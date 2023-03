La parroquia de Libertad y las actividades previstas para Semana Santa

El domingo próximo, comienza la semana más importante en el calendario de la Iglesia Católica, es el tiempo de la muerte y resurrección de Jesucristo, sobre cuya figura se irguió la religión predominante en el mundo occidental. Todas las iglesias del mundo, incluida la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Libertad, se prepara para brindar su mensaje a sus fieles.

El padre Guissepe Calderone, dijo a La Semana que el mensaje para la celebración de este año, “es el mensaje de Jesús que vence sobre la muerte; el mensaje de la vida que quiere reafirmarse sobre todas las situaciones de muerte y que vemos que es tan necesario para este mundo que está envuelto en situación de guerra, de dolor. Hay muchas familias dolidas, muchos niños que sufren”.

Continuó diciendo el sacerdote que “Jesús viene para dar una certeza de esperanza, que no todo termina con lo que vemos en esta tierra. Jesús nos da esa certeza y esperanza” y es por eso que “queremos subrayar la importancia que tiene la vida para nosotros, desde la concepción hasta la muerte”.

“Para nosotros es importante este mensaje y que tiene relación con la semana santa, porque si Jesús no hubiera nacido no hubiera podido dar la vida para toda la humanidad. Ese es el mensaje que queremos transmitir a partir de las diferentes celebraciones”, comentó el padre “Pepe”.

Respecto a la agenda de actividades, contó Calderone que “las celebraciones comenzarán con el Domingo de Ramos; en realidad, comenzaremos el sábado en la tarde en Colonia Italia bendiciendo ramos, el domingo en la mañana, a partir de las 10 y media será en Libertad. Estamos tratando de organizar la recorrida por la ciudad bendiciendo. El año pasado no lo pudimos hacer porque estuvo complicada la organización y en Semana Santa fue cuando se manifestó la enfermedad del padre Francisco; fue un momento difícil que no permitió realizar ese gesto que por dos años había sido muy significativo no solo para la población católica. Toda la comunidad lo vio como un mensaje alentador durante la pandemia”.

Prosiguió diciendo que “de lunes a miércoles habrá misa todos los días; el miércoles santo estamos invitados a participar del Encuentro Diocesano en San José, que termina con la misa de jueves, a las 17 horas, que es la misa en que los sacerdotes renuevan su promesa sacerdotal”.

“El jueves santo empezamos con la oración de Laudes a las 8 y 30, en la tarde tenemos la misa de lavatorio de los pies, en la que se recuerda la última cena. El viernes santo, habrá rezo de laudes en la mañana y a las 15, la lectura de la pasión de Jesús. Ese día no hay una misa. Sobre las 19 horas se realiza el rezo del Vía Crucis y el sábado es la Misa del sábado de gloria con la vigilia pascual y la proclamación de la resurrección de Jesús. El domingo vamos a celebrar la Pascua”, agregó el sacerdote.

SAN ISIDRO | Consultado el sacerdote sobre si ya están trabajando en la organización de la Fiesta de San Isidro, comentó que sí, que este año va a ser los días 13 y 14 de mayo y que ya están a la venta los números de la rifa. “Este año vamos a tener 130 premios y sube también el precio a 130 pesos, porque hacía casi seis años que estaba al mismo precio”, dijo Calderone.

El sacerdote dijo que quería “agradecer a todos las personas, los comercios, las familias de toda la parroquia, porque colaboraron familias de Puntas de Valdez, Kiyú, Colonia Italia, para poder reunir los premios. También empresas que colaboraron con una generosidad importante. Estamos muy agradecidos”.

Consideró Calderone que la Rifa de San Isidro “es un punto de referencia para la ciudad y todos colaboran”. En cuanto a actividades para la fiesta, dijo que “ya estamos programando cosas, incluso actividades en el gimnasio, que estamos muy contentos por cómo lo están administrando. Se tuvo un cambio enorme”.

Padre Giussepe Calderone.

Por Javier Perdomo.