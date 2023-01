Pareja de jóvenes argentinos, de camino a Alaska, recalaron con su Combi en Kiyú

Al caer la tarde cientos de vehículos llegan a las costas de Kiyú; sus visitantes disfrutan de una tarde de playa y en familia. Entre tantos de los que llegan, una combi llama la atención por su color beige y sus escrituras en color celeste, que se pueden leer “Argentina”, “Alaska” y el nombre de la aventura, “Me las tomo en kombi”. Se trata de la historia de Ornela y Cristian, dos jóvenes artesanos, que tuvieron la idea de salir desde el sur de Argentina rumbo a Alaska, recorriendo diferentes puntos del continente.

Provenientes de la Patagonia, más precisamente de un pueblo llamado Los Antiguos, provincia de Santa Cruz, iniciaron su travesía, y luego de recorrer algunos lugares de Uruguay, el pasado fin de semana, llegaron al balneario Kiyú. Sobre el balneario josefino, Ornela comentó que es la primera vez que están en Uruguay y en Kiyú: “Llegamos el viernes y nos quedamos enloquecidos con este lugar. Es una belleza total, las barrancas, las vistas panorámicas desde arriba…una locura, algo hermoso”, mostrando el impacto positivo que les dejó el balneario del grillo.

Siguiendo con las apreciaciones del lugar, Cristian comentó que le gustó “la vegetación y la tranquilidad que hay en el lugar” algo que calificó como impagable, a lo que Ornela agregó “nos recuerda un poco al pueblo de dónde venimos nosotros, un pueblo pequeño con mucho verde”, con la diferencia de que en Los Antiguos, tiene un lago en lugar de un río.

Muchas veces el uruguayo elige más el este del país para veranear y respecto a ello, Cristian dio su punto de vista y dijo que “más que al este yo apuntaría al oeste de Uruguay. Venimos conociendo lugares y uno es más lindo que el otro”. Contó que estuvieron en Paysandú, Mercedes, Dolores, Colonia, Santa Ana, Juan Lacaze y playa Fomento, entre los lugares que visitaron antes de llegar a Kiyú. Su llegada al balneario se dio por recomendación de compatriotas: “Mucha gente de Uruguay nos decía vayan a Kiyú y aquí estamos conociendo este bello lugar”, comentó Ornela.

La pareja comentó que están recorriendo la costa uruguaya rumbo al este, pero no sin antes, dejar de visitar Kiyú. En cuanto a cuál será su próximo destino comentaron que “vamos viendo todo en el momento, muchas veces surgen invitaciones. Tenemos para visitar Atlántida, Canelones, Montevideo”. Lugares que tienen agendados pero de los cuales no saben cuándo y cuánto tiempo estarán allí, ya que eso “lo vamos viendo sobre la marcha”. La idea de la pareja es seguir rumbo a Montevideo, pero no descartan alguna parada en alguna otra playa que encuentren en el camino, porque la idea es, como dice una frase en la parte trasera de su combi, “vamos despacio porque vamos lejos”.

Por Nelson Guillermo.