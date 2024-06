«Nodo Acá el Neptuno No», dice que aún hay tiempo para parar ese «despropósito»

El “Nodo Acá el Neptuno No”, que integran todos los grupos ambientalistas que se oponen a la instalación de una planta potabilizadora de agua en el Río de la Plata, emitió un comunicado rechazando las declaraciones del presidente de Saceem Alejandro Ruibal respecto al inicio de las obras del proyecto en el mes de julio realizadas al diario El País el 1º de junio. El nodo consideró “falsas” las declaraciones de Ruibal y dice que “aún se está a tiempo de parar este despropósito”.

El documento hecho público el lunes 4 de junio establece que los colectivos se ven en la “obligación de informar sobre la etapa actual por la que transita el proyecto Arazatí Neptuno, en el plano de la Justicia, el administrativo y el social. Además, rechazamos enfáticamente la manera en que el consorcio Aguas de la Costa maneja asuntos que están protegidos por la Constitución y que son de interés general”.

En términos judiciales, prosigue diciendo el “Nodo”, hay organizaciones de la sociedad civil que tramitan una medida cautelar en la justicia. Hace unas semanas dimos a conocer el fallo del Tribunal de Apelaciones que confirmó el tratamiento del caso en la órbita judicial y reclamó un análisis profundo de la legitimidad del proyecto. Asimismo, reconoció el derecho de las organizaciones y la ciudadanía a defender sus intereses. Hasta que este proceso culmine, el consorcio está impedido de comenzar sus obras por disposición judicial”.

Pero además, continúa diciendo el documento, desde el ángulo administrativo, “el proyecto se encuentra en este momento en el área de Evaluación de Impacto Ambiental, donde los técnicos del Ministerio de Ambiente hacen sus comentarios y le solicitan a la consultora contratada por Aguas de la Costa que profundice en varios aspectos del proyecto”.

Según el “Nodo”, los estudios de la consultora contratada por el consorcio “son precarios y están desactualizados, desconociendo la producción científica nacional de los últimos 10 años. Una vez cubiertas estas carencias, vendrá la Puesta de Manifiesto del proyecto, con un plazo de 20 días para que la ciudadanía realice sus comentarios” y “una vez culminada esta etapa, los técnicos del Ministerio deben evaluar los aportes realizados y convocar una Audiencia Pública donde se analice nuevamente la propuesta. Recién después de estos pasos es que el Ministerio de Ambiente estará en condiciones de considerar si aprueba o no el proyecto”.

ILEGITIMIDAD | Los colectivos movilizados contra el Neptuno, dicen luego que “el proyecto Arazatí Neptuno no se ajusta a nuestra normativa, ni mucho menos a nuestra Carta Magna. Es por esto que le comunicamos a la población que los representantes del consorcio privado están anunciando las obras hace más de un año y las obras no han comenzado, ni van a comenzar en un mes y muy probablemente no comiencen nunca, por la falta de legitimidad y de factibilidad de ese proyecto”.

“Desde el ángulo social, las organizaciones que nos oponemos al proyecto estamos nucleadas en un nodo de acción que tiene como objetivo principal articular las diferentes estrategias posibles para frenar el proyecto; al mismo tiempo que informar a la comunidad que se verá directamente afectada por los riesgos que supone este proyecto”, dicen los integrantes del nodo, que anuncian que el 15 de junio “estaremos lanzando la campaña Miremos Arazatí, que incluirá la divulgación de los informes técnicos que cuestionan el proyecto, registros documentales sobre Arazatí, materiales para difundir en redes sociales, conferencias de prensa, conversatorios y movilizaciones”.

“Queremos transmitir a la comunidad que los dichos del ingeniero Ruibal no se ajustan a los procedimientos establecidos y que las obras no pueden comenzar en un mes. El proyecto Arazatí Neptuno se encuentra aún en etapa de evaluación ambiental y a consideración de la Justicia. Estamos pues en condiciones de frenar este despropósito”, culmina diciendo el documento de los colectivos contra el Neptuno.

Imagen de archivo.

Por Javier Perdomo.