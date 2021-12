«Mujeres en Libertad» y el desafío de desnaturalizar ciertas prácticas sociales

El colectivo “Mujeres en Libertad” definió no realizar actividad pública el 25 de noviembre para recordar o conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, fecha ya popularmente conocida como el “25N”, pero eso no implica que haya pasado para ellas desapercibido, sino que se comunicaron de forma diferente a otros años.

Desde el miércoles 24 comenzó a circular un audio preparado por las integrantes del colectivo, en el que exponen diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres y proclaman que buscan desnaturalizarlas. “La violencia es violencia siempre”, dice el audio, que según comentaron Cecilia Benzano, Belén Magga y Marianela Figueroa a La Semana, tuvo buenas devoluciones de las personas a las que les llegó.

Precisamente sobre las razones que llevaron a no realizar acto público, dijo Cecilia Benzano que “las redes sociales están tomando más importancia que lo presencial; también estaba esa cuestión que era probable que lloviera, pero para que la fecha no pasara por alto nos pareció que con un audio se podía llegar con el mensaje”.

Marianela Figueroa agregó al respecto que quisieron “llegar de una nueva manera, porque quizás si leíamos una proclama en la plaza la gente nos dice, están haciendo lo mismo de siempre, cuando para nosotras lleva mucho trabajo juntarnos a pensar qué hacer. La idea es ir generando quiebres, porque nos nutre a nosotras. Nos llevó mucha charla interna decidirlo así”.

“Para decir lo que uno quiere decir siempre hay que buscar la mejor manera y este año decidimos que era ésta. El año que viene se verá”, agregó Figueroa.

Respecto a qué idea quisieron dejar con el audio, Marianela Figueroa mencionó que “el mensaje es esa cuestión de poder desnaturalizar y poder construir nuevas formas de relacionamiento. Mucho de lo que venimos construyendo es todo lo que conversamos y lo que vamos pensando. La violencia siempre es violencia, por eso nosotros queremos desnaturalizar todo lo que vivimos y que a veces pasamos por alto porque lo tenemos incorporado. Todas vivimos violencia y eso no solo compete a las mujeres, también los hombres la sufren. Las mujeres somos las que históricamente sufrimos más la violencia, pero en realidad todos sufrimos violencia”.

VISIBILIZAR LA VIOLENCIA | Belén Magga por su parte, comentó que “desde la niñez vamos identificando ciertas cuestiones, vamos volcando ideas en los niños, que está bueno ir trabajándolas, poder visibilizarlas para empezar a desaprender y construir nuevas formas de relacionamiento”.

Cecilia Benzano acota que “los niños y las niñas son partícipes de las situaciones de violencia aunque no lo quieran ser. Cuando conviven en una situación así son los que más dañados salen seguramente” y es por eso que Mujeres en Libertad trabaja globalmente en la cuestión de los derechos. Se nos acerca a la cuestión de violencia, al feminismo, pero no solo es eso a lo que nos orientamos”. Benzano comentó luego que el grupo no quiere que se lo encasille.

A lo dicho por Cecilia Benzano, Marianela Figueroa acota que “cuando uno se alinea y dice que es feminista, siempre alguna mirada tenés. A veces se malinterpreta el feminismo, que es la lucha por la equidad de derechos. ¿Quién puede estar en contra de eso? Es como cuando dicen que las feministas están en contra del hombre. Es una mirada equivocada”.

“Nosotros trabajamos en situaciones en que se puede pensar que no tienen que ver con el colectivo y en realidad tienen todo que ver, porque del trabajo con adolescentes, de acompañamiento, de prevención de situaciones, de violencias que se dan en distintos ámbitos, deberíamos hacernos cargo todos, no solo los colectivos feministas”, agregó Figueroa.

LOS CUESTIONAMIENTOS | Cecilia Benzano y Belén Magga, coinciden en que al colectivo le aportan los cuestionamientos. “Nos ayudan a interpelarnos constantemente. También la gente que participa en las actividades que realizamos nos hace cuestionarnos, qué piensa el otro, habrá una idea clara de a qué nos dedicamos, qué hacemos”, comentó Magga, quien luego mencionó que todas las integrantes del colectivo quedaron “contentas y satisfechas con la fiesta de la diversidad (realizada a fines de setiembre), a la que asistió mucha gente y fue una fiesta familiar. Esa instancia fue positiva para el colectivo, porque fue una instancia de promoción del grupo”.

Respecto al balance como colectivo, Cecilia Benzano dijo que entienden que están “siendo un apoyo, un colectivo de referencia ante distintas situaciones. Queda mucho para hacer, nunca nos da el año para poder hacer todo lo que planificamos. Aquella actividad que hicimos de la diversidad, la hicimos poniéndole mucha garra”.

Según Cecilia Benzano, el secreto para la permanencia de Mujeres en Libertad es que “sus integrantes rotan, porque desgasta, consume mucha energía y eso hace que se sienta la necesidad de retirarse un tiempo. Esa ha sido la metodología durante estos seis años para que esto perdure. Es un trabajo a pulmón, que lo hacemos por la gratificación de colaborar y porque nos hace mucho bien”.

Valoró que también ingresen nuevas integrantes, porque “la gente nueva trae una energía revitalizadora y para las que estamos más desgastadas nos inyecta energía y seguimos adelante”.

Marianela Figueroa comenta luego que “nosotras hacemos más de lo que se ve. Cuando nos reunimos llevamos a nuestros hijos e hijas, se genera un montón de diálogo en relación a eso”.

LOS ANHELOS | Antes de la pandemia, el colectivo Mujeres en Libertad solicitaba que en Libertad se instalara una comisaría específica sobre violencia de género. Consultadas sobre si este planteo sigue vigente, dijo Cecilia Benzano que el reclamo “va más allá de una comisaría específica; la comisaría la tenemos, el tema es que pueda funcionar de forma más apropiada. Que la gente que vaya a plantear una denuncia sienta que lo puede hacer, que está respaldada, apoyada”.

“Ir a hacer una denuncia de ese tipo es muy difícil y si cuando vas ya ponen cierta resistencia, seguramente te vayas sin hacerla. Más allá de contar con el espacio físico, está bueno tener gente preparada para encontrarse con esa situación y poder apoyar a esa mujer que va a realizar ese tipo de denuncia”, especificó Cecilia Benzano.

Agregó que si consideraron “en algún momento tener un lugar propio, que va más allá de las reuniones nuestras. La idea es tener un espacio de intercambio con la comunidad, que fuera un lugar de tránsito. Nosotras estamos agradecidas al espacio que nos cede Casa de la Cultura, que forma parte de nosotras, pero no es ese lugar que nosotras sentimos que la sociedad pueda disfrutar de otra manera”.

Por Javier Perdomo.