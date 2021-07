Rafael Santandreu y los cuatro pasos para superar el miedo

Para un tiempo que ha dejado muchas tensiones, miedos, inseguridades y una buena dosis de desconcierto, reflexionar acerca del valor de la vida y sus avatares, es sin lugar a dudas, una técnica sanadora y necesaria. Las situaciones vividas en este tiempo, marcan una pausa obligada en las acostumbradas rutinas, lo que no implica para nada dejar de sentir placer por aquellas cosas que divierten, reconfortan y dan empuje para seguir adelante.

En este tiempo, muchos especialistas han dejado clara la importancia de sanarnos emocionalmente y reinventarnos, para continuar. El psicólogo barcelonés Rafael Santandreu, por ejemplo, a través de sus libros y charlas, invita al autoanálisis y establece diferentes formas para poder enfrentar situaciones complejas. Considerado uno de los psicólogos más influyentes de España, se especializa en ayudar a desarrollar fortaleza emocional en las personas, quizá, una de las tareas más difíciles y necesarias para este tiempo.

DATOS | En sus trabajos, Santrandeu busca alternativas a problemáticas cada vez más comunes en este tiempo. Según el psicólogo, es posible desentrañar aquello que nos sucede y así encontrar salidas que nos devuelvan el estado de bienestar que tanto se necesita para enfrentar la vida. Entiende que existen mecanismos para vivir de forma saludable, a pesar de los problemas que inherentes a la vida misma. Sus libros “El arte de no amargarse la vida”, “Escuela de la felicidad”, “Las gafas de la felicidad” y el último, “Vivir sin miedo es posible”, van en esa dirección.

Su trabajo presenta aristas diferentes a los clásicos libros de autoayuda. Santandreu intenta mostrar lo mucho que dramatizamos las situaciones de la vida pero además, lleva a reflexionar sobre otros aspectos como pueden ser la religiosidad, la educación y la economía. La solución según él, son ejercicios prácticos y aplicables, para superar los complejos y los problemas que dificultan y amargan la vida.

Su principio fundamental pasa por acercar a las personas a desarrollar su fortaleza emocional, un aspecto más que importante en momentos que la crisis sanitaria, nos puso de cara a situaciones en las que, la ansiedad y el miedo jugaron un papel central.

SITUACIONES | Santandreu trabaja métodos o formas de lograr una especial sensación de bienestar, ante las dificultades, pero como trabajo personal. “La idea es que tú puedas hacer una psicoterapia por tu cuenta, bien hecha y sin necesidad de ir al psicólogo. Yo soy muy amante de lo autodidacta. Siempre que se puede, es mejor el aprendizaje autodidacta que el guiado, aprendes mucho más”, dice.

Cree que la fortaleza emocional es el camino para lograr ser felices a pesar de los fracasos o tristezas. Uno de los pilares para obtener esa fortaleza emocional es alejarse del miedo, “El miedo es humo. En realidad, todas las emociones negativas lo son. Son creaciones de nuestra mente que desaparecerán de forma aparentemente milagrosa si dejamos de temerlas, si nos podemos cómodos en su presencia”.

Santandreu explica que se trata de una actitud frente a la vida, pero no del famoso pensamiento positivo que tantas terapias exponen en sus postulados. “La psicología de pensamiento positivo sería repetirnos a nosotros mismos que todo va bien. Éste no es un pensamiento realista porque no todo siempre va bien, igualmente no todo siempre es un desastre”, comenta.

Santrandeu trabaja a partir de la psicología cognitiva, o psicología del pensamiento. Para él, la fortaleza pasa por el control sobre uno mismo, “Hacerse fuerte es aprender a controlar lo que te estás diciendo a ti mismo a cada momento. En otras palabras, si tomamos las riendas de lo que pensamos y dominamos nuestra actitud frente a los problemas de la vida, podremos solucionar estos y alcanzar cierto grado de felicidad”, afirma, invitando a dejar de ver las adversidades como cosas terribles, para revertir estados de ánimo. “Las personas mentalmente fuertes -añade- se cuidan mucho de dramatizar sobre las posibilidades negativas de su vida, lo que les hace mantener la calma. Ahí radica su fortaleza”.

Las causas que llevan a la ansiedad y al miedo siempre están al alcance de la mano, esperando a que tomemos partida por ellas. Desde marzo de 2020, se presentó un escenario en el que debimos posicionarnos, desde nuestras fortalezas o desde nuestros miedos. Quizá la diferencia radicó en estar tranquilos a pesar de la tormenta y fluir con ella o aferrarnos a la ansiedad y el pánico frente a lo que teníamos delante.

TERAPIAS | Santandreu dice que los temores se pueden dar frente a cualquier situación y que cuando son permanentes en la mente, se manifiestan en ataques de ansiedad y de pánico en cualquier momento del día, causando palpitaciones, mareos, falta de aire.

Frente a los miedos explica Santandreu que su libro ofrece “un manual para poner en práctica y curarse”. Una de sus técnicas consiste en entrar en contacto con eso que nos provoca la emoción negativa, hasta que ésta desaparezca. El cerebro simplemente las neutraliza y nos libera de ellas para siempre”, sostiene.

Agrega que “muchísima gente experimenta ataques y no sabe bien qué le sucede. Además, la gente oculta su estado por vergüenza y no sabe que esto es una disfunción de la mente. Pero es importante que se sepa que esto tiene solución, que se cura”.

En su libro explica los cuatro pasos para superar aquello que nos agobia y de lo que emerge un trastorno físico. El primer paso tiene que ver con “Afrontar”. “¡Sí, debemos experimentar las palpitaciones, el temor a morir, los temblores, los mareos, el pánico. Una y otra vez. Sí: ¡una y otra vez!”, dice.

Con ello, invita a dar el primer paso para superar un miedo, lo que es lo mismo, a exponernos al miedo y no intentar evitarlo. “Es necesario acudir a la fuente que provoca el miedo… De no afrontar, la mente entra en una espiral que hace crecer los temores irracionales hasta que lo dominan todo”.

El segundo paso es “Aceptar”, “Deja de luchar contra todo lo que sientes”. Explica que lo más sano es aceptar esa ansiedad o pánico que se siente frente a un acontecimiento, asumirlo, siempre es lo mejor que puede suceder y no luchar contra él, si no abandonarse a él. Dice el psicólogo que la terapia de exposición al miedo es llevar a la persona a que, en mitad de ese estado, intente rendirse y relajarse dentro del torbellino. “Mucha gente lo logra porque se pone a hacer otra cosa: leer o limpiar, por ejemplo. Al cabo del tiempo, consiguen vivir con normalidad dentro de su malestar”, explica.

Agrega que “se trata de permanecer en ese lugar tanto tiempo como sea necesario hasta que la mente deje de experimentar el miedo. La verdadera fortaleza, la transformación radical, llega cuando somos capaces de hacer lo contrario a lo de siempre: no huir sino adentrarnos en él”.

El tercer paso consiste en “Flotar”, “sin prisas; vas a estar mucho tiempo así”. Según Santandreu con esta técnica se trata de saber estar en un estado de ansiedad, sin agitarse, sin prisas porque pase. “Hay que estar preparados para estar mucho tiempo en ese estado y llevar a cabo la vida sin exigirse mucho”, explica Santandreu. Propone en este caso y en ese momento específico, asumir que “no pasa nada. Con ello, lanzamos a la mente el mensaje de que no hay ningún peligro… ninguna razón para correr y nos relajamos en la medida de lo posible”.

Por último, el cuarto paso es “Dejar pasar el tiempo. Un año de terapia es una estrategia realista”. Dice que “en la filosofía de la terapia de exposición impera el fluir, el no acelerar los resultados, el dejar pasar la emoción negativa mientras se hacen otras cosas y se entra en contacto con ella. En muchos casos complicados de ataques de ansiedad y trastornos obsesivos tardan un año, o más, en llegar a la curación total. Así que creo que la expectativa de un año de trabajo personal (de terapia de exposición), es una estrategia realista y empoderadora”, comenta Santandreu y agrega que “lo importante es no impacientarse, no querer que el problema desaparezca sino llegar a sentirse cómodo con él. Luego llega la liberación”.

Por Yudith Píriz.