Nuevo taller de «Mujeres en Libertad»: Andrea Tuana y Sandra Perrone hablaron de violencia sexual y trata

En el marco de la muestra fotográfica “Con mirada de mujer” que expone el colectivo “Mujeres en Libertad”, se realizó el viernes el segundo de tres talleres planificados en modo ciclo. Nuevamente concurrió un buen marco de público, teniendo en cuenta que el aforo permitido, debido al protocolo sanitario, admite 50 espectadores.

En el comienzo de la actividad Cecilia Benzano, integrante del colectivo “Mujeres en Libertad” hizo una presentación de las panelistas y también de la ONG El Paso. De inmediato Andrea Tuana realizó una introducción conceptual al tema de la violencia hacia las mujeres. Dijo que “para ello es importante tener una línea de base y una conceptualización común”. Agregó que “lo primero que hay que entender es que la violencia es un problema político” y agregó que “históricamente la temática se ha invisibilizado, se ha naturalizado, considerado como un problema del ámbito privado, algo que sucede puertas adentro del hogar. Siempre se nos decía que los de afuera son de palo o que ningún comedido sale bien”.

IMPLICARSE | Tuana explicó que siempre que “hay una violación a los derechos humanos, en cualquier ámbito, sea en el ámbito doméstico, o en lo laboral, es un asunto de interés de todas las personas y como ciudadanas y ciudadanos debemos intervenir, pero intervenir no significa salir corriendo a denunciar, sino implicarse, posicionarse, decirnos que eso no es aceptable”.

La especialista agregó que “toda situación de violencia es un asunto político, porque es un asunto público, porque es una vulneración de los derechos humanos y los derechos humanos son de interés político, de interés público, que además atenta contra la libertad, contra la igualdad y contra la dignidad de las personas”.

Tuana citó a la feminista Rita Segato, que sostiene que “hay un ordenamiento político de cómo se dan las relaciones en una sociedad; cómo se dan las relaciones entre los varones y las mujeres, cómo se dan las relaciones entre los adultos y niños, niñas y adolescentes; cómo se dan las relaciones en función de la orientación sexual y la identidad de género y así múltiples divisiones en la vida de las personas que generan enormes asimetrías de poder, situaciones de sometimiento, relaciones de dominación y la violencia tiene que ver con eso, con relaciones de dominación”.

Tuana afirmó que en este tema “no existe la imparcialidad, hay como una vieja idea de que las personas tenemos que ser imparciales, objetivas, neutrales, cuando analizamos cualquier asunto y esto es algo que se nos mete mucho en la cabeza a los profesionales, pero la realidad es que no existe un punto de vista neutro”.

“Hay una autora bien interesante que se llama Alda Facio (abogada y feminista costarricense), que sostiene que el punto de vista neutro en realidad es un punto de vista androcéntrico, que pone en el centro al varón. Que vivimos en un orden político en el que el lugar de los varones es el lugar de la supremacía, el lugar de lo que es normal, el lugar de lo que es el modelo esperado, el lugar desde el que se ha contado la historia de la humanidad y desde el que se ha explicado la ciencia”.

PATRIARCADO | La Directora de la ONG El Paso explicó que “por eso decimos que cuando no miramos los asuntos desde una perspectiva de género, en realidad estamos teniendo una visión sesgada y de alguna forma funcional a ese modelo cultural, político y social que es el modelo patriarcal, es el machismo estructural en el que todavía vivimos”.

Tales conceptos surgen de la Convención de Belém do Pará, un tratado internacional ratificado en 1994 por Uruguay y sobre el que se basa la ley 19.580 “que entiende la violencia hacia las mujeres como una manifestación de relaciones de poderes históricas entre varones y mujeres, relaciones de poderes históricamente desiguales” dijo Tuana.

“Sin embargo, nosotros coexistimos con otras miradas respecto a la violencia hacia las mujeres, porque se siguen naturalizando muchas formas de violencia, esa cuestión que aparece sobre si es un piropo o es acoso o eso de que si nos dicen qué lindo te quedó el pelo tienen miedo de ser acosadores, esas discusiones superficiales tienen que ver con la naturalización que las mujeres la vivimos como cosas del paisaje de la vida. Conforme vamos creciendo y nos vamos desarrollando, lo que nos toca es que en la calle nos digan cualquier cosa”.

TÓXICAS | Según Tuana, “venimos del conflicto vincular, de las relaciones tóxicas, que es una palabra que viene como anillo al dedo, porque cuando decimos relación tóxica nos referimos a algo que no nos hace bien, pero al mismo tiempo nos lleva al terreno de lo enfermo y lo sano, que es un terreno muy fangoso y peligroso, porque también venimos de esa idea de que esto le pasa a una persona que está muy mal de la cabeza, cómo va a hacer eso con su esposa y a la vez la esposa está muy mal de la cabeza por denunciar estas cosas, hay como esos discursos que nos burlan la mirada”.

La panelista agegó que “en realidad no estamos hablando de ciertas patologías, o de un problema vincular, de falta de comunicación, que el pobre señor no sabe cómo manejar sus enojos, o sus situaciones, o sus celos y lo que nosotros estamos intentando ver es que por debajo de todo eso lo que hay es una estructura social de dominación que habilita y permite que los varones sientan que sus novias o sus esposas son parte de su propiedad”.

Asimismo Tuana explicó que tales relaciones se reproducen si no las vemos como “una producción colectiva y no las cuestionamos, nosotros y nosotras producimos estas relaciones cuando educamos a nuestros hijos para que reproduzcan estas relaciones de poder, para que reproduzcan estos modelos y esos estereotipos como que los varones no lloran, son fuertes, son poderosos, las nenas somos maternales, cuidamos, nos tienen que cuidar, no podemos desarrollarnos solas, necesitamos un marido al lado, así estamos de alguna manera contribuyendo”.

MENTIRAS | Tuana dijo que hay tres mentiras muy naturalizadas “que marcan la vida de las mujeres, una es el instinto maternal, otra es que los celos son una expresión de amor y la tercera es que los hombres tienen más deseo sexual que las mujeres. Todas son mentiras”. Explicó que “con el instinto maternal nos obligan a hacernos cargo de la crianza, que demanda mucho trabajo, energético, físico, emocional, criar un niño y más si es pequeño, implica una inversión desde todo punto de vista”.

En ese sentido agregó que “estas cosas tienen que ver también con la explotación del tiempo y de la fuerza de trabajo de las mujeres. Es parte de las desigualdades históricas que seguimos reproduciendo; si una madre nunca va a las reuniones de la escuela, si siempre va el padre, esta madre alguna falla tiene, pero si es el padre el que nunca apareció por la escuela, es porque está trabajando, haciendo cosas importantes”.

Finalmente en otro punto, Tuna citó a la psicóloga argentina Ana María Fernández, quien dice que “para que la violencia del golpe, la violación, el acoso, el ataque incestuoso exista, es necesario que en una sociedad se haya previamente, inferiorizado, discriminado, fragilizado al grupo social -las mujeres, los niños/as, los ancianos/as-, que es objeto de violencia”.

TRATA | Por su parte Sandra Perrone comenzó diciendo que “una de las formas de expresión que tiene la violencia sexual tiene que ver con la trata de personas que no solo es sexual sino que también puede ser laboral, pero a veces es muy difícil determinar los límites entre una y otra forma cuando el grupo afectado somos las mujeres”.

Perrone agregó que “la trata de personas es una práctica muy antigua. Se la puede rastrear en Latinoamérica hasta la época de la esclavitud. La trata esclavista era una forma de trata con fines de explotación laboral y sexual sobre el grupo de personas de origen africano, en el contexto social el esclavismo era legal, recién en el año 2000 a nivel de las Naciones Unidas se pudo llegar a un consenso sobre lo que es la trata de personas, que es un delito contra los derechos humanos, principalmente contra las mujeres. Las víctimas son mayoritariamente niñas, adolescentes y mujeres, no quiere decir que los varones no la sufran”.

Perrone afirmó que bajo la trata “las personas pasa por tres momentos, la captación o lugar de reclutamiento, la movilización, que lo que permite es el desarraigo, que la persona pierda sus redes de contención, y la explotación que puede ser tanto sexual como laboral y muchas veces, cuando se trata de mujeres, pueden darse ambas conjuntamente”.

MIGRACIÓN | La Coordinadora de la ONG El Paso explicó que “vemos en lo cotidiano que trata y tráfico son dos conceptos que son como sinónimos, pero cuando empezamos a hablar de tráfico también hablamos de migración, y en estos contextos de migración y de movilidad humana pueden favorecerse el tráfico y la trata de personas que son dos delitos distintos pero que pueden estar vinculados. Ambos delitos implican violación de los derechos humanos pero en el tráfico lo que se viola es una ley migratoria, mientras que en la trata de personas hay una violación a los derechos humanos de las personas, principalmente a la dignidad de esas personas. Ambos delitos tienen en común que la mercancía son personas y en los dos casos hay una finalidad económica, las personas son transformadas en una mercancía”.

Perrone dijo que “la trata sexual puede darse tanto a nivel interno como internacional y tiene que ver dónde se da la movilidad y San José es un lugar de tránsito con tres vías importantes: la ruta 1, la ruta 3 al litoral y la ruta 11 al este que permite la movilización de personas para tiendas, whiskerías y todo eso pasa de forma naturalizada”.

Respecto a la trata laboral Perrone explicó que “se da cuando una familia del campo entrega a una hija adolescente a una familia de la ciudad para que pueda seguir estudiando a cambio de hacer las tareas de la casa. Esa es una práctica corriente en nuestro país y el resultado es que esas adolescentes no pueden estudiar porque las tareas domésticas les llevan demasiado tiempo”.

Por Jorge Gambetta.