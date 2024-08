«Miremos Arazatí», campaña de información y concurso fotográfico para contextualizar el lugar donde se construiría el Neptuno

No al proyecto Neptuno -Arazatí, a través de este canal vamos a ir informando. Participación en la normativa nacional. Miremos Arazatí, el proyecto ha puesto en el tapete esta zona que previamente a que se hablara del proyecto Neptuno era una zona desconocida para la gran mayoría del país, a no ser por los vecinos cercanos. Es una excusa para poner en valor mucho de las riquezas que tiene este lugar.

Es una zona de alta riqueza de peces, hay un registro paleontológico único en el país y hay restos arqueológicos. Es muy grande la riqueza que tiene desde el punto de vista ambiental, social y cultural.

Este proyecto es necesario discutirlo a nivel del territorio; para eso tenemos instrumentos de ordenamiento territorial que no se han mencionado en ningún ámbito de gobierno; creemos que hay que apuntar a una planificación mucho más detallada.

Apuntamos a que este territorio se vea como una reserva natural, más que a un territorio de sacrificio, que es lo que podría ser si se implanta la planta potabilizadora.

Concurso fotográfico para que se acerquen al lugar y para que puedan mostrar de otra forma, las bellezas de este lugar. El proyecto está en proceso de evaluación de impacto ambiental y eso va a implicar que van a haber instancias de participación pública. Vamos a instar a la gente a que haga comentarios de lo que se trata y planteando las preocupaciones que se puedan tener.

Instamos a la gente que se mueva, hay distintas formas de manifestarse y queremos que se muevan.

OSE no debería haber continuado con las expropiaciones, no es que tenga un impedimento legal, sino moral. Debería atender la independencia de los poderes y haber acatado la orden de no firmar el contrato y suspender esto. OSE no está dando ninguno de esos mensajes y todas las acciones cuando pedimos información siempre tenemos que acudir a la Justicia porque por las otras vías no se ha podido hacer. No tiene un impedimento, pero sí debería haberlo hecho. Estos trámites se deberían haber frenado y aparte esas hay que recategorizarlas con ordenamiento territorial; ahí se tiene que disparar eso otro en la Junta Departamental y el gobierno departamental.

