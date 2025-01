Movimientos sociales expectantes con lo que haga el gobierno electo tras firma del Neptuno

Malestar, incertidumbre y expectativa por lo que vaya decidiendo el gobierno que asume en 30 días, es lo que se vislumbra entre los movimientos sociales que se oponen al Proyecto Neptuno, tras la concreción de la firma del contrato entre el Estado uruguayo representado por OSE y el Consorcio Aguas de Montevideo que habilita la construcción de una planta potabilizadora y un pólder o reservorio de agua en la zona de Arazatí, en la costa platense del departamento de San José.

En la jornada del miércoles 22 se supo que al otro día, el jueves 23, en Presidencia de la República se firmaría el contrato y ello ocurrió en horas del mediodía, cuando fueron llegando a Torre Ejecutiva los “Ceos” de las empresas integrantes del consorcio (Berkles, Saceem, Ciemsa y FAST), que estará a cargo de la construcción del proyecto, los representantes del actual oficialismo en el Directorio de OSE (Raúl Montero y Susana Montaner), el gerente del ente Arturo Castagnino y el ministro de Ambiente Robert Bouvier (que al igual que ocurriera en la audiencia pública en Rafael Perazza del año pasado, fue abucheado a su llegada a Presidencia). Los esperaban el secretario de Presidencia Gonzalo Ferrés y la subsecretaria Martínez. No estuvo presente el Presidente.

FELIZ | La firma del contrato que compromete al Estado uruguayo a pagar más de 54 millones de dólares anuales por 18 años al consorcio privado para que éste genere una disponibilidad de agua de 200 mil metros cúbicos para complementar el abastecimiento del vital elemento a Montevideo y el área metropolitana, se realizó únicamente con la presencia de los fotógrafos y camarógrafos de prensa y una vez culminada la instancia no hubo conferencia de prensa de ninguna de las autoridades de gobierno. Tan solo se dio a conocer un comunicado de prensa en el que se anuncia la firma y se dice que así se “culmina un proceso que comenzó en noviembre de 2022, cuando el gobierno anunció la licitación del proyecto. Durante el periodo posterior, se completaron todos los estudios técnicos y ambientales requeridos para avanzar con las obras”, obviando todos los cuestionamientos recibidos.

El que sí habló fue Alejandro Ruibal, que como representante de Saceem está al frente de Aguas de Montevideo. El Gerente expresó su “felicidad” de haber podido firmar el contrato, se mostró abierto a negociar cambios al Neptuno con el futuro gobierno y dijo que lo importante es que el proyecto avanza, por lo cual invitó “a mirar hacia la conclusión de la obra”.

La felicidad de Ruibal está lejos de reflejarse en el sentir de buena parte de la sociedad y en particular entre quienes se opusieron a su concreción. Una de las primeras voces que se escuchó -además de las de quienes se manifestaban en Plaza Independencia-, fue la del abogado de los grupos ambientalista Juan Ceretta, quien entrevistado por Radio Sarandí casi al momento en que se producía la firma, dijo que el gobierno entrante deberá evaluar si es conveniente seguir o no con el proyecto. Aún a riesgo de que se vulneren contratos en materia de seguridad jurídica, si el bien superior a preservar es trascendente habría que dar marcha atrás, el próximo gobierno debería dejar sin efecto el contrato, entiende el abogado.

“Cuando hay intereses más importantes para la comunidad, como el daño ambiental que el proyecto puede causar -que se deberá evaluar en profundidad-, evidentemente que suma mucho más proteger esos bienes que son invaluables, más allá de los contratos que se hayan asumido”, dijo el profesional, que era entrevistado en su condición de eventual candidato a la Intendencia de Montevideo por el FA.

SIGUE LA LUCHA | Con La Semana dialogó el viernes María Selva Ortíz de REDES-Amigos de la Tierra, quien fue parte de las movilizaciones que se cumplieron el jueves en Torre Ejecutiva, y opinó que el gobierno entrante debería ahora accionar en la esfera judicial contra el contrato firmado.

Comenzó diciendo Ortíz que “una de las repercusiones que ha habido es que una vez firmado el contrato ya se cierra el tema y el proyecto se construye, pero para nosotros no es así, quedan muchas instancias más, porque el contrato se firmó de forma ilegal, sin respetar a la Justicia, ni al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), entonces argumentar la garantía del gobierno firmando un contrato cuando el contrato se firmó contra la corriente, es algo que nos asombra mucho”.

“Desde las organizaciones sociales seguimos afirmando que el contrato es inconstitucional; la Constitución sobre el contrato por lo tanto tenemos que esperar que la Justicia dirima esta situación. También el TCA tiene que intervenir que es el que tiene que velar para que todos los actos administrativos que firma el Estado estén bajo la norma y a eso es a lo que vamos a seguir apelando”, agregó Selva Ortíz.

“Si un contrato se firma violando la Constitución, bueno, estamos en una república, en un país democrático en el que las normas tienen que respetarse. El consorcio y el actual gobierno han ido contra toda la normativa. Nosotros lo hemos denunciado y defendemos la reforma constitucional que impulsamos, que el pueblo uruguayo apoyo mediante la iniciativa popular y claramente dijo que esto es lo que no queríamos que pasara. Esto fue lo que el pueblo votó para que no pasara. La Justicia es la que deberá definir si este contrato que firmó el gobierno está dentro o no de la normativa vigente”, dijo Selva Ortíz.

Consultada sobre la posición de las futuras autoridades del Ministerio de Ambiente, dijo la integrante de REDES el ministro entrante Edgardo Ortuño “hace la interpretación de la Constitución de acuerdo al espíritu y a la letra de la reforma en el sentido que los servicios públicos de agua y saneamiento tienen que ser prestados directamente por personas jurídicas estatales y lo firmado en este contrato no cumple con ese requisito”. Además, agregó, “hay actores importantes del futuro gobierno que están manifestándose en contra como es la futura Vicepresidenta, la senadora Moreira y la candidata a la IM Verónica Piñeyro. Todo eso nos da cierta tranquilidad”.

En relación a qué sigue ahora, una vez firmado el contrato, dijo Ortíz que los movimientos sociales “no conocemos lo que dice el contrato, no sabemos qué se firmó en realidad; a lo que habilitaría es al comienzo de las obras, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Lo tenemos que conocer para ver la medida cautelar en la que pedíamos la no firma del contrato, hay que ver qué se va a pedir en esa medida cautelar si un no comienzo de obras o qué otra cosa”.

SUSPENSIÓN | Sin embargo, añadió Ortíz, “nosotros entendemos que el gobierno entrante debería tomar algunas acciones ante la Justicia para suspender el contrato. Ellos son los que deberían estar tomando una acción de amparo contra el contrato porque van a ser los directamente afectados. Tiene las competencias para accionar judicialmente”.

Recordó la integrante de los movimientos ambientalistas que “tenemos fecha en febrero del juicio con el juez del Octavo Turno por la cautelar. Entendíamos que cuando se levantara la feria judicial, como había una medida cautelar, tendría que haber un llamado a audiencia. A su vez, en el juicio ante el TCA tenemos audiencia en marzo, después de un año de presentada la acción, porque no hicieron lugar a la oposición del MA y OSE que no quisieron escuchar a los académicos en el juicio ante ese tribunal”.

ORSI | Diversos fueron los pronunciamientos políticos desde sectores del gobierno electo que mostraron su malestar con la decisión de las autoridades salientes de firmar a 30 y escasos días de irse, comprometiendo a las futuras autoridades que tenían otras prioridades fijadas. El propio presidente electo Yamandú Orsi dijo el jueves 23 en la tarde que había enviado una misiva a Presidencia mostrando su malestar.

“Le mandé al Presidente de la República una nota con mi posición concreta, que es la discrepancia en el sentido de la oportunidad de que se firme», contó el futuro mandatario, que añadió que “hay un tema de contenido sobre el que hemos planteado nuestras visiones, pero además, mi visión contraria tiene que ver con la oportunidad, faltando tan poco para un cambio de gobierno que se firme”.

Los próximos días y semanas serán claves para saber qué pasará con el Neptuno; lo cierto es que la zona de Arazatí estará en el centro de la discusión de la transición y del comienzo del nuevo gobierno del FA.

Imagen: Selva Ortíz durante la audiencia pública de octubre de 2024.

Por Javier Perdomo.