Ministro Heber recorrió avance de las obras de ampliación de la ruta 3 y mostró conformidad con avances

El pasado viernes a la mañana, el ministro de Transporte y Obras Luis Alberto Heber, participó de distintas actividades en el departamento, que comenzaron sobre la hora 10 en la ruta 3, en uno de los puntos de trabajo de la obra de la doble vía.

Allí esperaban a Heber el alcalde Matías Santos junto al futuro coordinador de municipios en la OPP Sergio Valverde, el diputado Rubén Bacigalupe, los ediles Roberto Curbelo (ciudad Rodríguez), y Danilo Vasallo, además de representantes del consorcio constructor de la obra.

En breve diálogo con la prensa, Heber dijo que el motivo central de su visita es cumplir “con nuestra misión de ver cómo van avanzando las obras de la doble vía. Esta PPP se firmó hace poco y ya está trabajando de manera intensa. Estamos contentos, sorprendidos con los avances, ojalá todas las obras fueran así. La obra va a llevar su tiempo, pero se está trabajando”.

Hizo alusión a los inconvenientes que genera en el tránsito una obra de esta magnitud y pidió comprensión porque “la obra es para resolver definitivamente la situación del tránsito. Yo creo que va a ser muy importante para esta ruta lo que se está haciendo”.

El Ministro volvió a hacer referencia a lo que cuesta poner a andar una PPP (proyecto de Participación Público-Privada), y consultado sobre si la obra podría ser extendida hasta la Picada de Varela, no lo descartó, aunque aclaró que no lo había hablado con la empresa, ni con la Intendenta. “Yo lo que quiero es cumplir con esta parte. Siempre hemos tenido con la empresa la posibilidad de ajustar, pero antes hay que ir a los bancos, al Ministerio de Economía, a la empresa. Tenemos dos años por delante y no se puede descartar nada. Arrancar con lo que tenemos e ir pensando cómo se financia eso, porque todo necesita financiación”, dijo Heber.

En otro orden Heber mencionó que visitas como la suya posibilitan que distintos ediles le alcancen planteos y se refirió al realizado por el edil Roberto Curbelo de Rodríguez, sobre el estado de la ruta 45. Comentó que “el director de Vialidad Germán Ciganda estuvo recorriendo la ruta 45 que está en mal estado y nos están planteando qué se puede hacer. Ahora hablaremos con la Intendenta y con José Luis Falero en la OPP para ver cómo podemos encontrar solución a este planteo”.

INSTRUMENTALES | Respecto a la nueva extensión de la medida de aforo al 50% en el transporte colectivo, dijo Heber que “nosotros (el MTOP), somos instrumentales a lo que dicen los científicos. Si los científicos que saben más que nosotros, dicen hay que mantener el aforo, lo hacemos”.

Respecto al aporte económico que debe hacer la cartera dijo que “el Ministerio va a seguir poniendo plata y esto lo advertí en el Consejo de Ministros, que esto implicaba más plata que de nuestros impuestos tenemos que dedicar a las empresas porque las estamos obligando a que no puedan llenar el ómnibus”.

“El año pasado aportamos unos 20 millones de dólares, con varios subsidios además del subsidio Covid, como son el estudiantil o el gasoil, que se les pagó en función de lo que se estaba moviendo un año antes, es decir que ya ahí había una ayuda. Este año tenemos que ver cómo se hace, tenemos un horizonte al 15 de mayo, que nos lleva más de un millón de dólares de ayuda”, dijo Heber, que mencionó que el esfuerzo se debe hacer porque “los pasajeros no pueden quedar en la calle”.

Luego de reunirse con la intendente Bentaberri, en la tarde, Heber continuó viaje hacia el departamento de Durazno, a visitar otras obras.

Por Javier Perdomo.