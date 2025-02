Las prioridades de Javier Bentancor para después que asuma en la Dirección Departamental de Salud

El pasado viernes 14 de febrero, la designada ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg dio a conocer a los directores departamentales de su cartera, destacándose que muchos de ellos son licenciados en enfermería. San José es uno de esos casos porque la responsabilidad de estar al frente de la Dirección Departamental de Salud recae en el licenciado en enfermería Javier Bentancor, a quien esa Dirección no le resulta ajena, ya que en el pasado fue adjunto de la directora Araceli Rodríguez.

El comunicado del MSP en que se anuncia el nombramiento establece que Bentancor es enfermero especializado en Nefrología y en Administración de Servicios de Salud. Fue jefe del Departamento de Enfermería del Hospital de San José y hasta el presente es funcionario de la Asociación Médica de San José (AMSJ). El Licenciado en Enfermería, sustituirá al doctor Pablo Álvarez, quien a su vez había asumido en lugar del doctor Juan Antonio Atilio, quien renunció al cargo tiempo después de pasada la pandemia de coronavirus.

El jerarca designado dialogó con La Semana el domingo 16 en la tarde, en un rato de descanso entre saludos y felicitaciones de quienes se han ido enterando de su designación. Bentancor es una figura conocida y apreciada en el ámbito de la salud y así todos se lo están haciendo saber.

Respecto a cuándo supo de su designación, Bentancor comentó que “hace dos semanas me preguntaron si estaba dispuesto a ser uno de los nombres que se estaban manejando, dije que sí, que estaba dispuesto, que había aspectos a conversar pero que sí, me enorgullecía que mi nombre estuviera en ese conjunto de nombres”. Posteriormente, prosiguió contando el Licenciado en Enfermería, la semana pasada la doctora Zaida Arteta, que será la Directora de DIGECOR (Dirección General de Coordinación del MSP), que está a cargo de todas las direcciones departamentales, estableció contacto conmigo y me propuso formalmente el cargo”.

LICENCIADOS | Entre los designados como directores departamentales llamó la atención la cantidad de Licenciados/as de Enfermería que fueron designados. Según Bentancor esto se debe a que “la futura ministra Cristina Lustemberg, es una persona que apuesta mucho al rol de enfermería. Ella dice que por las características de nuestra formación tenemos capacidad para la gestión, para liderar equipos, que conocemos la interna de los servicios. No es casual que seamos seis los licenciados en Enfermería y uno en psicomotricidad directores”.

Bentancor recordó que “en anteriores administraciones del FA hubo también licenciados como directores”, aunque reconoció que no tantos como ahora.

Bentancor recuerda su trabajo junto a la doctora Araceli Rodríguez en la Dirección Departamental (comenzó en el primer período de Vázquez y culminó avanzado el período de Mujica), y comenta que “los objetivos macro de la Dirección Departamental yo los conozco; supongo que no habrán cambiado tanto”.

Comentó que es un “orgullo personal” estar en el cargo de Director Departamental es un orgullo personal y que tiene “muchas ganas de trabajar en realizar las principales funciones que la DDS tiene en el departamento. El Director Departamental es el Ministro en el territorio y por lo tanto está en consonancia con los objetivos nacionales del Ministerio”.

Recordó Javier Bentancor que el Frente Amplio “tiene 40 objetivos prioritarios en salud y en principio se van a priorizar 10. Cada departamento, con su realidad, tiene la potestad de ver por dónde van a estar nuestras principales áreas de trabajo”.

En su caso, dijo que “básicamente su idea pasa por el fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Salud” (SNIS)”, realizando una tarea “de puertas abiertas a los usuarios, a los trabajadores, a las distintas organizaciones, a los prestadores de salud”, dijo Bentancor, que añadió que quiere trabajar además en la complementariedad de servicios y en materia de accesibilidad.

TRANSICIÓN | Contó además que la directora Arteta le informó que ya pueden comenzar a realizar la transición con el actual director Pablo Álvarez. “En esta semana va a comenzar. El viernes, cuando se difundió mi nombramiento fue una de las personas que me llamó y me felicitó”, contó Bentancor.

Como Dirección Departamental, las tres áreas fundamentales en las que se trabaja estan centradas en lo que es la vigilancia epidemiológica, en la habilitación de los servicios de salud -que incluye a las ópticas, las farmacias, los residenciales de adultos mayores-, y la tercer pata es la rectoría de los servicios de salud, es decir el trabajo con todos los prestadores de salud”.

Comentó luego que también tiene como objetivo “fortalecer el primer nivel de atención, el cambio del modelo de gestión en el que ya se venía trabajando y el cambio de modelo de financiamiento”.

Por último, dijo que en su gestión se imagina “visitando, reunido con todos los integrantes de los equipos. Ya lo hicimos antes, con Araceli Rodríguez visitamos todo el departamento, todas las policlínicas de San José”. Dijo para finalizar que el abanico de objetivos que tiene es amplio, por eso habrá que ir fijando prioridades”.

Imagen de difusión del gobierno electo de los nuevos directores departamentales de salud.

Por Javier Perdomo.