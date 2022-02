«Los Tucu-Tucu», ven con expectativa el proyecto presentado por la Intendencia para Arazatí

Con mucho optimismo salieron las representantes del colectivo “Los Tucu-Tucu”, de la reunión en la que las autoridades del área de Ordenamiento Territorial de la Intendencia de San José, les presentaron el proyecto que pretenden desarrollar en Arazatí y que depende del visto bueno de la Dirección Nacional de Control y Evaluación Ambiental (DINACEA, ex DINAMA), para comenzar a ejecutarlo en el correr del presente año, de cara a la temporada veraniega 2023.

Silvana Fernández del grupo “Los Tucu-Tucu”, comentó que en el encuentro realizado en San José de Mayo, participaron el encargado del área Ordenamiento Territorial Alexis Bonnahón, el funcionario Pablo García, una arquitecta de la Intendencia, dos representantes del grupo, la edila frenteamplista y ex vocera del colectivo, Sofía Mansilla y el edil nacionalista Mario Guerra. Según Silvana Fernández, otra vez, brillaron por su ausencia los abogados del juicio contra la familia Voulminot.

Según lo dicho por la integrante de “Los Tucu-Tucu”, el proyecto presentado contempla muchas de las cosas que ellos solicitaban. En cierta forma, salieron sorprendidos con la propuesta presentada por la comuna. “Tiene estacionamiento, tiene baños, casilla para salvavidas, parrilleros, de todo tiene”, dijo Silvana Fernández a La Semana, quien luego mencionó que ellos habían solicitado la inclusión de “un camping, pero el espacio que hay no da”, por lo que fue descartado.

La activista por la conformación del balneario Arazatí, expresó que es optimista porque “por lo menos hay algo definido. Cualquier cosa que se hiciera en la zona de Arazatí sería favorable, porque está abandonada, nadie hizo nunca nada”.

Mencionó luego Fernández que la bajada a la playa estará en la zona 5, donde está ubicada desde que la familia Voulminot cerró el acceso a la zona 1, pero el plan oficial prevé arreglarla y adecuarla. Si todo sale como desde la Intendencia esperan, las obras podrían estar comenzando en el mes de setiembre, lo que quiere decir que en 2023 habría balneario Arazatí.

EXPECTANTES | “Yo creo que tendremos la inauguración el verano que viene. Ojalá sea así. Les acampo en la Intendencia de vuelta si no llegan a estar para el verano que viene”, comentó entre risas Fernández, que explicó que el colectivo salió a difundir de inmediato lo hablado con las autoridades de la Intendencia para “comprometerlos” y de esta forma lograr que la obra esté lista el año próximo.

Vale mencionar que previo a cualquier avance, el proyecto debe ser aprobado por los técnicos de la DINACEA y es por eso que “Los Tucu-Tucu”, van a solicitar un nuevo encuentro al titular de esa repartición del Estado -Eduardo Andrés López-, de forma de apurar los tiempos. Estimó la integrante del colectivo que el proyecto que presentó la comuna puede tener correcciones, pero en general no tendría cambios sustanciales. Mencionó además que a pedido de la propia Intendencia no se difundirán los planos del proyecto hasta tanto no los apruebe la DINACEA.

Vale añadir que volvió a decir Fernández que “este proyecto es muy bueno”, pero que como colectivo no renuncian a solicitar la apertura hacia la denominada zona 1, que era la utilizada por la mayoría de los bañistas que acudían hasta esa zona balnearia, hasta que fuera cerrado su acceso.

También mencionó que siguen esperando conocer la fecha de la audiencia en que se definiría el juicio por el que se solicita la apertura de la tranquera, que es llevado adelante por otro grupo de vecinos patrocinados por los abogados Franklin Fuentes y Diego Caracciolo.

Por Javier Perdomo.

*Imagen VYMaps.com