Mercado inmobiliario continúa activo, pese y gracias a la pandemia

En épocas de turbulencia, parece ser que la inversión en inmuebles es un buen refugio para los pequeños y los grandes capitales. Al menos esa es la idea con la que uno se queda luego de hablar con distintos operadores inmobiliarios, respecto al movimiento del mercado inmobiliario en este año y pico de tiempo pandémico en que muchas actividades económicas han visto restringida su movimiento, pero en el que este sector parece florecer.

El asesor inmobiliario Gabriel Molina, Ruben Ferraro de Inmobiliaria Ferraro y Diego Perdomo de la empresa homónima, conversaron con La Semana, sobre sus visiones sobre el mercado de las propiedades en este tiempo de pandemia.

Primeramente Gabriel Molina mencionó que “el año 2020 fue muy particular, ya que se dieron pocas transacciones y estuvo más lento que en 2019, año en que fue mi primera experiencia en este negocio”.

Pero luego mencionó que “en este año 2021 hemos tenido, por suerte, un repunte interesante, con transacciones más fluidas. Aunque el mercado ha disminuido los precios, se están haciendo muchas transacciones”. Gabriel Molina añadió que “en materia de precios estamos un 10 o 15% menos que lo que se manejaba en 2019”.

Comentó luego el asesor inmobiliario que en el medio rural hay mucha demanda debido al alto precio que tienen los granos. “En estos momentos hay demanda de mucho campo para arrendar, pero no hay oferta. Hay mucha demanda pero poca oferta”, comentó Molina.

En relación a los precios en el campo, Gabriel Molina dijo que hay distintas modalidades de arrendamiento y el precio de los llamados “commodities”, condicionan cada año su precio, porque, explicó, “una de las modalidades es arrendar por kilos de grano y ahí estamos hablando de que la relación cambia muchísimo respecto al año pasado, porque el grano vale bien este año”.

“Hay otros que pagan una renta fija todo el año y en esa modalidad es precio es constante”, pero “el valor del campo viene en ascenso, porque al ser positiva la producción del campo, la tierra se está valorizando. Si la producción vale, el campo vale. Marcha todo, el que quiere comprar otro pedazo de campo o el que compra un inmueble, todo se mueve”, mencionó Gabriel Molina.

SORPRENDIDOS | Ruben Ferraro, de Inmobiliaria Ferraro, fue consultado por La Semana primeramente por su rol de agente en materia de alquileres (sector que no es el fuerte de los otros dos consultados), y mencionó que “la experiencia nuestra está bastante bien, creímos que iba a mermar mucho cuando comenzó la cosa por 2020, pero no, se podría decir que fue al revés, se ha alquilado muy bien este tiempo, quizás más de lo que se venía alquilando y este año va en un ritmo normal, tanto en alquileres como en ventas”.

Ruben Ferraro insistió en que para sorpresa suya, el movimiento no fue malo. “No nos podemos quejar, creímos que iba a ser peor la cosa. Si de ahora en más no se complica mucho, va a seguir marchando bien”, dijo Ferraro, que reconoció que no sabría decir por qué se había dado el fenómeno.

En cuanto a los precios, dijo Ferraro que “en materia de alquileres se ajustó muy poco. Nosotros creímos que se iba a complicar, que la gente no iba a poder pagar los alquileres, que íbamos a tener casas vacías, pero eso no ocurrió. Se ajustó en algunos casos. Alguna gente se atrasó un poco, pero después encarriló su situación y no hemos tenido problemas”.

En materia de ventas, dijo Ruben Ferraro que también la situación ha sido positiva para su empresa y que en estos momentos le están faltando casas y campos para cumplir con los pedidos de sus clientes. Mencionó el empresario inmobiliario que “hay mucho interés en terrenos en Libertad y también de casas y terrenos en balneario Kiyú”.

DISTINTOS COMPORTAMIENTOS | También para el titular de Diego Perdomo, Negocios Inmobiliarios este tiempo de pandemia ha sido positivo. “Si miramos 2019 sin dudas que hubo algunos meses iniciales de la pandemia con algo de incertidumbre, pero después se fortaleció mucho con todo lo que tuvo que ver con la venta de chacras, de propiedades en balnearios y de inmuebles de cómodas características”, dijo Perdomo.

En el año inicial de la pandemia “no sentimos mucho la baja, en relación a 2019, creo que fue un 10% menos el movimiento”, añadió y en relación a este 2021 mencionó que “arrancó muy bien, en marzo bajó un poco y en abril estuvo medio quieto, pero igual se están haciendo negocios”.

Según Perdomo esto ocurre porque “en tiempos de incertidumbre o crisis es cuando aparecen aquellos que estuvieron ahorrando para comprar cuando aparezcan las mejores oportunidades y cuando hay recesión es cuando esa gente sale a comprar, que es la que no está cuando el mercado anda normal”.

El otro fenómeno que se da, dijo Diego Perdomo es esa gente que en tiempos de iliquidez, como pueden ser los actuales, tiene inmuebles que no usa y entonces prefiere transformarlo a plata”. Allí hay una conjunción de compradores y vendedores que hace que cambie mucho el comportamiento del mercado “y si el operador más o menos lo entiende se hacen buenos negocios”, dijo el empresario.

En cuanto a si han bajado o no los precios, dijo Perdomo que “depende del tipo de propiedad. Chacras, campos e inmuebles en balnearios no bajaron o se han sostenido los precios, pero lo que es vivienda, que es a lo que accede el cliente promedio, el asalariado sí ha sufrido una baja del entorno al 10 o 15%. Eso es real, porque hay pérdida de salario”.

Algo que para Diego Perdomo fue diferencial en 2020 fue que su empresa tuvo “muchas ventas para clientes argentinos, cuando se flexibilizó el valor de compra del inmueble para tener la residencia. Eso movió muchos negocios, que nos ayudaron a compensar otro tipo de ventas que no salían”.

En cuanto a la venta de tierras para el agro, Perdomo relativizó el momento diciendo que “los clientes que generalmente ven primero las oportunidades que brinda el aumento de los precios de los ‘commodities’ son los extranjeros, que en este momento no están. El productor local lo primero que hace es recomponerse, actualizar sus finanzas y después recién salen a comprar. Los locales compran cuando el mercado está más consolidado”.

En definitiva, dijo Perdomo, la pandemia generó distintos comportamientos que hicieron que el mercado inmobiliario siguiera activo y generando buenos negocios.

Por Javier Perdomo.