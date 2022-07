La Intendencia presentó su balance; sus números arrojan un saldo positivo

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 214 de la Constitución de la República, la Intendencia de San José elevó el pasado miércoles 29 de junio a la Junta Departamental, su Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2021 que, según lo informado desde la comuna, arrojó un superávit de casi 132 millones de pesos. “Cumplimos con nuestro deber”, dijo al respecto la intendente Ana María Bentaberri, en rueda de prensa.

Como cada año, la comuna remitió la Rendición y el Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2021 a través del director de Hacienda de la comuna Miguel Olagüe, y el director de Gestión Ambiental y Salud Carlos Rodríguez. El documento incluye acciones que son presentadas en diversos capítulos que se corresponden con las direcciones y coordinaciones generales, municipios y propuestas aportadas desde la Mesa de Concertación de Políticas Públicas.

También agrega una primera vinculación entre las Metas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Contiene además los estados correspondientes a la rendición financiera, donde se muestra el Resultado del Ejercicio 2021, que arrojó un superávit de $ 131.904.610,91.

Si bien se trata de un resultado positivo para la Intendencia, Bentaberri se mostró cauta: “Cumplimos con nuestro deber. Más allá no me animo a decir y satisfecha no estoy, hasta que no terminemos el período”, dijo la Intendente.

“Sé que todos venimos haciendo un esfuerzo pero siempre hay cosas para mejorar. Los números hoy dieron bien, ya llevamos seis meses de este año y el flujo de fondos sigue estando sobre mi escritorio y va a ser así durante todo el período. Este equipo se esfuerza, trata de mejorar cada día pero sabemos que el haber cumplido lo vamos a poder decir recién el último día de la gestión y aspiramos a eso”, agregó la jefe comunal.

Según se desprende del documento de 547 páginas, durante el 2021 la recaudación de la Intendencia fue de 2.252.635.036,95 pesos uruguayos. Mientras que los recursos de origen departamental ascendieron a 1.463.411.739,95 pesos, los de origen nacional fueron de 789.223.297 pesos.

Como contrapartida, lo gastado y comprometido fue de 2.120.730.426,04 pesos. Los gastos de funcionamiento fueron 1.424.442.158,50 pesos, mientras que los de inversión ascendieron a 696.288.267.54.

PROPORCIÓN | Consultada sobre el nivel de conformidad con respecto a la proporción entre los gastos de funcionamiento y los de inversión, la titular de la comuna recordó que en esta oportunidad se realizó una “vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, que han servido de guía “de cómo mirar el presupuesto y analizar de qué manera somos más eficientes; si yendo más a la inversión o si mejorando el funcionamiento”, dijo Bentaberri.

La Intendente hizo alusión a la importancia de los elementos nuevos que se incorporan al análisis: “Si San José aporta a la calidad de vida, a mejorar la vinculación con las ciudades, a mejorar las necesarias alianzas para el desarrollo, empezamos a introducir otro idioma que va a exigir un esfuerzo, no solamente desde el equipo de gobierno, sino a todos los niveles”, comentó Bentabarri.

“Hoy tenemos una nueva foto, no me gustaría caer en el error de decir si está bien o está mal, sino que la Intendente de San José hoy presenta una Rendición de Cuentas con una foto determinada que dice que el año pasado San José sumó a los ODS de determinada manera. Tal vez este año cuando hagamos la lectura ya sea de otra forma. Si esas proporciones nos parecen adecuadas seguiremos trabajando de la misma manera y si no, el equipo irá reviendo nuevas pautas de trabajo para empezar a volcar nuevas propuestas que alimenten a otros ODS”, concluyó.

SATISFACCIÓN | Desde la Dirección de Hacienda, su titular Miguel Olagüe, expresó su satisfacción por el resultado logrado que, dijo, fue posible gracias al trabajo realizado por todo el equipo en base al compromiso asumido y a la responsabilidad con la que se abordó el tema.

“Es un trabajo que llevó adelante todo el equipo de la Dirección de Hacienda, pero obviamente que el informe incluye un trabajo de todo el Ejecutivo, de todas las direcciones y todo el equipo está realmente muy contento con los resultados obtenidos. Demuestra el esfuerzo y el compromiso que se asumió y en el que se viene trabajando. Es un resultado que muestra esa dedicación”, comentó el jerarca de la comuna.

Para alcanzar ese resultado Olagüe dijo que se trabajó en forma diaria para controlar los dineros públicos: “Tuvimos que ir paso a paso, todos los días, todos los meses, controlando los números, presentándole informes a la Intendente, manteniendo reuniones. Ana es contadora y eso, para nosotros es también un aliado muy importante”, añadió.

En ese marco, el titular de Hacienda se mostró muy optimista con respecto al resultado que arrojará la próxima Rendición de Cuentas. “Este año somos conscientes de que vamos por un resultado superavitario también. En eso también estamos trabajando porque ya pasaron seis meses de este 2022 y sabemos que si bien los motores ya se prendieron en 2021, en este año ya están más calientes y ya vemos obras en todo el departamento, ya con otra intensidad y otro avance. Sabemos que a medida que los años van a pasando se quiere ejecutar más obras y proyectos pero nosotros siempre con el objetivo claro de cumplir con el presupuesto y de mantenerlo equilibrado”, declaró el Director de Hacienda.

Olagüe recordó que la del 2021 fue la última Rendición de Cuentas en la que se utilizó el criterio de lo comprometido. A partir del 1º de enero de 2022 la Intendencia aplica el criterio de lo devengado, según el cual los resultados positivos y negativos corresponden al ejercicio económico en el que se produjo el hecho generador de los mismos, independientemente de su cobro o pago.