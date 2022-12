Manifestaciones y malestares que generó el acto protocolar del domingo 11 con la presencia del Presidente

Cada presencia del presidente de la República Luis Lacalle Pou, genera distintas notas de color de parte de los cronistas de los medios montevideanos que siguen las actividades del primer mandatario. Su llegada a Libertad, con motivo del acto protocolar que dio fin a los festejos por los 150 años del inicio del proceso fundacional de Libertad, no fue la excepción.

La que más trascendió a nivel nacional fue la protesta directa al Presidente realizada por Natalia Curbelo, vecina frenteamplista de Libertad que se acercó a Lacalle Pou, con un “pescado” en la cabeza e increpó a Lacalle Pou -mientras éste se sacaba selfies con simpatizantes-, por los recortes en la educación pública.

“Una foto. Porque mis hijas merecen seguir estudiando y no aguantar los recortes que usted hizo. Porque el pescado no se lo vende a cualquiera y medio país no le cree. Usted es un sinvergüenza. Lo que mis compañeros del Frente Amplio no se animan a decirle yo sí se lo digo”, dijo Natalia Curbelo a Lacalle Pou, que siguió sacando fotos e intentando responderle a ésta, con frases como “con respeto podemos escucharnos todos”. La protesta de Curbelo fue opacada con un aplauso de quienes rodeaban al Presidente.

El diálogo entre el Presidente y Curbelo, fue publicado por Montevideo Portal y Natalia se transformó en tendencia en redes sociales. Por ejemplo, el concejal frenteamplista de Ciudad del Plata Richard Mariani, publicó en su perfil de Facebook: “Natalia es la voz de los que gritamos siempre, de los que quieren callar y de los que no se callan ‘Salu’”. También se pudo ver por ahí algún “Todos somos Natalia”, dando a entender la idea de que muchos le hubieran dicho lo mismo, de tener al Presidente delante.

La intempestiva protesta de Natalia Curbelo, había sido precedida por la aparición, al momento de bajar de su vehículo el Presidente, de varios carteles con cuestionamientos a distintas políticas gubernamentales y por supuesto a referencias al tema del momento, el de los pescados.

Los vecinos movilizados permanecieron durante todo el acto protocolar y cuando la actividad fue trasladándose hacia el centro de la plaza, se pusieron en la zona del monumento a Artigas, mirando hacia las autoridades con sus pancartas bien en alto. Mientras se entonaba el Himno Nacional, se vio al Presidente mirar con cara adusta cada una de las pancartas que se le mostraban. Los aplausos a Matías y a la Intendente, parecían querer responder a las pancartas expuestas por los vecinos.

¿DESFILE MILITAR? | Otro punto que generó polémica, ya más en el ámbito local, fue la realización de un desfile militar para celebrar el aniversario. Según lo que pudo saber este medio, en el ámbito liceal se había invitado a las distintas generaciones a ser parte del desfile que terminaba con la tradicional caballada de las fiestas del parque, pero hubo generaciones que no quisieron participar por la presencia de los militares en el desfile.

Uno de los que se manifestó al respecto fue el Edil del FA Pablo Cortés, quien publicó en su cuenta de Facebook: “Nunca me gustaron los desfiles militares. Además nunca los entendí. Siempre los vi como una vetusta forma de demostrar poder, una cosa más del siglo XX, de la guerra fría. Realmente me parece de mal gusto, militares marcando el paso, exhibiendo armas frente a familias con niños, me parece de otra época. Me representa más una práctica intimidatoria que un festejo”. El comentario de Cortés recibió mucho respaldo, la mayoría de ellos orientados a recordar el papel de los militares durante la dictadura cívico –militar.

También el gestor cultural Gustavo Zidán –hoy no residiendo en la ciudad, pero con visitas constantes- se preguntó “qué aporta, qué significación tiene un desfile militar en la celebración de los 150 años de una ciudad”. Respuestas del mismo tenor que Cortés, recibió su publicación. Consultado el alcalde Matías Santos sobre estos cuestionamientos, prefirió no hacer comentarios.

VERDES | Pero quien recibió los mayores “palos” fue el presidente de Juventud Unida Federico Barba, quien en sus redes sociales publicó una foto en la que le entrega orgulloso una camiseta de su equipo al Presidente, con su nombre.

Lacalle Pou y Barba posan sonriendo en la foto con la camiseta, que de inmediato generó la reacción de algunos hinchas de la verde, que acusaron a Barba de actuar de forma personal involucrando a la institución como tal.

Amenazas de desafiliación, apelaciones a no politizar el club, declaraciones públicas de no sentirse representados con lo actuado por la Directiva y un absoluto silencio de Barba, que fue contactado en dos ocasiones por este medio para dar su versión de los hechos y optó por no responder a los requerimientos. Tampoco el vicepresidente Ignacio Gorlero respondió a la llamada realizada.