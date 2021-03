Polémica en el Hospital de San José: cese de suplentes o «cambio de pautas»

El diputado del Frente Amplio, Nicolás Mesa, denunció públicamente en redes sociales el recorte de personal en el Hospital San José. Como contrapartida, la Administración de Servicios del Estado (ASSE) informó a través de un comunicado que “no habrá recorte alguno, ni cese de personal, sino un cambio de pauta”. No obstante, Mesa aseguró que hará un seguimiento del tema y cursó un pedido de informes para que se le brinde mayor información: “Nosotros lo que queremos saber es qué significa un ‘cambio de pauta’”, cuestionó.

La denuncia de Mesa fue efectuada a través de su cuenta de Twitter desde la cual dijo que “en pleno pico de pandemia, con un departamento en nivel rojo según el índice de Harvard, en el Hospital de San José recortan contratos de trabajadoras y trabajadores. La mayoría cumplían tareas de enfermería. Muy preocupante”.

“Nosotros sabíamos que se les estaba comunicando a trabajadores y trabajadoras del Hospital que cumplen suplencias que no iban a contar más con sus servicios y que no iban a volver a ser contratados”, explicó Mesa a La Semana, quien agregó que se trataría de unos 20 suplentes, aproximadamente.

“Estamos hablando en el entorno de 20, más o menos, según la información que manejábamos. La mayoría de ellos cumpliendo tareas de enfermería. Por supuesto que eso nos generó preocupación”, dijo el legislador quien resolvió cursar un pedido de informes el jueves de la semana pasada para obtener mayor información. “Que se estuviera realizando ese tipo de recortes en un pico de pandemia, nosotros creíamos que ameritaba un pedido de informe y que no era por ahí las perillas que había que ajustar”, criticó.

“Estamos hablando de suplentes pero en este momento han tomado relevancia, por el estrés por el que están atravesando todos los trabajadores de la salud a nivel mundial. En este momento se hace fundamental la tarea del suplente porque también el propio trabajador necesita descansar, necesita tener su licencia y debe haber alguien que lo cubra, que garantice esos servicios. Nuestra preocupación pasa por ese sentido”, expresó Mesa.

De acuerdo a la información que maneja el diputado, la decisión que fue trasladada al personal afectado responde a razones de presupuesto: “Por la información que nosotros teníamos es un tema presupuestal. Hay unas partidas asignadas al Hospital para cubrir las suplencias y aparentemente ahí estaría el problema y por eso con el equipo de Diputación decidimos hacer un pedido de informes en ese sentido para ver si efectivamente ese era el problema”, informó.

COMUNICADO | Pero tras la denuncia del diputado Nicolás Mesa (FA), desde ASSE se dijo que “no habrá recorte alguno, ni cese de personal”. A través de un breve comunicado, la “mutualista pública” aseguró que ante versiones de prensa que circularon que “indicaban el cese de contrataciones en el Hospital de San José de 17 enfermeros suplentes, una cocinera y un chofer, por falta de rubros, ASSE informa que no habrá recorte alguno, ni cese de personal, sino un cambio de pauta que permitirá la continuación de todos los servicios con normalidad”, concluye el escrito.

La respuesta de ASSE fue tomada en cuenta por Mesa para la elaboración del pedido de informe. “Lo entregamos (el pedido de informes), teniendo en cuenta la respuesta que, a través de un comunicado, dio la propia dirección de ASSE que se comunicaron conmigo, me llamaron por teléfono”, comentó.

“Ellos hablan de que no hay recortes, de que se van a garantizar los servicios, que lo que hay es un cambio de pauta. Nosotros lo que queremos saber es qué significa un cambio de pauta, cómo se va a implementar porque lo fundamental es que los usuarios tengan todos los recursos a disposición, más en este momento que está atravesando el país y el departamento y por supuesto también que no se pierdan las fuentes de trabajo”, dijo.

“Si bien ASSE ya dio una respuesta a través de un breve comunicado ahora nosotros le vamos a estar haciendo un seguimiento al tema para ver cómo evoluciona y que se garanticen los servicios para el Hospital San José”, añadió Mesa quien, de acuerdo a la información que maneja, los afectados habrían recibido un aviso a través del que se les comunicaba que a partir del miércoles pasado el nosocomio ya no contaría con sus servicios.

Además, La Semana supo que al cierre de esta edición Mesa se comunicó con la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), tras haber recibido información durante el fin de semana de que a algunos de los suplentes a los que se les había avisado que no volverían a ser contratados habrían recibido un segundo llamado para comunicarles lo contrario. No obstante, como contrapartida, a algunos titulares se les habría comunicado que no podrán tomarse sus respectivas licencias.

“Le hemos estado haciendo un seguimiento a ese tema que es muy sensible para toda la población del departamento de San José”, sostuvo Mesa quien aseguró que habrá mayores novedades durante el correr de la semana.

Por Katherine Martínez.