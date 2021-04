Municipio encara adquisiciones pensando en la implementación de un «eco-centro»

El Municipio de Libertad se encuentra abocado a la adquisición de materiales que serán utilizados en el Eco-centro que planifica implementar en el acopio de materiales que el órgano del tercer nivel de gobierno tiene por calle San José, pegado al hogar de ancianos “El Quincho”. Cámaras de vigilancia para los contenedores y una chipeadora son las dos primeras compras.

Lo primero a adquirir por el Municipio serán cámaras de video vigilancia, que serán colocadas en contenedores de la ciudad. Si bien el alcalde Matías Santos no precisó la cantidad de dispositivos que se adquirirán, dijo que las cámaras serán colocadas en algunos contenedores y que irán rotando cada 20 días aproximadamente. Esto permitirá generar una vigilancia del uso que se hace por parte de los vecinos, pero también permitirá tener control sobre los hurgadores, que muchas veces revisan esparcen lo que en los contenedores se deposita.

Paralelamente al comienzo de la poda de los árboles de la plaza de los 33, el Municipio también está adquiriendo en estos días una “chipeadora”, que es un equipo utilizado para reducir rápidamente el volumen de los residuos, triturando hojas y ramas de diferentes tamaños. El alcalde Santos consideró a este equipo como una herramienta muy útil que permite achicar el volumen de los residuos.

Si bien es importante en esta etapa de poda que comienza, el equipo será también utilizado en el Eco-centro, un espacio donde los vecinos podrán concurrir a depositar todos los residuos no domiciliarios que generen. El proyecto está en proceso de construcción y aún demorará unos meses, pero la intención del Alcalde es que allí haya cuatro volquetas, por rampas, los vehículos puedan acceder a ellas, depositar sus residuos e irse.

A este Eco-centro, se le sumaría además el cambio del sistema de recolección de residuos domiciliarios, que pasará a ser mediante contenedores individuales. Esta es una acción que le corresponde realizar a la Intendencia. La promesa es, recordó Matías Santos, que una vez que se finalice la distribución en Ciudad del Plata, comience en Libertad.

LA FERIA | Otro tema que está en la agenda municipal es el funcionamiento de la feria dominical. Es conocida por el alcalde Matías Santos la preocupación de muchos feriantes respecto a la baja en materia de visitantes que vienen teniendo el paseo libertense, más allá de la disminución de la movilidad motivada por la pandemia de coronavirus.

Matías Santos dijo tener una serie de números de teléfonos de actuales feriantes para convocarlos a una reunión en la que poder hablar con ellos sobre el futuro de la feria pero las restricciones por la pandemia han impedido que ese encuentro se concrete.

“Queremos discutir con ellos muchos temas de la feria”, comentó y entre ellos mostró preocupación por el uso de los baños públicos, que no está haciendo el adecuado. “Se instaló un probador pero igual se siguen usando los baños para ese fin”, comentó.

En cuanto a la visita de público, dijo que para él hay que hacer una mejor distribución del circuito, porque no se entiende bien cómo están los puestos y uno no sabe si pasó por tal lugar antes o no. Para Santos, la opción es que los puestos se coloquen sobre el borde de la calle, alrededor de la plaza y no cómo está distribuida ahora, en donde pareciera que no hay un orden.

Un aspecto en el que se mejoró radicalmente según Santos, es en el cobro de los puestos, lo que le da seguridad a los feriantes, ya que antes no había un buen trabajo del Municipio en la cobranza y se generaban deudas de las que los puesteros no eran responsables, ya que no se les cobraba. Ahora, ese es un tema solucionado, comentó Matías Santos.

Por Javier Perdomo.