaron al azar. Me parece que hay falta de información”, dijo Oscar Castro.

Asimismo, Castro se mostró molesto por entender que durante el proceso y pese a que también integra la comisión multidisciplinaria se lo ha dejado de lado. Consultado sobre si concurriría a la asamblea a la que fueron convocadas las familias seleccionadas, Castro dijo desconocer en dónde tendría lugar ese encuentro: “El que empezó todo esto con las familias de la zona inundable fui yo. Me parece una falta de respeto porque no se me haya convocado para nada”, lamentó el vecino.

Por otra parte, el vocero del movimiento también formuló críticas al hecho de que las viviendas se construyan y entreguen el año que viene: “eso es algo que yo ya tenía previsto, porque el año que viene hay elecciones”, mencionó el vocero del grupo “Manos Unidas”.

Por Katherine Martínez.