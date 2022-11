«Mujeres en Libertad» y un nuevo acto del 25N

Poca fue la gente que concurrió el pasado viernes a la tarde a la plaza de los 33 Orientales, para participar de la movida organizada por “Mujeres en Libertad”, en el marco del Día Internacional de Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre.

Sobre las 19 horas se encendió el ya tradicional fuego de Mujeres en Libertad en el medio de la plaza libertense, distribuyendo a su alrededor carteles con consignas sobre situaciones a eliminar. Pasadas las 20 horas, con el fuego encendido, llegó el momento de la lectura de la proclama, que este año estuvo a cargo de Cecilia Benzano y Marianela Figueroa.

“El ejercicio de violencia siempre se da donde hay relaciones de poder”, comienza diciendo el colectivo en su proclama, que luego aclara que violencia de género, “implica que es el hombre quien ejerce violencia hacia la mujer, porque se siente o sabe dominante. Esto es lo que el feminismo quiere remarcar, y erradicar. No estamos a merced de hombres, sino que somos sus iguales”.

Según cifras no oficiales -continúa diciendo la proclama-, “en lo que va del año en Uruguay son 34 las mujeres asesinadas por su compañero o ex compañero, esto es violencia machista, que hace que ese hombre que no logra comprender la libertad e igualdad de la mujer, siente que está en su derecho de asesinarla por considerarse dueño de su vida. También fueron asesinados en este año ocho hijos e hijas de esas mujeres que eran violentadas, al que el hombre padre o padrastro, cobardemente asesina por la única razón de herir más a esa madre. Esto es violencia machista llamada violencia vicaria”.

Luego, la proclama enumera una serie de leyes alcanzadas gracias a la lucha feminista, cuya aplicación no es la debida. Dice el colectivo que parece que fueran leyes que “se aprueban para satisfacer al movimiento feminista que ha surgido con fuerza en los últimos tiempos, marcando una perspectiva nueva de realidad y señalando constantemente las diferencias abismales que se padecen por ser mujer”.

“Estos hitos históricos de derechos reconocidos en nuestro país para las mujeres, nos muestra claramente que no existe compromiso profundo, ni voluntad política para que realmente sea tangible un cambio cultural tan necesario”, agregaba la proclama.

ANTI DERECHOS | Luego hacen mención a los discursos anti derechos que, dicen, “plantean un serio retroceso a los pocos avances que se han dado, difamando nuevamente a la mujer, poniendo en duda la veracidad de sus dichos ante una denuncia, exclamando ‘que por ser mujer y denunciar ya se da por cierto que el victimario es culpable’, campañas para el impugnar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y expresiones tales como ‘la ideología de género inculcada en los centros de enseñanza puede terminar afectando la psiquis de los niños, provocando trastornos que muchas veces terminan destruyendo a la persona como tal’”.

“Insistimos que la educación en fundamental, no solamente en las escuelas mediante el plan de Educación Sexual Integral, sino en las familias, barrios, instituciones, para que el cambio cultural se produzca reconociendo la cultura como eje predominante de estereotipos sin sentido”, agrega la proclama leída el viernes a la noche, que luego dice que “es Emergencia Nacional trabajar junt@s por la eliminación de violencia hacia la mujer en todas sus formas y esto se logra si podemos cuestionar lo establecido en función de vínculos, roles, estereotipos, dando lugar al pensar y sentir que un nuevo mundo es posible”.

“Los hombres, compañeros, deben ser feministas, esto es poder mirar desde un lugar de igualdad y no de superioridad a las mujeres e infancia y adolescencia, y practicar la generosidad de dar lugar, de compartir, de reconocer que integrando a todos los seres, se hace un mundo mucho más rico. El hombre debe dejar de tener miedo de perder su lugar, eso le alivianará de responsabilidades estereotipadas que lo mantienen en guardia y lo ubican en quién tiene la autoridad. Relájense”, dice la proclama leída el viernes.

“Invitamos a reflexionar, a auto evaluarnos y reconocernos en nuestro accionar diario, para manifestar conscientemente un nuevo mundo”. Así culminó la proclama y luego, los presentes fueron tomando los carteles con las proclamas escritas, la leían, las rompían y la tiraban al fuego, al grito de “qué arda”.

Por Javier Perdomo.