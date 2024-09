La intendente Bentaberri habló sobre calles y veredas, tras acto en Puntas de Valdez

Tras participar del acto conmemorativo del fallecimiento de José Artigas en Puntas de Valdez (se publicará nota aparte), la intendente Ana María Bentaberri habló con los medios de Libertad y dijo estar en contra de que la Intendencia se haga cargo de la construcción de veredas y luego se la cargue a los contribuyentes en la contribución, ya que eso implica un esfuerzo extra para gente que hace esfuerzo para pagar el tributo.

La Intendente comenzó comentando que estuvo reunida con el alcalde Matías Santos “reviendo lo planificado para este año; la recuperación de las calles es fundamental y así también lo entiende el Alcalde. Desde la Intendencia vamos a estar apoyando esa recuperación. También hablamos de algunos temas puntuales, como es la recuperación de veredas en la calle 25 de Agosto que también evaluamos, pero además hay algún espacio público que los vecinos pidieron recuperarlo y también están trabajando los técnicos para ver de qué manera se puede conformar ese espacio, que está saliendo hacia Buschental” (plaza de los fundadores).

Luego se refirió al tema veredas y dijo saber que “es una preocupación de los vecinos, ya que la normativa dice que el vecino que da al frente a la vereda, es quien está obligado a mantener esa vereda en condiciones” y agregó que entiende que “las veredas son lo que ayuda a crear y fortalecer la comunidad”.

“El hecho que los vecinos deban caminar por la calle los aleja de los otros vecinos, además del peligro que conlleva hacerlo por la calle. Es una buena inversión, no lo habíamos presupuestado porque la normativa dice otra cosa, pero en los puntos que hemos tenido posibilidad de invertir, así lo estamos haciendo”, dijo la Intendente.

Consultada respecto a si no sería bueno que las hiciera la comuna y se las cobrara a los contribuyentes, dijo la Intendente que “hay algunos que me han planteado que los pueda hacer la Intendencia y las cobre con la contribución, creo que no es la forma más apropiada, hay vecinos que hacen mucho esfuerzo en estar al día y agregarle un costo más, subir ese importe, implicaría sacarlo de lo mensual que pueden pagar.

PISCINA | En su opinión, “es una estrategia que tenemos que pensar entre todos y ver de qué manera la podemos llevar adelante. Más allá que existe la normativa, tenemos tanto la Intendencia como el Municipio la preocupación y estamos ocupados en empezar a hacer algunas veredas”.

Respecto al cerramiento y climatización de la piscina de la Plaza de Deportes, dijo que todo “está en marcha, hubo un primer llamado que superaba ampliamente el presupuesto de oficina que teníamos; ya los compañeros de Hacienda están trabajando en ese segundo llamado; hubo una propuesta diferente de los arquitectos que armaron el proyecto y se está llamando a licitación”.

Por Javier Perdomo.