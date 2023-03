Malestar en Libertad por incrementos de 200% y más en la contribución inmobiliaria

Aumentos del 200% y más en el costo de la Contribución Inmobiliaria, han puesto en alerta a vecinos de Libertad, que se han mostrado molestos ya que al consultar a autoridades departamentales sobre las razones de este desmedido incremento, se encuentran con evasivas y respuestas a medias. La Semana intentó hablar con jerarcas de la comuna, pero hasta el cierre de la presente edición, solo encontró silencio al respecto.

Esta crónica se basa en un caso, el del vecino Rubén Doglio, quien se acercó a este medio con la intención de denunciar su situación, pero los testimonios sobre casos de similar índole han llegado por distintas fuentes a este medio y si bien no están nombrados, tienen las mismas características que el que se narra.

Según lo contado por Rubén Doglio, en su caso debió hacer “unos trámites, porque tuve que comprar una parte de la casa en la que vivo, ya que es una sucesión de mis abuelos y la Escribana me dijo que a partir de 2022, todos los negocios que inmobiliarios que se hacen, deben contar una Caracterización Urbana, por medio de un arquitecto”.

Pues bien, dijo Doglio, “cuando el arquitecto fue a casa me dijo, ‘mirá que te va a subir un poco la contribución’, le dije que lo tenía claro, pero nunca pensé que fuera tanto”.

En efecto, la sorpresa de Doglio fue mayúscula cuando en el mes de setiembre, fue a pagar la cuota correspondiente. “Pensé que era más o menos lo mismo de siempre, unos 2012 pesos era lo que pagaba, pero cuando fui a pagar me dijo que eran 5700 pesos”, dijo Doglio, que agregó que debió ir a buscar más plata para poder efectuar ese pago, pero “de inmediato me comencé a mover porque me subieron casi 200%”.

LOCURA | En esa búsqueda de soluciones a su problema, dialogando con otros vecinos, Doglio se fue encontrando con que su caso no era el único; muy por el contrario. “Hay gente que pagaba 7000 pesos por año y va a pagar 19 mil por año. Es una locura”, comentó Doglio.

Doglio comenzó a preguntar y desde la Intendencia se le dijo que la Dirección Nacional de Catrastro había hecho una reaforo y esa sería la razón por la cual se incrementó tanto el costo. Doglio llamó a Catastro y, dice: “mentira, la Intendencia te tira para Catastro, pero no tiene nada que ver, Catastro lo que hace es un reaforo de la propiedad, pero es la Intendencia la que, de acuerdo al aforo de catastro, te cobra, pero no les importa si sos obrero, si podés o no podés pagar. Ellos solo te cobran”.

Doglio comenta que decidió hablar con este medio luego de golpear muchas puertas y no encontrar respuestas. “Me moví, hablé con representantes del Frente Amplio, no me dieron mucha pelota, hablé con representantes de los blancos y la única que me dio pelota fue Fernanda Castro. Ella se preocupó, me dijo de hacerle una carta a la Intendente y me planteó que le iba a hacer un seguimiento. Yo la llevé al Municipio y me dijeron que faltaba no sé qué cosa, al final, me calenté y no la presenté nada, pero me seguí moviendo por otros lados. Hablé con el Alcalde, me mostró la preocupación pero me dijo que no podía hacer nada”, contó el vecino que vive sobre la avenida central.

Rubén Doglio comparó con La Semana varias de sus facturas de contribución. “En enero de 2022 yo pagaba 578 pesos de contribución inmobiliaria; ahora en el sexto vencimiento 2022 eran 1600 pesos de contribución, pero de salubridad pagaba 1217 pesos y pasé a pagar 3386 pesos de salubridad; según ellos (en la oficina del Municipio), es la limpieza, pero bueno, por esa plata les abro la puerta y que limpien adentro de mi casa con BPS y todo”, dijo Doglio.

“Los funcionarios no saben explicar qué es salubridad, pero el aumento no está en la contribución, está en salubridad. Yo de 13, 14 mil pesos que pagaba, tengo que pagar ahora 40 mil pesos por año, es un disparate”, agregó el vecino.

Doglio insistió en que el suyo no es el único caso (La Semana lo atestigua), que es mucha la gente que está molesta y que si no salen a denunciar su situación es porque “no se quieren exponer”.

Rubén Doglio comentó luego que “si a mí me dice que por el trámite que hice de 2000 me sube a 3000 pesos la contribución, bueno está perfecto, pero no puede ser que un impuesto te suba el 200%. Si yo pagara como terreno baldío y debo pasar a pagar como una casa, bueno, lo entiendo, pero yo pagué toda la vida como casa y siempre al día, pero si seguimos así yo no puedo mantenerme más al día”.

En opinión del vecino, “esto tiene un fin netamente recaudatorio y no se piensa en la gente, no se piensa en el que paga. Es algo totalmente desproporcionado; si te dicen que va a ser un aumento escalonado, bueno, no te desfinanciás y vas pagando, pero así no se puede. Es un problema general, pero lamentablemente, la gente va, agacha la cabeza y paga”.

SILENCIO | La situación de Rubén Doglio no es la única que llegó a la redacción de La Semana; la suba de 14 a 40 mil pesos por año, se repite en algunos de los casos que fueron confiados a este medio. Según las averiguaciones que pudo hacer este medio, el incremento comenzaron a sentirlo quieren pagan en cuotas a mediados de 2022, pero ahora el reclamo se ha vuelto más generalizado ya que quienes pagan al contado –con lo cual obtienen un considerable descuento-, se han encontrado con que deben pagar con los nuevos valores, cifras desorbitantes.

Consultado el alcalde Matías Santos confirmó que han llegado hasta el Municipio reclamos al respecto de este incremento, pero que ellos solo pueden informar lo que les dicen desde la Intendencia, que se trata de un reaforo de Catastro. Comentó que desde el Municipio se intenta vehiculizar el reclamo hacia Hacienda, pero que no pueden hacer más que eso

En función de qué la intendente Ana María Bentaberri y el director de Hacienda Miguel Olagüe, se encuentran de licencia (estarían volviendo al cargo este 1° de marzo), desde la redacción de su periódico se intentó realizar contactos con el secretario general de la Intendencia Sebastián Ferrero y con el jefe del Gabinete Marcos Reyes, pero ninguno de ellos respondió al requerimiento periodístico realizado mediante llamadas y mensaje de WhatsApp; por supuesto que seguiremos insistiendo para obtener una respuesta, una vez que Bentaberri vuelva a sus funciones al frente de la comuna.

Imagen: Vecino Rubén Doglio.

Por Javier Perdomo.