Preocupan a Bicheros Unidos los perros abandonados; dicen que han crecido porque no ha habido castraciones; el sábado hay jornada

El próximo sábado 29 de mayo, en la sede de la asociación civil Crecer, vuelven las jornadas de castración a Libertad, luego de dos meses en que no se realizaron a causa de las restricciones tomadas para evitar la propagación del coronavirus. En este caso, las intervenciones se realizan de forma gratuita. La necesidad del regreso de estas instancias quedó de manifiesto al haberse inscripto en menos de un día el cupo total previsto para la ocasión.

Susana Pérez del grupo Bicheros Unidos, comentó que la última jornada de castraciones -que era la primera del año-, fue en febrero. “En marzo y abril las suspendimos por los altos índices de coronavirus en Libertad, ahora el índice sigue siendo alto pero nos tocaba una jornada gratis y no la quisimos perder. Así que arriesgándonos, la convocamos”.

“Largamos la convocatoria el miércoles 19 y a las 7 de la mañana del jueves 20, ya teníamos el cupo completo”, dijo Pérez, que comentó que quedó una lista de espera por si alguien no puede concurrir en esa jornada.

La integrante de Bicheros explicó que en jornadas de castración anteriores se anotaba sin mirar de dónde era la persona porque teníamos locomoción para trasladar a todo San José, “pero por el protocolo, para cuidarnos, no estamos yendo hacia Ciudad del Plata, porque allí se está castrando todos los meses. Para el lado de San José también les dijimos que no. Aunque vengan en su propio vehículo, les decimos que no. Lo restringimos a lugares en los que no hay castraciones, ni gratuitas ni económicas, por ejemplo Puntas de Valdez o Kiyú, que son localidades realizan una jornada muy de vez en cuando”.

El cupo para esta instancia era de 100 animales, sólo perras o perros y se van con el chip colocado, ya que estas jornadas son organizadas por la Coordinadora de Bienestar Animal de San José, por la Intendencia (que las financias), y “por nosotras que trabajamos”, comentó Pérez.

Para asistir a Crecer se pide el uso de tapabocas obligatorio y no ir con niños. Allí hay que mantener la distancia de 1.5 metros con otros tenedores de mascotas durante su estadía en el local. Los animales deben concurrir con un ayuno de ocho horas de alimentos y tres de agua. Hay que llevar manta o abrigo para luego de la cirugía. Se pide que si la persona no puede asistir el día de la castración, avise con anticipación para darle lugar a otra persona de la lista de espera.

ABANDONOS | Consultada respecto a por qué cree que se llegó tan fácil al número de intervenciones disponibles, Susana Pérez dijo que “la gente estaba desesperada porque desde febrero no castrábamos”.

“Así estamos padeciendo nosotros el abandono. Hay cachorros y más cachorros, perras preñadas que no las cuidaron y las largan para que tengan por ahí. Ha sido impresionante cómo ha crecido, desde el año pasado, que se bajó la frecuencia de las castraciones”, comentó la integrante de Bicheros Unidos.

Ejemplificó la situación diciendo que avisan de “cuatro cachorros en La Reductora, ocho cachorros más hacia el camino a Buschental, por Camino Mauricio otros seis cachorros; perras que las tienen en la casa y nos piden ayuda, porque tuvieron siete, ocho, diez cachorros”.

Respecto a qué ocurre con esos animales dijo Susana Pérez que “a los que aparecen en la calle, se les busca un hogar transitorio, hasta que se dan en adopción; hemos tenido una buena tanda de adopciones pero es como una gota en el océano, porque das cuatro en adopción y te aparecen doce cachorros más”.

Como aspecto positivo de este momento para Bicheros Unidos, mencionó Susana Pérez que hoy “hay mucha gente más con voluntad de ayudarnos; hay gente que ayuda aunque sea difundiendo por sus redes. Además, tenemos muchos más voluntarios activos. Siempre contamos con la ayuda de los socios y también con la ayuda de gente que no es socia”.

PROHIBICIONES | Consultada Susana Pérez sobre cuál es la posición del colectivo animalista de Libertad respecto al proyecto de ley de la diputada colorada Nibia Reisch -de Colonia-, para prohibir la cría de perros de razas consideradas violentas, mencionó que como grupo comparten por completo la declaración realizada por el decano de la Facultad de Veterinaria José Piaggio.

El proyecto de Reisch se denomina “Perros de Razas Potencialmente Peligrosas” y según el Decano de Veterinaria, “de acuerdo a la evidencia científica disponible, la agresividad no es una característica de alta heredabilidad, por lo que el ambiente (condiciones de crianza, educación, hábitat y salud de los animales), es lo que determina con mayor grado la presentación de la agresividad como expresión del comportamiento del animal. Esas condiciones potencian o inhiben el temperamento natural de los animales, que es congénito y es una característica que sí puede ser racial. Por lo tanto, la raza no es un factor determinante de la agresividad canina”.

Según José Piaggio, “el listado de razas considerado en el proyecto no contempla la casuística nacional de eventos de agresividad y no toma en cuenta a otras posibles razas, ni cruzas. A modo de ejemplo, y de acuerdo a los antecedentes nacionales, aproximadamente el 50 % de los eventos agresivos son producidos por perros cruza. Por lo tanto, reafirma el hecho de la inconveniencia de legislar atendiendo a la raza de los animales”.

“Tal como está planteado en los artículos 3º y 4º del proyecto de ley, se condenaría a los perros pertenecientes a esas razas a un régimen de reclusión, con el único argumento de su posible conducta agresiva. Esas condiciones de vida, sin una correcta y sana sociabilización, seguramente atentarían sobre la salud emocional y física de los animales, contradiciendo las prácticas de bienestar animal y tenencia responsable, y afectarían el comportamiento, convirtiendo a un animal potencialmente peligroso en uno seguramente peligroso, incluso para sus tutores/tenedores”, dice la carta hecha pública días atrás y con la que coincide el grupo animalista libertense.

Por Javier Perdomo.