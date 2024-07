Plebiscito sobre seguridad social: «Esta es la propuesta de la gente», dijo Carlos Clavijo del ERT en el BPS

Mientras se escuchaban las repercusiones de la instancia electoral interna de los partidos políticos, el pasado martes 2 de julio la Corte Electoral, tras contabilizar 271.151 firmas válidas, anunció que se alcanzó el número mínimo necesario de firmas para habilitar el plebiscito de reforma constitucional, junto a las elecciones nacionales del 27 de octubre, que busca establecer tres ítems en la carta magna referidos a la seguridad social.

Si bien para los promotores del mecanismo de democracia directa no había dudas respecto a que iba a haber plebiscito, desde los sectores que se oponen a la consulta ciudadana, ponían en duda que se llegara por la cantidad de firmas que no eran validadas en la primera revisión, incluso el ex ministro de Defensa Javier García acusó al Pit-Cnt de hacer firmar a personas muertas. Pero era claro que el colchón de firmas alcanzado por la central sindical (430 mil), era tal que no había forma de no alcanzar el mínimo para que se habilitara la iniciativa.

Ahora, con los candidatos presidenciales definidos y con el plebiscito habilitado, se abre una intensa discusión respecto al futuro del sistema de seguridad social del país.

Carlos Clavijo, es integrante del equipo de representación de los trabajadores en el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS), y en diálogo con La Semana, dijo que hay satisfacción en la comisión que promueve la consulta ciudadana. “Es la confirmación de lo que nosotros sabíamos que iba a suceder, que iba a haber un montón de firmas que no se iban a contabilizar porque al llegar a los 271.151 firmas; se dejaron sin controlar entre 80 y 90 mil firmas porque no fueron necesarias. Estuvo dentro de lo que habíamos previsto”, dijo el dirigente del Pit-Cnt.

Respecto a lo que fue el descarte de firmas, dijo Clavijo que “lamentablemente algunos actores políticos en vez de tratar de hablar de democracia la ensucian tratando de ensuciar este plebiscito y en realidad lo que pasó con este plebiscito es reflejo de todos los plebiscitos que ha habido hasta ahora. El plebiscito ‘Vivir sin miedo’ arrancó con 30% de descarte y llegaron al plebiscito. Nosotros sabíamos que íbamos a llegar y que iban a sobrar firmas”.

“El movimiento sindical uruguayo es muy responsable, salimos puerta a puerta a hablar con los vecinos y las vecinas. El plebiscito es la herramienta constitucional que tiene el pueblo para defender sus derechos”, dijo Clavijo que contó ejemplos de firmas que fueron rechazadas: “tres miembros de la Dirección Nacional de la UNTMRA (Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines), salieron a buscar firmas, firmaron y se las anularon. Ellos fueron algunos de los que concurrieron a ratificar la firma; pero además, a tres representantes de la Corte Electoral que estaban verificando las firmas, también se las anularon”, narró Clavijo.

“Esas cosas pasan siempre”, añadió y mencionó que “el personal de la Corte hizo un muy buen trabajo, lo que hicieron primero es verificar si la firma es igual a la que tienen ellos, si no es igual se descarta, pero después se vuelven a revisar esas firmas si es necesario”.

“En definitiva nosotros hemos sido lo más honestos posibles, tenemos ética para hacer las cosas”, dijo Clavijo que consultado sobre cómo comienza la campaña la comisión que promueve el plebiscito, dijo que “nosotros tenemos un colchón de gente convencida y militantes que van a salir a dar el debate con todos”.

CÓMO SIGUE | Respecto a pasos inmediatos, dijo que la comisión definió que en esta semana se culminará un documento técnico y político para distribuir entre la gente en apoyo al plebiscito y que a su vez “haremos otro documento que será el Decreto Reglamentario para el caso en que el plebiscito se apruebe y sobre lo que diga ese proyecto de decreto se van a hacer los cálculos estimativos para terminar con las especulaciones. También haremos talleres con los militantes y luego saldremos a recorrer el país para hablar con la gente”.

Otra de las definiciones tomadas es que la comisión que promueve el plebiscito pretende ser recibida “por todos los partidos políticos para dar el debate y generar el ida y vuelta en un ambiente bien democrático y de respeto, como nosotros lo hemos hecho siempre. Esperemos que del otro lado hagan exactamente lo mismo”.

Respecto a la oposición de buena parte del sistema político al plebiscito (solo respaldado por el PCU, el PS y sectores menores dentro y fuera del FA), dijo Carlos Clavijo que “este es un plebiscito netamente social. Estamos hablando de una cuestión solidaria, justa y humana; es algo que trasciende los partidos políticos. Si tenemos más de 500 mil uruguayos que ganan 25 mil pesos, esas personas cuando se jubilen van a las jubilaciones mínimas. Estamos hablándole a ellos y ellas, diciéndoles que no podemos tener jubilaciones tan bajas. Estamos hablando que hay casi 150 mil jubilaciones mínimas, que están por debajo de la línea de pobreza, ganando 18.840 pesos”.

“Por eso esto es mucho más social que político, por eso no nos extraña que los partidos políticos estén en contra”, dijo uno de los asesores del director Ramón Ruiz.

DESEOS | Carlos Clavijo se refirió también al documento que firmaron los candidatos de los partidos de la coalición gobernante en contra del plebiscito (el FA fue invitado pero no firmó). “Varios referentes de los partidos políticos firmaron un acuerdo para ir contra el plebiscito; como ciudadano de este país hubiese querido que firmaran un acuerdo para eliminar la pobreza o erradicar la pobreza infantil o para mejorarle la calidad de vida de aquellos que menos tienen. Yo hubiese querido eso, no que fueran en contra de la iniciativa de la gente, por eso está iniciativa la va a votar la gente”, opinó Clavijo.

Respecto a la oposición de la gran mayoría del sistema político a la eliminación de las AFAP’s, Clavijo dijo que los partidos políticos defienden a los grandes bancos porque detrás de las AFAP’s están los grandes bancos. Defender las AFAP’s, es defender a los que más tienen, en lugar de pensar en que quienes van a vivir de una jubilación el resto de su vida tengan una jubilación digna”.

“Lo preocupante es lo que están queriendo decir para afuera; no nos importás vos que trabajaste toda la vida, no nos importa que las AFAPS lucren con la seguridad social, que se lleven los capitales y los inviertan en cualquier lado. Por eso hay que dar la discusión desde abajo hacia arriba. Esta es la propuesta de la gente”, dijo Clavijo respecto al plebiscito.

COINCIDENCIAS | Consultado por último sobre cómo se pararían ante el diálogo social propuesto por el Frente Amplio para el caso en que llegue al gobierno, dijo el integrante de la representación de los trabajadores del BPS que “para nosotros son dos cosas que van de la mano pero que son aparte. Van de la mano porque desde el movimiento sindical venimos diciendo que otra reforma es posible, que necesitamos un gran diálogo social para hacer una reforma integral de la seguridad social y eso no lo cambiamos, pero no es contradictorio el plebiscito con el diálogo social. Salga o no salga el plebiscito tiene que haber diálogo social, porque tenemos que pensar en las cuestiones de género, en los cuidados, en la discapacidad. También hay que pensar en una seguridad social integral, humana y que proteja en serio”.

“El diálogo tiene que estar, salgo o no salga el plebiscito; claro no es lo mismo arrancar con los tres puntos que planteamos incluidos en la Constitución de la República, que arrancar habiendo perdido el plebiscito”, reconoció Carlos Clavijo.

Imagen de archivo, La Semana.

Por Javier Perdomo.