La nueva Directora de Tránsito y sus prioridades de trabajo en Libertad

La decisión de quién sustituiría al renunciante director de Tránsito Yarwin Silveira se conoció en la mañana del martes 3 de diciembre. Mediante un comunicado oficial, la intendencia de San José anunciaba que la libertense Mónica Castro, quien se venía desempeñando como asesora legal de la Dirección y responde políticamente a Alianza Nacional, ocuparía el lugar del renunciante, también dirigente aliancista cercano a Carlos Daniel Camy.

La novel Directora sabe del “fierro caliente” que toma a su cargo, pero en las declaraciones iniciales que ha realizado intenta no referirse a los temas que llevaron a lo que era una inevitable renuncia en función de cómo se fueron dando los hechos y las presiones que existían sobre Silveira para que tomara esa decisión.

Con La Semana la abogada Mónica Castro habló el jueves, apenas dos días después de su designación oficial, a la cual consideró como “todo es un desafío”, porque fue “algo que me tomó por sorpresa, si bien yo ya estaba desempeñando el cargo de asesora jurídica dentro de la Dirección, nunca pensé que las cosas se fueran a dar de la manera que se dieron, entonces me sorprendió, pero estoy asumiendo con responsabilidad y compromiso la tarea, continuando el trabajo ya realizado en el período”.

RESERVADA | Al consultarle sobre los hechos que derivaron en su nombramiento, la Directora de Tránsito y Movilidad Urbana, dijo querer reservarse “la opinión sobre eso porque no sé si sumará, lo que sí quiero destacar es que la gestión que se ha hecho es muy buena”.

Según lo declarado por Castro “no hay ningún tipo de objeciones a eso, no hay puntualizaciones respecto a la gestión” y es “por ese lado es que me quedo tranquila y voy a continuar con el trabajo que se venía haciendo; después, por supuesto que le daré mi impronta y analizaré qué caminos vamos a recorrer al final del período”.

Al preguntarle en concreto si entendía entonces que los problemas eran de relacionamiento y no de gestión, respondió: “no puedo asegurar que hubo problemas de relacionamiento porque de hecho no lo considero así. Podemos tener distintas visiones en los caminos que se pueden recorrer para llegar a determinados resultados”.

Prosiguió diciendo la nueva Directora que ella tiene “una visión muy similar a la que venía trabajando el Director por una cuestión de principios, de valores, de formas de ver el trabajo” y por eso entiende que “nos debemos a la función y al contribuyente que es el que nos pone en ese lugar para administrar los bienes, la seguridad, la movilidad y el tránsito”.

“Yo me debo a eso, mi línea de trabajo es poder continuar trabajando de una manera ordenada, cumpliendo la función y atendiendo las necesidades del contribuyente”, agregó la Directora.

LIBERTAD | Como oriunda de Libertad, ahora en un cargo de decisión departamental, La Semana consultó a Mónica Castro sobre su visión sobre la problemática varias veces denunciada por los vecinos sobre la velocidad en el tránsito y los ruidos molestos sobre la nueva avenida, un fenómeno que comenzó a ser bien evidente desde la pandemia en adelante.

Al respecto, Mónica Castro comentó que tuvieron una reunión con los vecinos de la avenida. “No fue hace mucho, estuvimos explicándoles las acciones que se habían tomado en su momento y las dificultades que teníamos para poder satisfacer las necesidades que nos planteaban ellos”, dijo.

“Es un tema bastante complejo, pero igual se toman acciones y se van a seguir tomando esas acciones en la medida de lo posible”, mencionó Castro y recordó que es un trabajo que es coordinado con la Policía.

“Hay que hacer un trabajo en conjunto porque el tema de los ruidos molestos tienen su propia regulación y van por otro lado, por eso podríamos intentar ver la forma de hacer un trabajo coordinado para tomar acciones conjuntas para mitigar el gasto de eso”, mencionó la Directora, que agregó que ella tiene “la mejor voluntad del mundo, tengo el ímpetu y las ganas, voy a intentar hacer lo mejor posible, pero no es simple”.

Aclaró luego que “tengo cinco o seis meses de trabajo nada más, quizás las medidas que implemente, con el tiempo que voy a tener, no me va a dar para que se vean los resultados, pero lo vamos a ir viendo”.

Consultada Castro sobre qué otras situaciones del tránsito en Libertad que abordaría, ahora como jerarca de la Intendencia, comentó que “se maneja diferente en Libertad y San José. En la ciudad de San José de Mayo se respeta la derecha; es sagrada, viene alguien por la derecha y se detienen, pero eso en Libertad no ocurre, es una forma diferente de circular. Eso está establecido y funciona bien en San José de Mayo, no hay tantos accidentes. Eso lo tengo que analizar”.

Castro dijo que otros dos puntos de la ciudad en los que le interesa trabajar con detenimiento es en el cruce de la avenida y calle Rodó y el de Pasteur con Ruta 1 Vieja.

FUTURO | Como ya se dijo, el tiempo de gestión de Castro será escaso ya que en mayo de 2025 habrá elecciones departamentales y en julio asume la nueva administración. Consultada respecto a si le interesaría seguir en ese cargo en caso que el Partido Nacional renueve el gobierno departamental, dijo Mónica Castro no saberlo. “Todo ha sido tan rápido que ni siquiera me lo he planteado. Estoy con los ojos en este período, en terminar la gestión en el mes de junio y hacer todo lo que pueda con compromiso, responsabilidad y transparencia. Eso es lo que puedo asegurar, la forma en que voy a trabajar”.

“Los resultados no los puedo asegurar, porque va a depender de muchas cosas; del compromiso de mis compañeros de trabajo, de las circunstancias, de las decisiones que pueda tomar o no, de las directivas de la Intendente, que es la que marca el camino”, dijo para finalizar la abogada de 36 años que asume en una Dirección difícil en cualquier gestión de gobierno departamental.