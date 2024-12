Neptuno: el gobierno saliente acelera, el entrante le pone el freno y la sociedad civil sigue moviéndose

La decisión del gobierno saliente de acelerar el proceso para firmar el contrato con el Consorcio Aguas de Montevideo que lleve a la construcción de una planta potabilizadora de agua y un pólder o reservorio de agua en la zona de Arazatí en tierras josefinas, tensiona la transición tras la cual Yamandú Orsi asumirá como Presidente de la República el próximo 1° de marzo de 2025. La designación de Edgardo Ortuño como futuro Ministro de Ambiente abre expectativas entre los grupos que se oponen al proyecto, aunque tampoco bajan la guardia y se manifestaban el lunes ante las autoridades electas.

En la pasada edición impresa, dábamos a conocer sucintamente que el Ministerio de Ambiente encabezado por Robert Bouvier, quien fuera abucheado en la audiencia pública de Rafael Perazza, le dio aprobación a la autorización ambiental previa al proyecto, con lo cual se allanó definitivamente el camino para que el gobierno pueda firmar el contrato. Ese mismo día, el presidente Lacalle Pou arremetía, como si estuviera en campaña, contra la idea de hacer la represa de Casupá que le presentó el FA en 2020 y decía que pretendía avanzar con el nuevo gobierno en un acuerdo para hacer el Neptuno.

De allí en más se han dado un sinfín de declaraciones y posicionamientos ante la decisión del gobierno en funciones. Entre ellas estuvo la de los vecinos y productores de Rincón del Pino que rápidamente convocaron a la prensa en Montevideo y volvieron a exponer su visión contraria al proyecto. Con Marcelo Bruné como vocero, hicieron mención al impacto ambiental y económico que las obras acarrearán para la región en caso de concretarse. “El problema es el lío que se deja por la potabilización. Estamos hablando de toneladas de químicos que se utilizarán diariamente para tratar un agua sumamente compleja y errática”, dijo a los medios nacionales el productor.

Marcelo Bruné dijo además que el área afectada por el Neptuno concentra una importante producción agropecuaria. “El 80% de la producción de papa del país sale de esta zona. Si destruimos esto, afectamos no solo a San José, sino a todos los uruguayos”, dijo.

EL NO DE PEREIRA | Las negociaciones del gobierno entrante con el saliente por este tema, las lleva adelante el propio Presidente junto a su equipo de transición, el futuro secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz y si bien no terminan de ser contundentes en sus declaraciones, dejan entrever su deseo de que no se avance en la firma del contrato.

Quien sí fue contundente con su rechazo al proyecto fue el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira, que consultado por La Semana en ocasión de su visita del pasado viernes 13 a Libertad, dijo que el Neptuno “es un muy mal proyecto, la academia, la ciencia se han pronunciado claramente en su contra, los productores de la zona plantean todas las inconveniencias técnicas y ambientales, pero además, la pérdida de un campo de extremado valor productivo”.

“Con todo esto el Presidente quiere firmarlo, no entiendo el apuro. Lo que debería hacer es dejarnos el problema a nosotros y lo vamos a resolver de otra manera. Ojalá que no lo firme por el bien del Uruguay, porque es una inversión costosa que le saldrá al Uruguay 900 millones de dólares. Ojalá no lo firme y ojalá el FA tenga la oportunidad de hacer la obra que el país precisa, que es Casupá”, dijo Pereira, que añadió que “no poner freno de mano es un daño para el Uruguay y para la gente, en particular para una parte de San José que se verá muy afectada”.

DESPISTE | Entre las organizaciones sociales la decisión del gobierno de avanzar con la firma del contrato les sorprendió y preocupó. María Selva Ortíz de Redes –Amigos de la Tierra, dijo este lunes a La Semana que los movimientos que se oponen al Neptuno están “un poco despistados, no sabemos qué va a pasar, ahora, la última jugada de la empresa es que dice que va a achicar o sacar el pólder, eso hace inviable al proyecto”.

Ortíz informó que este martes Redes presentará un recurso contra la Autorización Ambiental Precia (AAP), otorgada “porque hay muchas cosas que no nos cierran. No es una AAP lo que dieron. Los cuestionamientos que hicimos siguen sin contestarlos, vamos a pedir que den respuesta a eso”.

Reconoció Ortíz que no tienen mucha expectativa con esta acción, porque entiende que “lo único que puede dejarnos tranquilos son las acciones judiciales, pero los tiempos de la Justicia sabemos que no son los tiempos del proyecto, lo que complica mucho”.

La integrante de Redes estima que “si no se firma el contrato en la transición, el proyecto fracasó, el tema es que ahora no está en manos del gobierno electo la firma del contrato”, por eso “la preocupación es cómo frenamos el contrato”, dijo y luego comentó que están teniendo contactos informales con el designado ministro de Ambiente Edgardo Ortuño, con quien esperan reunirse a la brevedad.

ENCAPRICHADO | Entiende la integrante de Redes que el resurgir del tema “me parece que es un capricho de Lacalle, de no reconocer que su buque insignia es un fracaso. Él había apostado mucho a este proyecto y las mentiras que dijo que le dejaron dos carpetitas, no se entienden. Desde el principio quisieron blindaron el proyecto”.

Lo cierto es que incluso firmado el proyecto, las posibilidades de fracasar siguen presentes, ya que el nuevo gobierno está en una posición de fuerza respecto a las empresas que conforman el consorcio (Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast), ya que son empresas que tienen múltiples contratos con el Estado y en forma permanente están presentándose a las distintas licitaciones que éste realiza, por lo cual pueden perder más de lo que llegarían a ganar con el Neptuno.

En opinión de María Selva Ortíz “estas empresas van a tener que negociar” con el nuevo gobierno y quizás la multa prevista –cuyo monto la integrante de Redes no maneja-, podría ser menor a lo estipulado hasta ahora.

JUDICIALES | Vale mencionar además que desde el punto de vista jurídico, la acción presentada por “Los Tucu-Tucu” tiene nuevo Juez, se trata del titular del Octavo Turno en lo Civil, que deberá ahora analizar si mantiene o no la medida cautelar que había interpuesto el juez Alejandro Recarey. Suponen que se hará todo el proceso nuevamente.

Comentaron además que desde el punto de vista político, “estamos pendientes de las actitudes que toma el sistema político” y entienden que “evitar la firma del contrato es un acto de prudencia, tanto como para el gobierno saliente, como para el entrante, al menos hasta que desde lo judicial quede saldado porque si se firma el contrato y se detiene la obra hay multas que debe pagar el Estado. Aunque la multa e indemnización sea mentor al costo de este proyecto, no queremos que eso pase”.

Vale mencionar por último que fuera del hotel Radisson en el cual se anunció la integración del futuro gabinete, se concentró un grupo de integrantes de los distintos colectivos ambientalistas con la consigna “Ningún Neptuno”, dejando claro que no aceptarán nuevas versiones del proyecto.

Imagen de archivo.

Por Javier Perdomo