Municipio realizó actividad por el Día de la Niñez en predio de la futura plaza Saravia

En la esquina de las calles Aparicio Saravia y Marconi, en pleno barrio Aserradero, el Municipio de Libertad celebró junto a todos los niños y todas las niñas de la ciudad, el Día de la Niñez en la tarde del domingo 18 de agosto.

La actividad se desarrolló desde las 15 y 30 y congregó a decenas de niñas y niños desde un rato antes, desde el momento en que personal del Municipio junto a los concejales y el alcalde Matías Santos, comenzaron a montar todo el equipamiento para que quienes asistieran, pasaran una tarde diferente en su día.

Cuatro enormes juegos inflables, música, lápices, colores y hojas para pintar y juegos de ingenio, fueron puestos a disposición de todos los niños y todas las niñas que estuvieron en la actividad, en la que también hubo refrescos, panchos y hamburguesas.

PLAZA | Vale mencionar que la movida del Día de la Niñez, se realizó en el predio en que se pretende realizar la Plaza Saravia, un proyecto vecinal que cuenta con el apoyo del Municipio pero que hasta ahora no se ha podido concretar debido a que el predio es una propiedad privada y hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo con la familia propietaria.

En algún momento el Municipio manejó la posibilidad de cederle otro terreno en la ciudad como canje, pero por razones de salud de su propietario no se pudo avanzar en las negociaciones. Esa persona falleció recientemente y ahora la negociación tiene que procesarse con su familia. Por el momento, esas negociaciones no han comenzado.

Vale recordar que los vecinos plantearon su proyecto al Fondo de Iniciativas Barriales (FIB), del Municipio de Libertad, pero no fue una de las cinco seleccionadas, precisamente por no tener cedido aún el terreno. La idea que presentaron los vecinos era realizar una plaza, con una cancha de baby fútbol para el desarrollo de actividades de fin común. Pretendían hacerla ellos mismos, pero por el momento es un proyecto que sigue pendiente y no descartado.

Por Javier Perdomo.