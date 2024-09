Movimientos sociales instan a opinar sobre el Neptuno en la «Puesta de Manifiesto» que habilitó el Ministerio de Ambiente

Mientras los procesos legales tienen frenada la firma del contrato para la construcción del proyecto Neptuno en la zona de Arazatí, el Ministerio de Ambiente avanza con el proceso de autorización del emprendimiento privado al darse lugar a la “Puesta de Manifiesto”, a partir de la cual la ciudadanía en general puede brindar sus opiniones, aportes y/o críticas a la iniciativa. El plazo para hacer los aportes es de 20 días hábiles a partir del viernes 30 de agosto, lo que implicaría que el plazo venciera en los últimos días de setiembre, aunque las organizaciones sociales buscarán que se extienda el plazo.

Los interesados en opinar sobre el polémico proyecto pueden hacerlo ingresando en la página web del Ministerio de Ambiente –www.ambiente.gub.uy-, llegar a la pestaña Evaluación de Impacto Ambiental y allí figura una lista de emprendimientos bajo el rótulo “Manifiestos”. Hasta el día lunes, la pestaña “Consorcio Aguas de Montevideo – Mejora de la seguridad y del suministro de agua potable al sistema metropolitano y servicios de ruta del departamento de San José – Departamentos de San José y Montevideo”, se encontraba en el segundo lugar del listado.

Cliqueando allí se despliega información básica sobre el proyecto, como por ejemplo los padrones rurales de San José y de Montevideo y los padrones urbanos de la capital, que serán afectados por esta obra.

DETALLES | Luego figura una somera descripción del proyecto, que «consiste en la construcción y operación de una toma de agua bruta desde el Río de la Plata en la zona de Arazatí. Incluye una estación de bombeo cercana a la toma, así como una aductora que transporte el agua bruta hasta una planta potabilizadora ubicada a aproximadamente siete kilómetros al ENE de la estación. Próximo a la planta potabilizadora se plantea implementar también una reserva de agua bruta y un monorrelleno para la disposición de los lodos deshidratados generados durante el proceso de potabilización».

«Además, se prevé construir una tubería de unos 72,8 kilómetros que transporte el agua tratada desde la planta potabilizadora hasta el recalque de Melilla, con una estación de bombeo intermedia a tales efectos y desde Melilla una tubería de interconexión con los tanques de Cuchilla Pereira», se explica.

«Para acceder al predio de la planta potabilizadora se debe ingresar en el kilómetro 72,490 de la ruta 1 en su intersección con el camino Voulminot, para recorrer por este aproximadamente 18,5 kilómetros en dirección suroeste hasta la intersección con camino departamental. Por este último se recorre con dirección noreste por aproximadamente 2,4 km hasta el sitio de acceso a la planta».

Tras este texto, figura el link hacia el formulario para hacer los comentarios que se entiendan pertinentes, el visualizador de Google para recorrer la zona en que se haría el proyecto y otros archivos que los interesados pueden consultar, como por ejemplo el Informe Ambiental Resumen o las respuestas recogidas durante los diálogos locales.

Desde los movimientos que se oponen a la construcción del proyecto de planta potabilizadora en la zona Arazatí, se está promoviendo con fuerza la participación de la gente aportando comentarios a la Puesta de Manifiesto.

Durante una actividad realizada en Arazatí en el pasado mes de julio, Ana Lía Ciganda, integrante de los colectivos que se oponen al proyecto, dijo que se pretendía “instar a la gente a que haga comentarios, planteando las preocupaciones que se puedan tener en esa etapa de consulta. Instamos a la gente que se mueva, hay distintas formas de manifestarse y queremos que se muevan”.

AMPLIACIÓN | Vale mencionar además que María Selva Ortíz, también integrante de los colectivos que se oponen al Neptuno, dijo a medios nacionales que pretendían solicitar al Ministerio de Ambiente una ampliación del plazo de la Puesta de Manifiesto.

Consultada por La Semana Ana Lía Ciganda, dijo que en efecto se está elaborando el escrito para luego buscar las firmas para realizar el pedido. “Nosotros ahora lo que estamos corroborando es si no fue publicado, ya que nosotros hasta ahora no sabemos si lo fue, porque no podría correr el plazo si no hubo publicación en medios escritos”, dijo Ana Lía Ciganda. Por lo investigado por este medio, en San José la convocatoria a la Puesta de Manifiesto no ha sido publicada.

Ciganda dijo que el pedido de ampliación del plazo para presentar comentarios tiene un antecedente en un proyecto edilicio en Punta Ballena de Punta del Este. En esa ocasión se dieron 10 días hábiles más de plazo para los comentarios y es a lo que aspiran en este caso.

Recién terminada esa etapa, la evaluación de impacto ambiental pasaría por una audiencia pública a la que la DINACEA (Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental), debería convocar con antelación y de forma pública (también en medios locales y nacionales), para que pueda concurrir la mayor cantidad de personas interesadas.

Luego de analizados todos los comentarios llegados por formulario web y lo surgido en la audiencia pública, es que DINACEA del Ministerio de Ambiente, podría aprobar o no el cuestionado proyecto.

Imagen de archivo, La Semana.

Por Javier Perdomo.