La Red de Agroecología decidió alejarse del proyecto «San José más Verde»

Por diferencias de principios y problemas internos la Red de Agroecología resolvió desvincularse del proyecto “San José más verde” del que era parte desde su lanzamiento en agosto del 2020, tal cual contáramos en nuestra pasada edición.

La decisión fue dada a conocer el pasado lunes 12 de abril a través de un escueto comunicado difundido por Whatsapp, que decía lo siguiente: “La Red de Agroecología, Regional San José, el día martes 7 de abril 2021, resuelve desvincularse del grupo ‘San José más Verde´”.

La decisión de la Red de Agroecología se adoptó por votación luego de considerar que el proyecto “San José más verde” no se ajusta a los principios que sostiene la organización agroecológica de carácter nacional. Así lo informó a La Semana su vocero Leonardo Zunino, quien en contacto con este medio dijo que como grupo “decidimos dar un paso al costado en el apoyo a ‘San José más Verde’ porque no estaba alineado a los principios de la Red de Agroecología. Nosotros somos integrantes de la regional San José y era la que le estaba dando el apoyo a ‘San José más Verde’. Creímos que no estaba bueno seguir apoyándolos básicamente por diferencias de principios y por problemas internos”, comentó Leonardo Zunino.

PROBLEMAS DE PRINCIPIOS | De acuerdo a lo señalado por Zunino, los principios son una herramienta fundamental dentro de la organización de la Red de Agroecología para la planificación y puesta en marcha de las actividades y para un mejor relacionamiento entre quienes la integran. En ese sentido, comentó que “nadie está por encima de nadie” y mencionó que el respeto, la solidaridad y el buen comportamiento son valores esenciales para esa organización.

“Si bien son grupos en donde hay de todos los partidos, de todas las religiones y hay mucha gente profesional -cada uno con sus diversos estudios-, en la red no prima eso, sino la solidaridad y el buen comportamiento. Todo se vota por mayoría y esa es una de las principales cosas. Acá no se te pide cuota social, o sea esto es con voluntariado, acá no es por plata. Esto es estar convencido de estar en la Red. Cuando vos te querés unir a la red te dicen ‘bienvenido’ y lo único que se te pide es que tengas confianza y a su vez ganarte esa confianza”, dijo Zunino, que de inmediato agregó: “entonces, cuando se pierde esa confianza se pierde todo”.

INCOMUNICACIÓN | Luego prosiguió diciendo Leonardo Zunino que en la Red de Agroecología hubo disconformidad con quien representaba a la organización en “San José más Verde”, debido a la falta de comunicación vinculada a las decisiones adoptadas por quienes integran a ese proyecto.

“En realidad fue un poco eso, porque se tomaron decisiones dentro de ‘San José más Verde’ que nuestro delegado no nos informó. Una de las características que tiene la red de Agroecología es que todos nos ajustamos al mismo plan, todas las decisiones se votan y se toman por mayoría y todo se lleva a consulta. En este caso se tomaron decisiones sin consulta y esa fue una de las cosas que nos llevó a tomar esta decisión”, dijo Zunino.

Antes de llegar a tomar la resolución final comunicada, la Red debió llevar a cabo un total de tres reuniones. “La verdad es que no fue fácil y en realidad se hicieron dos propuestas: Una era seguir con otra persona apoyando a ‘San José más Verde’ o retirarse. La moción de dar un paso al costado fue la que tuvo más votos y esa fue la que se tomó”, contó.

Además de la Red de Agroecología, el proyecto “San José más Verde” -que fue puesto en marcha con la finalidad de poner en práctica proyectos vinculados al cuidado del ambiente y la preservación de los recursos naturales y actividades tendientes a la mejora del entorno de la ciudad de San José de Mayo-, es impulsado por el Rotary de San José de Mayo, el Club de Leones, Ubajay, Casa Dominga y el club Las Madreselvas.

¿PROYECTO PROPIO? | Consultado acerca de la posibilidad de que la Red de Agroecología ponga en marcha un proyecto propio, Leonardo Zunino respondió que si bien lo que se hizo “fue apoyar un poco algo que se estaba haciendo, no es que la Red tenga un proyecto propio sobre el arbolado”.

No obstante, recordó que la Red de Agroecología le ha trasladado distintas propuestas a la Intendencia de San José con la que estuvieron en contacto para avanzar en las mismas y desde donde se espera por una respuesta.

A su vez informó que a nivel local se continúa trabajando para que los productores pasen a un modelo de producción agroecológico. “Quedaron unas 170 personas que hicieron cursos en la Red el año pasado. Este año estamos pensando hacer cursos más chicos o charlas- más que nada por el tema del coronavirus-, donde se pueda ir cumpliendo con toda esa gente que estaba deseosa de trabajar a nivel de huerta y eso. Hay mucho trabajo por delante”, dijo el integrante de la Red de Agroecología.

Por otra parte, señaló que a nivel nacional, la regional tiene todo por delante el trabajo para que se implemente un Plan Nacional de Desarrollo de la Agroecología, que se está discutiendo. Si bien el Parlamento votó la creación de este plan a partir de le Ley 19717 de Agroecología, no tiene asignado presupuesto por lo que hay una discusión muy grande respecto a este plan nacional”, concluyó.

TEXTO | La ley 19717, votada a principios de 2019, y que cuenta con 10 artículos en el primero declara “de interés general la promoción y el desarrollo de sistemas de producción, distribución y consumo de productos de base agroecológica, tanto en estado natural como elaborado, con el objetivo de fortalecer la soberanía y la seguridad alimentaria, contribuyendo al cuidado del ambiente, de manera de generar beneficios que mejoren la calidad de vida de los habitantes de la República”.

El artículo 6, establece una Comisión Honoraria, que entre sus competencias estaba la elaboración de un Plan Nacional de Producción con Bases Agroecológicas.

En su artículo 9, a su vez, establece los lineamientos a seguir para su elaboración, que son: “fomentar y facilitar la incorporación de prácticas agroecológicas y los procesos de transición a sistemas de producción agroecológicos, el acceso a mercados y fortalecer los sistemas ya existentes, como contribución al desarrollo sustentable y a la mejora de la calidad de vida de la población; impulsar la oferta accesible de alimentos inocuos y de calidad, contribuyendo a una alimentación adecuada y saludable, para el afianzamiento de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional de la República”.

También “promover el uso sustentable de los recursos naturales y la conservación de ecosistemas y su biodiversidad; fomentar la conservación y el uso de recursos genéticos autóctonos y reconocer los derechos de los agricultores a reproducirlos y asegurar su disponibilidad; promover un aumento en el número de productores bajo sistemas de producción, distribución y consumo de productos alimentarios de base agroecológica; fomentar mercados locales y de cercanía para productos de base agroecológica, favoreciendo la interacción entre productores y consumidores y fortaleciendo una cultura de consumo responsable”.

Además “impulsar por la formación e investigación en agroecología; fomentar sistemas integrales de extensión y asistencia técnica con enfoque de sistemas y bases agroecológicas; presupuestar las actividades de los programas del Plan Nacional e identificar posibles fuentes de financiamiento; coordinar e integrar todos aquellos planes e instrumentos de la política pública que puedan favorecer el logro del cometido expresado en el artículo 4º de la presente ley, articulando los mismos en función de las especificidades y considerando criterios de equidad para jóvenes y mujeres e identificar las barreras arancelarias y para-arancelarias nacionales e internacionales de acceso a mercados y promover la remoción de las mismas”.

Por Katherine Martínez.