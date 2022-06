La olla popular del barrio María Julia y los respaldos que recibe

Marcada por la religiosidad de la iglesia evangélica “Misión Vida” y sus hogares Beraca, volvió a funcionar el miércoles la olla popular en el barrio María Julia de Libertad, que brindó la cena a vecinos de esa zona de la ciudad.

En la cochera de una casa de la calle Marconi, entre seis y siete personas, desde antes de las 18 horas, preparan el fuego y trozan verduras para hacer una potente comida de olla para la cena, mientras La Semana dialoga con un integrante de la organización religiosa. Según mencionó Luis, el representante de la iglesia a cargo de la actividad en Libertad, la iniciativa fue de una persona que comenzó a asistir a su grupo religioso hace poco tiempo.

Hace un tiempo atrás, hicieron alguna jornada recreativa en el barrio Progreso y luego concentraron su trabajo en el barrio María Julia. A diferencia de lo que habían dicho las vecinas que colaboraron en la primera jornada de cocina -que mencionaron que se brindaron 100 viandas-, Luis dijo que fueron 75 las personas que comieron ese día de la olla. “Eso sí, no quedó nada en la olla”, comentó el encargado, como tampoco quedó nada el segundo día en que se cocinó -el miércoles 1º-, entregándose un número similar de viandas.

Consultado sobre la idea de algunas de las vecinas participantes de la movida, que pretenden dar de comer más de una vez a la semana, comentó Luis que desde su iglesia están en condiciones de respaldar la actividad una vez por semana. “Si hay respaldo de la gente y quieren cocinar otro día, no tenemos por qué negarnos, pero nosotros sólo podemos respaldar los días miércoles y durante lo más complicado del invierno”, mencionó el integrante de Beraca.

Luis valoró el apoyo que están recibiendo para los miércoles. “Nos llaman, nos dicen que tienen tal o cual cosa, que las vayamos a buscar o las traen”, dijo y agradeció el respaldo recibido.

NO ES NECESARIO | De todas formas, Luis dijo que entiende que no es necesario cocinar otro día en Libertad ya que “la necesidad no es tanta como puede ser en algunos barrios de Montevideo”, pero sí considera conveniente trabajar sobre otros temas que están ocurriendo, por ejemplo la violencia, los problemas de pareja que “vemos todos los días acá, el tema de las drogas que también es importante”, comentó. “Nosotros estamos para ayudar en todas esas cosas, no alcanza con dar de comer cada tanto”, dijo.

Mencionó por último que el objetivo de su grupo es poder instalar un templo de su iglesia en Libertad y también un hogar Beraca. Comentó que están trabajando en ello.

Por Javier Perdomo.