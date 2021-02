Lazos dorados de la Fundación Pérez Scremini, por día internacional de lucha contra el cáncer infantil

Cada 15 de febrero se conmemora a nivel mundial el Día internacional de la lucha contra el cáncer infantil, con el objetivo de sensibilizar y concientizar a la población sobre los desafíos a los que se enfrentan los niños y adolescentes con cáncer y sus familias, pero en tiempo de pandemia las rutinas anuales han sido cambiadas y por eso es que este año se definió realizar actividades para recordar esta efemérides desde el 11 al 17 de febrero.

En Uruguay, es la Fundación Pérez Scremini el centro nacional de referencia sobre esta enfermedad y la fundación tiene un grupo de trabajo en Libertad que integra, entre otros, Mary Olmando, que comentó a La Semana que al haber caído en medio de carnaval el 15 y que no se pudo hacer la caminata que cada año realizan por la pandemia, es que se decidió que la colocación de lazos dorados en distintos puntos de la ciudad, recordara la fecha entre el 11 y el 17 de febrero.

Contó Olmando que “el pedido que llegó desde la sede de la fundación fue que en las ciudades que hubieran letras corpóreas se solicitara pintarlas con el color alusivo a la celebración. En Libertad eso no se pudo hacer y lo entendimos, porque si todas las organizaciones pedimos pintar las letras una vez al año, es complicado. Por ello decidimos hacer moñas alusivas a la celebración y contamos con el apoyo del taller de Juan Archimaut se encargó de hacer un lazo gigante, que el Municipio pintó y lo colocó en el mástil de la bandera gigante que está a la entrada de Libertad”. La integrante de la fundación contó que además “se repartieron lazos por toda la ciudad”.

“Como siempre el objetivo de esta movida es concientizar a la gente sobre la tarea que hacemos con la Pérez Scremini, que ahora atiende no solo a niños, también atiende a adolescentes de hasta 18 años. Se están haciendo las ampliaciones necesarias, que piensan que en mayo van a estar terminadas, porque no se puede tener un niño con un adolescente en un mismo espacio. También se maneja avanzar un poco más allá de los 18 años, aún no se sabe hasta qué edad, pero sí se está manejando poder atender jóvenes”, contó Mary Olmando.

CASOS | Respecto a la situación respecto a casos en la ciudad, dijo Olmando que “tenemos dos casos medio complejos, que están en seguimiento. Los otros casos que teníamos están en la etapa de controles anuales, pero hay dos complejos a quienes estamos ayudando con canastas, ropa, para el inicio de clases se ayudará con útiles”.

“Hay otros dos posibles casos, que se están estudiando”, explicó Olmando, quien consultada luego sobre el destino de los fondos de la exitosa venta de hamburguesas realizada en los últimos meses de 2020, dijo que “ese dinero no fue para Montevideo, porque al tener dos casos medio complejos, se nos autorizó a que quedara en la fundación de Libertad para ayudar a estas familias, a las que hace tres meses que se le está entregando canastas”.

Mary Olmando contó también que al comienzo de este año, “en todo el país se sumaron a las comisiones locales, los clubes de Leones de cada localidad. En el caso de Libertad, ya mantuvimos una reunión con uno de los jóvenes integrantes del club, que fue muy positiva y esperamos trabajar juntos de ahora en más”.

Recordó Olmando que “nosotros ya contábamos con el respaldo de Rotary Club y esperamos seguir contando con ellos”.