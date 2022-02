Para AFUTU el recorte que como gremio anunciaban en diciembre, se concretó en el «planillado» de 2022

La Asociación de Funcionarios de UTU (AFUTU), denunció que se confirmó el recorte de horas que desde fines de 2021 anunciaban. En el departamento de San José, la situación afecta a decenas de docentes, según lo informado por la dirigente Ana Borges, que mencionó que para algunos la única esperanza que les queda es que se habiliten los grupos que quedaron sujetos a la demanda de estudiantes.

La dirigente del sindicato de trabajadores de la UTU en San José, Ana Borges, oriunda de Puntas de Valdez y que desarrolla su actividad en la Escuela Zitarrosa de Ciudad del Plata, mencionó que el proceso de elección de horas para este 2022 se realizó dentro de la normalidad. “El tema es que sucedió lo que ya sabíamos lo que iba a suceder. El movimiento sindical estuvo en la realización del planillado a finales de 2021 -que es la elaboración, la construcción de los grupos para el siguiente año, en este caso para el 2022-, y sabíamos que iba a haber recorte”, mencionó la dirigente sindical.

Agregó Ana Borges que “una cosa es que te digan que habrá una situación de recorte, pero otra es verlo en concreto, en personas. Hay que ir al súper y ver que los 1000 pesos se te vuelen sin darte cuenta porque las cosas están caras; hay que vivenciar que no hay horas para que trabajes este año”.

“Fue bastante triste la sensación”, añadió la dirigente sindical, que aclaró que para un docente que “el viernes se fue con cero horas -que fueron muchos, decenas de docentes-, eso significa quedar desempleados; no tenemos derecho -lo sabemos cuando comenzamos a trabajar-, a seguro de paro, despido, no tenemos derecho a nada”.

Para la dirigente sindical “es bastante triste pasar desapercibidos; sentimos que la sociedad no sabe por lo que pasamos”. Cree Borges que “sólo lo saben nuestros compañeros, nuestras familias, los hermanos, los que están pendientes, porque saben que uno puede pasar de tener 30 horas a tener 20 o 10 o ninguna, como ocurrió ahora, cuando muchos docentes del departamento han quedado desempleados”.

Consultada Ana Borges respecto a si no hay alguna alternativa para esos docentes que no obtuvieron horas en la pasada elección de horas, comentó que “la única alternativa que les queda es poder conseguir algo en los grupos que están sujetos a inscripción”.

“A fines del mes de febrero habrá una nueva elección de horas y allí se van a cargar, supuestamente, aquellos grupos que quedaron sujetos a la cantidad de estudiantes inscriptos, pero hoy no tenemos ninguna certeza. No hay certeza laboral, respecto a que van a levantar determinada cantidad de horas”, dijo Ana Borges, que mencionó que en San José en concreto “hay escuelas que tienen algún grupo sujeto a inscripción; Libertad por ejemplo, tiene dos grupos, San José de Mayo tiene algún que otro grupo más, pero Ecilda Paullier no tiene, la Escuela Agraria tampoco”. En definitiva, “sabemos que el recorte pegó”, dijo la docente, quien luego mencionó que la “sensibilizó muchísimo ver compañeros de muchos años en la UTU, con cero horas para dar, pero también ver a docentes que disminuyeron a la mitad la carga horaria que tenían el año pasado. Eso es un desempleo a medias”.

DESESTÍMULO | Ana Borges dijo también que estos recortes desestimulan a quienes tienen intención de realizar alguna formación técnica. “Si yo voy a una Escuela Técnica y quiero hacer carpintería y me dicen que el grupo está sujeto a inscripción, no creo que estimule mucho anotarse, porque a nivel familiar el hecho de que el chico o la chica estudien implica toda una planificación y ante la incertidumbre, quizás termine eligiendo otro subsistema o no estudiando”, comentó Ana Borges.

Respecto a cuál será la actitud del gremio pensando en el desarrollo del año lectivo 2022, dijo Ana Borges que “estamos en asamblea permanente, porque fue un golpe muy duro y recién estamos asimilando la situación generada. No descartamos ningún tipo de medidas y serán informadas a medida que se vayan tomando”.

Por último, Borges mencionó su preocupación por los grupos superpoblados que van a registrarse este año ya que “siguen inscribiendo chiquilines; estamos en pleno período de inscripción y vamos a tener salones repletos. ¿Esa es la educación que queremos?”, se preguntó Borges, que mencionó para finalizar que como gremio quieren que “se conozca la cantidad de desempleados que generó la educación este año”.

EN LIBERTAD | En la Escuela Técnica -o UTU-, de Libertad, el período de inscripción se desarrolla con normalidad, según lo informado por la directora María Fernanda Umpiérrez, quien explicó que para este 2022 están disponibles los mismos cursos que en 2021, más dos que están sujetos a la demanda número de interesados. “Es lo que estamos tratando de promocionar de acá a pocos días, para ver si se pueden crear estos dos grupos”, dijo la Directora, que mencionó que se necesitan por lo menos 20 interesados.

El primero de los cursos es un EMP (Educación Media Profesional), de Carpintería, al que se ingresa con tercer año de ciclo básico, con hasta tres materias previas. Se trata de curso de dos años, el primero es de carpintería y el segundo es de construcción de muebles, mencionó María Fernanda Umpiérrez.

El otro curso sujeto al número de interesados es un FPB (Formación Profesional Básica), de Alimentación (según la Directora sustituye a lo que antes era Gastronomía), que está orientado a personas de entre los 14 y los 21 años. Deben tener terminado por lo menos Primaria o contar con ciclo básico incompleto.

La Directora de la Escuela Técnica, mencionó que la inscripción se estará realizando durante toda esta semana, hasta el viernes 18, aunque reconoció que “siempre hay alguno que llega a último momento, en el mes de marzo, porque se da cuenta que quiere hacerlo”.

Consultada sobre el resto de los cursos, mencionó Umpiérrez que están todos habilitados, incluso algunos hay con lista de espera, porque ya tienen 30 integrantes los grupos. Las novedades del año lectivo 2022 serían una tecnicatura en Gestión Humana, que es un curso técnico, y el de Carpintería, si es que finalmente logra llegar a los interesados necesarios para realizarse.

Imagen: fachada de la Escuela Técnica de Libertad (Sebastián Parentelli)

Por Javier Perdomo.