La propuesta educativa de la UTU Libertad para 2025 con Fernanda Umpiérrez

Unos 800 estudiantes están comenzando las clases por estos días en la UTU Libertad (los primeros este miércoles 5 y los últimos el 10 de marzo), que este año mantiene en buena medida la oferta educativa que presentó en 2024, pese a que nivel nacional la educación técnica ha sumado algunas nuevas propuestas educativas. La directora Fernanda Umpiérrez, dialogó con La Semana sobre el especial año que comienza.

Consultada como se coordina todo el trabajo en el medio de una transición de gobierno, que para la educación también implica cambios en la gestión, Umpiérrez comentó que ella ha tenido “varios cambios de la gobernanza de la educación. Y sí estamos expectantes a ver a qué altura del mes de marzo cambiarán las autoridades y a partir de ahí recibir las nuevas directivas y las nuevas orientaciones de trabajo. Después hay que ir adaptándose a las nuevas propuestas en un año que ya está en curso”, tanto en materia de docentes, unidades curriculares (antes asignaturas), y planes de estudio.

“Estamos expectantes a ver qué pautas de trabajo nuevas darán las nuevas autoridades, porque no sólo cambia la Dirección General de UTU, sino que cambia también la dirección del Campus, que es una estructura, cuya dirección es un cargo de confianza del gobierno en funciones”.

Respecto a la propuesta que presenta la UTU Libertad para 2025, dijo la Directora que “si bien había o hay, mejor dicho, una oferta educativa de UTU, una gran variedad de bachilleratos técnicos y bachilleratos técnico-profesionales nuevos a nivel país, nosotros, por diferentes circunstancias, decidimos este año, 2025, quedarnos con la propuesta que teníamos el año pasado”.

DESBORDADOS | “Estamos con casi todos los grupos ya desbordados de estudiantes, es más, para lo que es Educación Básica Integrada (EBI, antes ciclo básico) no tenemos lugar para nadie más. Estamos ya sin lugar, creo que queda un lugar o dos para un noveno en la tarde”, mencionó la Directora.

“En lo que es el curso de Educación Media Superior, o sea, bachillerato tecnológico, en gestión y administración y en deporte y recreación, estamos con los grupos con más de 30 estudiantes en primer año”, comentó Umpiérrez, que agregó que este año, como novedad, “con la normativa vigente de la transformación educativa, aquellas personas que tienen aprobado primer año de Educación Media Superior en cualquier modalidad, es decir, que haya hecho lo que antes llamábamos cuarto de secundaria o un bachillerato en UTU primer año, ahora mediante lo que se llama ‘navegabilidad’, pasan directamente al segundo año de Educación Media Superior, lo cual hizo que la matrícula aumentara muchísimo en los segundos años en todas las orientaciones”.

Respecto a la situación edilicia del local ubicado en Morquio esquina 25 de Agosto, dijo María Fernanda Umpiérrez que “estamos en un proyecto que se llama Plan Techo, que es un dinero que se asignó por parte de la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública), el año pasado para hacer reparación en algunos centros, en aquellos lugares que tenemos problemas de filtración de agua específicos. La empresa fue adjudicada, se presentó, el 3 de febrero iban a empezar acá en la escuela, pero tienen varios centros en el departamento y todavía estamos a la espera que lleguen a hacer la reparación. Lo importante es que la empresa está y el dinero está asignado. Así que esperamos que a la mayor brevedad posible ese problema de filtración de agua acá en el salón se pueda solucionar.

RAZONES | Consultada sobre qué le llevó a no ofrecer las nuevas propuestas que presentó UTU para 2025, la Directora dijo que “creímos no tener toda la información necesaria como para poder dársela al estudiante. Son bachilleratos cuyos nombres y grandes lineamientos son muy interesantes pero quizás en este momento esta escuela precisaría otro equipamiento y nosotros no queremos ofrecer cursos con los que después no podamos responder por la calidad del curso”.

“Hay otras escuelas del departamento que sí tienen algunas innovaciones. Vamos a ver cómo se desempeñan ellos, vamos a ver si a ellos les proveen todo el equipamiento que necesitan y en forma progresiva incorporarlos”, mencionó María Fernanda Umpiérrez.

Para ofrecerlos, dijo la Directora, “tenemos que empezar un trabajo con la comunidad no más allá de mayo, junio, dando la información para nosotros ya en agosto, setiembre programar lo que será el año 2026”.

Consultada en concreto sobre nombres de esos cursos, dijo que hay uno sobre salud y bienestar. “Hay otro bachillerato que refiere a todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad”, que “requieren profesores en el área técnico-tecnológica específicos que de pronto tampoco hay disponibles en la zona”, comentó.

“Decidimos tomarnos un año más para que obtengamos todas las condiciones, el equipamiento y los docentes”, dijo Umpiérrez.

PROPUESTA | “Lo que sí volvimos a tener este año es el primer semestre de la tecnicatura de curso técnico terciario en administración que nosotros veníamos discontinuando; si teníamos un año el primer semestre, al año siguiente no lo teníamos. El año pasado empezamos una matrícula muy interesante que se sostuvo durante todo el año y la gente ya empezó a preguntar en octubre si teníamos esa tecnicatura este año. Abrimos la inscripción y la empezamos con 35 estudiantes”.

“Los cursos técnicos terciarios son aquellos que se hacen cuando la persona termina sexto de Secundaria o tercero de Bachillerato de UTU, o sea que la demanda por la formación terciaria en Libertad es importante y es la única institución que puede ofrecer cursos a nivel terciario en la zona”, mencionó Umpiérrez, que comentó que “tenemos el área de administración y el área de instalación eléctrica, son los cursos terciarios de Libertad”.

Por Javier Perdomo.