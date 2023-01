Mauricio Viera, director de UNASEV, defendió implementación de libreta por puntos

El pasado miércoles 18 de enero, la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), presentó su informe sobre siniestralidad correspondiente al año 2022 y también uno provisorio de la primera quincena de 2023, en la que pese al impacto social que han tenido algunos eventos de tránsito, si se compara con el inicio del año 22, ha muerto menos gente. Mauricio Viera, dirigente colorado de San José de Mayo, integra el Directorio de la UNASEV en este período y en diálogo con La Semana, se refirió al informe publicado y a la siniestralidad al arranque del año.

Comenzó mencionando el Director de UNASEV desde la segunda quincena de diciembre de cada año, hasta la segunda quincena del febrero del año que sigue, aumenta exponencialmente la movilidad. “Al aumentar esa movilidad es directamente proporcional que aumenten las posibilidades de siniestros”, dice Viera al hablar de por qué se escucha hablar de tantos siniestros y muertes en siniestros en esta época del año.

Al aumento de la movilidad, Viera le suma la falta de prevención de la gente a la hora de salir. Se refirió en particular a personas que no preparan adecuadamente el vehículo antes de salir y también a la costumbre de salir apurados y a último momento. “Al final, todos hacen lo mismo y se vuelve un círculo vicioso, porque todos hacen lo mismo, queremos adelantar acelerando e infringiendo las normas de tránsito”.

A la hora de referirse al rol que cumple la UNASEV, dijo que generan y llevan adelante “distintas políticas para evitar la siniestralidad; luego cuando estas siniestralidades suceden, también tenemos acciones de coordinación referido a salvaguardar la vida luego del accidente de tránsito”. Mencionó que en esta área se realiza una “buena” coordinación con el sistema de salud y vio como favorable el incremento de las emergencias móviles en todo el país.

NÚMEROS | El informe presentado comienza diciendo que del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2022 (datos preliminares), “resultaron lesionados por siniestros de tránsito un total de 25.154 personas. Esto implica un promedio diario de 69 personas incluyendo heridos de cualquier entidad y fallecidos. Del total de lesionados un 1,7 % fallece, un 12.6 % resulta con heridas graves y un 85,7 % resulta heridas leves”.

Luego UNASEV dice que hubo 428 fallecidos en el año 2022, seis menos que en 2021, cuando habían fallecido en siniestros 434 personas. Respecto a años anteriores, dijo Mauricio Viera que “en 2019 habían fallecido 422 personas, en 2020, producto de la pandemia bajó sustancialmente la movilidad y el dato de ese año casi no lo tomamos en cuenta, porque fue un caso excepcional”.

Viera contextualizó el dato de baja en la cantidad de fallecidos, diciendo que ésta se da en el marco del incremento de la movilidad respecto a 2021 y del incremento del parque automotriz. “En referencia a la cantidad de vehículos hay que destacar que Uruguay no es un país de recambio, sino de incremento. Se venden 0 kilómetros, pero no hay salida de esos vehículos viejos. No están dadas las condiciones acá para que se destruyan los vehículos de determinado año, por lo cual no hay recambio de vehículos, pero sí hay incremento del parque automotriz”, comentó. Agregó que también aumentó la movilidad medida por pasajes en peajes. “Hubo tres millones más de pasadas que en 2021”, dijo.

“Si tenés aumento del parque automotriz y aumento de la movilidad, tendríamos que estar aumentando la siniestralidad y por suerte, la tenemos meseteada. No está a la baja, no se puede decir eso, pero sí está en una meseta”, dijo como conclusión Mauricio Viera.

Respecto a los datos del inicio de este 2023, dijo Viera que “debido a la espectacularidad que tuvieron dos o tres siniestros que ocurrieron en los primeros días de enero ha habido mucho impacto social por lo ocurrido; pero sin embargo, comparando con el año pasado hay un fallecido menos (en 2022 fueron 23 y en 2023 fueron 22). La espectacularidad de algunos siniestros hace que se genere cierta alarma en la ciudadanía”.

LIBRETA | El integrante del Directorio de la UNASEV se refirió también a las políticas que se pretenden aplicar para disminuir la siniestralidad. Mencionó Viera que junto al Congreso Nacional de Intendentes se está trabajando para definir el Decreto que reglamenta el capítulo 3 de la ley 19824 (Ley de Actualización de la Normativa Vigente en Materia de Tránsito y Seguridad Vial del año 2019).

“Estamos hablando del permiso de conducir por puntos, que estimo se podrá poner en funcionamiento en 2025, dado que hay que compatibilizar normativas y la sociedad tiene que ir tomando conocimiento del tema”, explicó.

“Ese permiso por puntos va a tener ocho o diez infracciones que nosotros entendemos de riesgo mortal; llámese el no uso del cinturón, el no uso del casco en moto, la falta de sistemas de retención infantil (RSI); la alta velocidad, el sobrepaso inadecuado en rutas nacionales”, enumeró Viera respecto a algunas de las infracciones incluidas.

“No van a ser muchas las penalidades que van a quitar puntos, porque si generamos una gama muy amplia podríamos estar cayendo en un caos. Una infracción de tránsito es, por ejemplo, parar en doble fila, pero eso no pone en riesgo la vida de nadie, como podría ser sí, pasar un semáforo en rojo. Esas son infracciones de tránsito, pero no van a llevar a la quita de puntos”, dijo Viera, que consultado sobre qué puntuación sacaría cada penalidad, comentó que esa “es de las cosas que seguimos trabajando y alineando con los intendentes”.

El jerarca dijo que la libreta por puntos no es un invento de UNASEV, “es un mandato de la ley y hemos trabajado en base a la experiencia internacional, sobre todo de España”.

Comentó por último Mauricio Viera que este sistema está comprobado que pone al conductor en una posición de defensa ante el resto de la ciudadanía. No hay que verlo como una penalidad, al contrario, hay que empezar a reconocer que el permiso de conducir es un crédito que te da la sociedad para que puedas interactuar en las vías de tránsito. Si te comportás mal e infringís normas que ponen en riesgo la vida del conductor y de terceros, es la sociedad misma la que te irá quitando el crédito”.

