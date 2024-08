Malestar de ComUnidad San José con el Hemocentro de Maldonado por campaña para captar donantes

Una publicación del sitio Mora Contenidos de San José de Mayo, respecto a una campaña por la que se busca un total de 60 donantes de sangre para que alumnos de la escuela 52 de la capital departamental puedan realizar una excursión a Maldonado y al Hemocentro de ese departamento, generó el alerta de la Asociación Civil ComUnidad, que considera una falta ética que se realice una campaña de ese tipo en un departamento en que existe una organización que trabaja hace más de 30 años en la donación voluntaria de sangre.

La organización hizo público el viernes un comunicado en el que, luego de explicar la situación, rechazan el accionar del Hemocentro porque entienden que “la donación de sangre es un acto voluntario que nos reconforta como seres humanos pudiendo colaborar con quienes lo necesiten, pero en ninguna circunstancia se debe recibir algún tipo de remuneración o beneficio a cambio de este acto que hacemos de corazón”.

ComUnidad dice que pagando indirectamente como es un viaje a cambio de donantes “estamos convencidos que no es la forma de trabajo que queremos para esta causa tan importante, continuamos trabajando para lograr que nuestro departamento siga contribuyendo sin esperar nada a cambio”.

LAS RAZONES | Amanda Sande, una de las activas participantes de ComUnidad, explicó a La Semana las razones del malestar de la organización. Comenzó explicando que “el Hemocentro está ubicado en Maldonado y es dependiente de ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado), como también lo es el Servicio Nacional de Sangre y hasta hace poco se movían en ámbitos distintos. El Hemocentro se movía en Maldonado, siempre haciendo campañas y trabajando con las escuelas, pero siempre moviéndose en el ámbito de su departamento, aunque también tenía respaldos económicos para moverse en otros ámbitos; tienen detrás una organización que se llama ‘Hemovida’ y tiene muchos recursos. Es referencia regional por el tipo de tecnología con la que trabaja”.

Según mencionó Sande, como el Hemocentro tiene el Hemobus “y muchas posibilidades económicas, ha ido internándose en otros departamentos, tratando de centralizar todo lo que es la donación en el sur del país”.

“Hay departamentos en que no tienen una comisión que trabaje, por lo cual es probable que les haga mucho bien que lleguen hasta allí, pero en San José hemos trabajado más de 20 años en base al voluntariado y generando organizaciones de voluntarios y altruistas por todas las localidades del departamento”, comentó Sande.

“Ha sido un trabajo muy a puro pulmón, con apoyo de la gente. Nuestro lema es que el donante sea voluntario y altruista en cuanto a que no haya ninguna compensación a cambio, que cuando el donante decida ir a donar sepa que no hay un retorno, no hay nada a cambio de la donación, como no sea tener el recurso cuando lo necesitás”, explicó la integrante de ComUnidad.

TRANSICIÓN |Contó luego Amanda Sande que “el Hemocentro, hace algunos años a esta parte, tiene convenio con la Intendencia de Maldonado y entonces al que dona sangre le salvan el costo de la libreta de conducir”.

“A nosotros siempre nos sonó raro que se conveniara para que el intercambio de donantes sea por una libreta de conducir y que luego se haya conveniado con otras intendencias lo mismo. Acá en San José, por ahora no ha estado esa oferta a la Intendencia pero sabemos que no está lejos que surja, por eso nosotros hemos querido una entrevista con la intendenta para que estuviera advertida, pero no se ha dado hasta ahora”, dijo Sande.

“Hay que ser claros, si te facilito la libreta de conducir gratis por una donación, le estoy poniendo un precio a la donación y es el de la libreta. La donación tiene un valor en sí misma, pero no le podés poner un precio”, opinó la integrante de ComUnidad.

Respecto a su llegada a San José, dijo Amanda Sande: “Nosotros pensamos que el Hemocentro no tiene una obligación legal, pero sí por ética deberían habernos comunicado que venían a hacer esa oferta al departamento”, consideró Amanda Sande, que agregó que se trata de “una oferta que dice que ellos te llevan a una excursión por Maldonado y a una visita al Hemocentro y la escuela les tiene que proporcionar 60 donantes para que venga el Hemobus a extraer sangre a la escuela”.

“A nosotros nos rechina mal eso, por eso nos planteamos, o salimos a decir algo o nos vamos para casa. Que vengan a buscar 60 donantes a San José es una falta ética”, opinó Sande, quien insistió con el punto diciendo que “ahora vengan al departamento, luego de un trabajo de concientización muy profundo que hemos hecho durante todos estos años, actualizándonos en congresos internacionales para saber cómo ha avanzado el tema de las donaciones”.

“Acá en el departamento hemos trabajado de otra manera, se derrumba nuestro trabajo. De un plumazo se puede venir abajo todo por lo que hemos trabajado y debemos manifestarnos en contra, porque si aceptamos esto, disolvemos la organización”, culminó diciendo Amanda Sande.

Imagen ilustrativa tomada de la web.

Por Javier Perdomo.