Ministra de Vivienda Irene Moreira visitó la planta de la cooperativa de ladrilleros ecolócigos

El pasado viernes 5 en la mañana, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial Irene Moreira junto a su equipo de asesores, visitó la Cooperativa de Producción de Ladrillos Ecológicos (COOPLE), para conocer el sistema constructivo y dialogar con los integrantes del grupo cooperativo libertense, cuyo producto está ganando adeptos en todo el sur del país.

Moreira y su delegación permanecieron casi una hora en la sede de la cooperativa -en calle Rivera y Camino a Buschental-, alabó el sistema constructivo y se interesó por todo el proceso de construcción del ladrillo y su utilización en la construcción de viviendas. Posteriormente la delegación se trasladó hacia el balneario Kiyú, para conocer la cabaña que la cooperativa construyó allí para la Intendencia, como parte del acuerdo del comodato por el cual la comuna les cede el terreno en el que funcionan actualmente.

DECLARACIONES | Previo a su partida a Kiyú, Irene Moreira habló con los medios locales, mencionando que hacía tiempo que había recibido la invitación para visitar la cooperativa. “Teníamos sumo interés en venir, porque me gusta mucho estar en territorio y no mirar lo que era en un frío papel, sino que vinimos a conversar con los integrantes de la cooperativa para saber cómo es el proceso de construcción” porque, mencionó, el de los ladrillos ecológicos “es uno de los sistemas no tradicionales que queríamos desarrollar”.

“Hace poco tiempo hemos flexibilizado la normativa por parte del Ministerio, ahora aparte del DAT, el Documento de Aptitud Técnica con el que se puede construir, está el CIR (Certificado de Ingreso al Registro), que se implementó buscando una herramienta que flexibilice los mecanismos”, lo que permitirá que “las empresas pequeñas, las pymes, las cooperativas como es este caso, puedan trabajar con el Estado”. Consideró la Ministra que “es algo muy importante que hemos logrado”.

Respecto a qué le h

abía parecido el sistema constructivo, dijo Moreira que le había parecido “sumamente interesante, es rápido, liviano, muy viable para la autoconstrucción, sobre todo pensando en las mujeres, porque me preocupan mucho las madres, las jefas de familia, y creo que este es un buen producto para que las jefas de familia puedan estar construyendo su propia casa”.

En relación a si hay previstos planes concretos para el departamento de San José, la titular del MVOT, mencionó que ella no llegó a “fundar ningún Ministerio, hace 30 años que existe y todos los programas que existen en el Ministerio siguen actuando; es más”.

Pero además, “con la Ley de Presupuesto, la 19924, hemos creado una nueva puerta, que es el fideicomiso, con el que buscamos ayudar a movilizar la economía, creando un aporte público-privado, para el cual el Ministerio va a destinar hasta dos tercios de su presupuesto; eso es bien importante porque hemos visto que hay un sector de la población que hoy en día está pagando un alquiler pero que le es imposible llegar a ahorrar”.

“Con ese programa vamos a potenciar el alquiler con opción a compra. Durante cinco años, la persona alquila y después se puede optar por comprar. Esos cinco años van a servir para comprobar su compromiso, su conducta de pago, pero lo más importante es que le servirá al inquilino como entrega inicial de capital para comprar la casa. Después seguirá pagando la cuota 20 o 25 años, pero sabiendo que está pagando por el techo propio”, explicó la Ministra, que agregó que “se flexibiliza mucho la forma para acceder a una vivienda con esta alternativa de alquiler con opción a compra”.

Consultada sobre la respuesta que está teniendo esta nueva alternativa, dijo Irene Moreira que “hemos visto un interés muy grande por parte de privados que quieren buscar información, incluso ya traen los proyectos prontos. También hay algunos que ya empezaron a construir, lo que me hace suponer que el programa tendrá un gran éxito”.

COOPERATIVAS | Sobre el conflicto con la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), por el pago de intereses al 2% y no al 5.35 -que se inició en los últimos meses del pasado gobierno y por el cual más de 40 cooperativas no están abonando a la Agencia Nacional de Viviendas, sino que el dinero queda depositado en un banco, entre las que se encuentra COVILIBER I-, la Ministra no dio mayores detalles, más de decir que ha “recibido a todo el mundo y he ido a todos los lugares que me han invitado. Hemos hablado con FUCVAM, estamos analizando el caso, tenemos muy buen diálogo y es algo que estamos estudiándolo”.

Moreira sí valoró de forma positiva el sistema cooperativo. Dijo que “es muy bueno, no se trata de que te entregan la llave de una casas, que de por si es importante, sino que también fuiste partícipe, colocaste un ladrillo, pusiste una ventana”.

Respecto a cuántos sorteos para nuevas cooperativas habrá en este 2021, Irene Moreira dijo que se “está estudiando el tema. Ustedes saben que por el COVID-19 el año pasado hubo que demorar el sorteo y se hizo uno solo el 21 de diciembre y además hubo que hacerlo por streaming. Todavía no sabemos cuántos sorteos se van a hacer, pero lo importante es que se van a hacer”.

“Reitero, están todos los programas, porque sé que se pensaba en algún momento que yo podía venir a recortar programas, pero es algo que no es así”, agregó la Ministra, que además informó que “el 18 de marzo se realizará la primera reunión del Gabinete del Sistema Público de Vivienda, del cual vana a participar MEVIR, el BPS, la Agencia Nacional de Vivienda y el Banco Hipotecario”.

“De ese gabinete es que se bajarán las políticas de vivienda que quiera aplicar el Ministerio”, mencionó la Ministra de Vivienda.

Tras este encuentro con los medios, Moreira, acompañada del alcalde Matías Santos, concejales, los integrantes de la cooperativa y su comitiva, emprendieron viaje a Kiyú. De esta parte de la actividad no participó la intendenta Bentaberri, que concurrió a Libertad al ser informada de la visita de la Ministra.

Por Javier Perdomo,