Municipio de Libertad presenta su programa de salud mental este miércoles 12

El pasado jueves en instalaciones del Municipio de Libertad, fue presentado el proyecto de atención a la salud mental que promueve el Concejo Municipal y que fue respaldado por los dos partidos presentes en el deliberativo local. En la instancia de presentación estuvieron presentes el alcalde Matías Santos, su suplente Listz Ayala y Luis “Titer” Dearmas en representación del FA, además de la psicóloga Grecia Wildebat, que es quien estará a cargo de la atención de los probables participantes de esta iniciativa.

Tal como ya comentara a La Semana, Santos dijo que el de la salud mental “es un problema que queremos abordar hace mucho tiempo. Habíamos recibido varias propuestas para que el Municipio hiciera un aporte en esta problemática, que repercute y pega en muchas familias del Municipio. Esta es una nueva propuesta, que apunta a atacar por lo menos a algunos casos en particular, los que se consideren necesarios según se evalúe”.

Recordó Santos que el proyecto “va a brindar a ocho vecinos de la comunidad, atención psicológica durante cuatro meses. Queremos llegar a personas que por su carácter o impronta no quieran llegar a una atención de este tipo o a personas que por razones económicas no pueden pagar un profesional o que por dificultades de los prestadores de salud, no estén logrando tener el servicio”.

ORIENTAR | Por su parte la psicóloga Grecia Wildebat, que ya ha realizado esta experiencia en municipios de Treinta y Tres, explicó que “lo que se busca es que la comunidad tenga un espacio de orientación, apoyo y motivación para las personas que hasta hoy día no han podido tener un acercamiento a la psicología y tener una atención digna; es por eso que hemos creado este proyecto que se basa en encuentros individuales y gratuitos para la persona que asista, dirigido a personas mayores de 18 años”.

La presentación del proyecto será este miércoles 12 de junio a las 18 horas en el Club Social El Asador. Luego de la charla se podrán anotar los interesados que deberán responder a una serie de preguntas, que le permitirán a la profesional definir qué personas serán seleccionadas para recibir la atención. La inscripción se podrá hacer también en los días subsiguientes en las oficinas del Municipio.

“Acá lo importante es que yo no voy a estar con la historia clínica de la persona, va a ser un trato humano y directo. Va a tener un lugar de encuentro confidencial y seguro para ella y más adelante se van a generar instancias de talleres”, dijo Wildebat, oriunda del departamento de Colonia.

“El Municipio quiere dar a entender que la salud mental nos importa a todos”, dijo Wildebat, que agregó que “quizás en ocho sesiones la persona no esté bien, pero al menos es una oportunidad de generar un espacio gratuito e individual”.

En cuanto al perfil de las personas que harán usufructo del programa, mencionó Wildebat que “todas las personas sabemos cuándo no estamos bien; todos somos humanos, todos tenemos problemas y sabemos en qué momento no estamos bien. Hay personas que no se levantan de la cama, que no se alimentan bien, que pasan preocupadas por problemas todo el día”.

“Sabemos cuándo una persona no está bien, cuando no tiene motivación para levantarse”, agregó la profesional.

EVALUAR | El alcalde Santos dijo que se hará una evaluación del trabajo. “La intención es generarle herramientas a esas ocho personas que se van a atender, pero queremos ver cómo se desarrolla y la posibilidad de irlo incrementando en el futuro. El año que viene, si sale todo como pensamos, podremos seguir con el proyecto”.

El Alcalde insistió en que todo el Concejo “siempre estuvo afín al proyecto, pero también al tema. El ‘Titer’ impulsaba mucho. Sabemos que no somos quienes debemos abordar temáticas de este tipo, pero todo lo que se pueda hacer es un aporte” y mostró su preocupación porque, dijo, “más allá de lo económico o de la salud, hay personas que no ven la salida por el lado de la atención psicológica”.

Por Javier Perdomo.