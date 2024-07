Neptuno: con el fin de la feria judicial el tema vuelve a los juzgados

Este martes 16 de julio vuelve a funcionar con normalidad el sistema judicial uruguayo con el levantamiento de la Feria Judicial Menor y seguramente en la misma jornada los equipos jurídicos de OSE estén presentando su apelación contra el fallo del juez Alejandro Recarey que dio lugar a la medida cautelar de no innovar presentada por las organizaciones sociales que se oponen a la construcción del proyecto Neptuno, en la zona de Arazatí. El miércoles, el propio presidente del ente Raúl Montero estuvo en la Intendencia de San José para hablar con los vecinos y productores que pretenden que la planta potabilizadora de agua se construya sin pólder, que salieron muy molestos por la ausencia de la intendente Ana María Bentaberri.

La zona de Arazatí, de ser un lugar casi desconocido para la mayoría de los uruguayos, se ha vuelto un lugar del que todos hablan. La pertinencia o no de la construcción de una planta potabilizadora de agua por parte de OSE se ha transformado en tema de discusión nacional y el ahora balneario, es objeto de intensos intercambios de opiniones hasta en los mostradores de bar. Para los periodistas a su vez, es un tema que siempre aporta novedades.

REUNIONES | Por ejemplo en la semana que pasó, tal como lo habíamos informado en la anterior edición, el nuevo movimiento de vecinos y productores que se opone a la construcción de la planta potabilizadora con el pólder (pretenden que la planta no tenga ese reservorio), el miércoles 10, luego de haber concurrido a la Cámara de Senadores el martes 9, tenía previsto reunirse con la intendente Ana María Bentaberri en oficinas de la Intendencia, pero grande fue su sorpresa cuando en lugar de la jefa comunal estaban el presidente OSE Raúl Montero y un representante del Consorcio que está al frente del proyecto privatizador.

Los representantes del movimiento que participaron de la reunión, al salir, expresaron a los medios su malestar por la ausencia de la Intendente, que está de vacaciones, y contaron que en el encuentro con Montero se encontraron con la decidida oposición de éste respecto a hacer algún cambio que implique eliminar el pólder.

Eso mismo quedó claro con las declaraciones del Presidente de OSE. Terminada la reunión, Montero le dijo a los medios de la capital departamental que creía tener “una solución razonable para el depósito del mono relleno, que tiene que ver con dónde colocar los residuos deshidratados luego de la potabilización”.

Sin embargo, dijo Raúl Montero, “el tema del pólder fue largamente discutido; la preocupación de ellos es por la existencia y para nosotros es un tema de seguridad de todo el sistema”.

Prosiguió diciendo Montero que en la charla “quisimos resaltar la importancia del proyecto” ya que “realmente lo vivido el año pasado con la sequía y también lo vivido en marzo de este año con las inundaciones, hacen que el tema seguridad sea muy importante”.

PÓLDER SÍ O SÍ | Montero fue poco receptivo a cambios en la estructura del proyecto Neptuno. “Me llevo algunos deberes, algunas preocupaciones; nosotros somos muy sensibles hacia la situación de los productores. Seguramente todos somos conscientes de la importancia del proyecto. Vamos a ver algunas posibles soluciones que pueda haber. Nosotros creemos que ya está muy definido todo el tema, pero no podemos hacer oídos sordos a cosas planteadas en un ambiente de mucho respeto como fue éste”, dijo el Presidente de OSE.

Mencionó Montero que respecto al problema de “mono relleno” la solución sería buscar una ubicación diferente a la manejada hasta ahora, que informó que es algo que ya vienen manejando, pero “en cuanto al pólder, hay un planteo de no existencia al cual nos resistimos”.

Agregó Montero que los vecinos y productores hicieron un planteo para que el pólder no afecte al acuífero que está debajo para el caso en que no haya posibilidad de evitarlo. “Está DINACEA (Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio de Ambiente), cuidando ese tema, pero nosotros también vamos a evaluar qué posibilidad hay de hacer alguna mejora”.

Luego Montero argumentó por qué el pólder es fundamental, según su entender. “Estadísticamente, alrededor de nueve días al año, el Río de la Plata tiene una salinidad mayor a la admisible para ser potabilizada. Esos nueve días se pueden transformar en 70 como ocurrió el año pasado. Lo que nosotros pretendemos es tener un margen de seguridad razonable, por lo que adoptamos una dimensión de pólder capaz de resistir un período de salinidad de más de 70 días. Esa es la razón del pólder”, dijo.

Agregó Montero que “el pólder es necesario porque nos da seguridad y el concepto fundamental de Arazatí es la seguridad del sistema, que demostró ser vulnerable, pero estamos abiertos a si hay que agregar algún coeficiente de seguridad para evitar la posible contaminación del acuífero”.

“Teniendo en cuenta la calidad del agua del Río de la Plata, cuando nosotros la bombeamos y teniendo en cuenta esa lenta permeabilidad que dan los ensayos, pensamos que no habría problemas con el acuífero”, entiende el Presidente del ente.

En relación a la presentación de la apelación a la decisión del juez Alejandro Recarey, el Presidente de OSE mencionó que “está pronto el escrito, en la medida en que termine la feria, ya vamos a presentar nuestros descargos y veremos qué indica el procedimiento judicial”.

EN LA JUSTICIA | Consultado respecto a qué tiempo puede demorar el proceso, dijo Raúl Montero que “por la importancia del tema va a haber un rápido tratamiento pero eso no depende de mí”.

Según lo averiguado por La Semana, una vez que el Tribunal de Apelaciones tome conocimiento de la apelación, derivará el escrito a los demandantes, en este caso la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV), y “Los Tucu-Tucu” de Rafael Perazza representados por la Clínica de Litigio de la UDELAR, que tienen a su vez seis días hábiles para presentar sus descargos.

Con las dos posturas, los tres integrantes del tribunal estudiarán el caso y luego emitirán su dictamen. Se estima que esto ocurrirá avanzado el mes de agosto. Vale mencionar que en paralelo, los demandantes estarán presentando su demanda judicial central contra el proyecto, que podrá ser con éste en marcha o detenido, en función de lo que defina el Tribunal de Apelaciones.

En OSE hay cifradas expectativas respecto a que sea levantada la medida cautelar de no innovar, aunque también hay quienes hacen mención a que el Tribunal que debe intervenir ya ha tenido decisiones contrarias a los intereses del ente. Entre los movimientos que se oponen al proyecto hay preocupación ya que la medida cautelar de no innovar, que implica que no se puede avanzar en nada, no estaría respetándose, como es el caso de la llegada del primer cedulón de desalojo a un productor.

Como se verá, la desconocida playa de Arazatí, seguirá dando novedades en las próximas ediciones de su periódico.

Imagen de archivo.

Por Javier Perdomo,