Presentación del programa de salud mental del Municipio, generó dudas en asistentes

Tal como se había anunciado, el pasado miércoles 12 se realizó la presentación del plan de salud mental instrumentado por el Municipio de Libertad con la psicóloga Grecia Wildebat. La charla se realizó en el hall del Club Social El Asador y a ella concurrió un importante número de personas interesadas en la propuesta.

Fue la psicóloga Wildebat la que realizó la presentación del proyecto que implica la atención de ocho personas preseleccionadas por la propia profesional para tener ocho sesiones con ella en el correr de cuatro meses. En la oportunidad, Wildebat explicó a los asistentes los objetivos que ella se plantea, a la vez que distribuyó entre las personas presentes el cuestionario que debe llenarse y en el que se basará para seleccionar a los participantes del programa. Algunos lo llenaron en el momento y otros se lo llevaron para que sean completados por personas que puedan estar interesadas.

El cuestionario, además de pedir información básica de la persona interesada -nombre, teléfono, edad-, consulta sobre si ha tenido atención psicológica con anterioridad y si considera que necesita un apoyo de este tipo.

En la reunión, hubo consultas de parte de algunos de los presentes sobre las características de la atención que van a recibir las personas seleccionadas por la Psicóloga a cargo del programa que pretende realizar el Municipio. La pregunta que más rondó en el encuentro fue la de qué pasa después de los cuatro meses y eso fue algo que no tuvo una respuesta sólida ni de parte de la Psicóloga ni de los integrantes del Municipio. Se manejó la continuidad del programa con nuevos beneficiarios o la realización de talleres o charlas, pero no fueron planteos concretos, sólo posibilidades.

DUDAS | Una de las personas que más preguntas realizó fue la ex directora del centro de salud de Libertad y actual edila por el Frente Amplio Ana María Piñeyrúa, quien preguntó cómo se había decidido llevar adelante este programa teniendo en cuenta que es financiado con fondos públicos -es decir con dineros de todos-, planteó dudas sobre el proceso de selección de las personas a atender y sobre el propio formato de la atención, haciendo la salvedad de que ella no era profesional en el área, como sí lo es Wildebat.

Respecto a lo que tiene que ver con la financiación, fue el alcalde Santos quien le propuso a Piñeyrúa mantener una reunión con el Concejo Municipal para evacuar todas las dudas que ella pudiera tener sobre cómo se solventa este programa.

Por su parte el concejal frenteamplista Luis “Titer” Dearmas defendió la iniciativa y dijo que era una idea suya hacer algo en materia de salud mental, porque entiende necesario que el Municipio se involucre en la problemática. Dijo además que si hay críticas para hacer que se la hagan a él porque la idea de trabajar el tema es suya.

Consultada el viernes jueves por La Semana, la ex Directora del Centro de Primer Nivel de Libertad prefirió no realizar valoraciones hasta que no mantenga un encuentro con el concejal Dearmas, en el cual pretende que éste le aclare bien el proyecto, del que tiene dudas, sobre todo en relación a cómo es financiado y a la forma en que se seleccionó éste y no otro proyecto.

Por Javier Perdomo.