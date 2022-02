La historia de una enfermera que se enamoró de Kiyú y hoy administra el camping «Atrapasueños»

Tras un comienzo de semana marcado por las intensas lluvias el viernes volvió a reinar el sol. Los vientos del sur fueron bajando su intensidad y con ello la costa fue recuperando su calma. El fin del primer mes del año, ya calmada la necesidad de los campos, le devuelve al verano la intensidad que los bañistas ansiaban y las zonas balnearias recuperan el movimiento que tuvieron en la primera quincena.

La oferta de alojamiento recupera también su ocupación. Se recambia la población flotante, algunos dicen que en febrero llegan “los gasoleros”, pero cuidado, el visitante requiere su atención durante todo el año y el consumo siempre ha tenido sus matices según los bolsillos, nada nuevo bajo el sol, así ha sido siempre.

Según los informes diarios de la Agrupación de Guardavidas de San José, el fin de semana que pasó, la calidad del agua fue buena, los vientos se han mantenido suaves desde el norte y la temperatura del agua se ha mantenido en el entorno de los 22 grados ¿Qué más se puede pedir? Si tiene las posibilidades, guarde bronceador, agua fresca, un abrigo liviano para la tarde-noche y véngase a la playa para aliviar las tensiones cotidianas.

ENAMORADA | Algo parecido a eso le ocurrió a una joven enfermera montevideana que hace unos ocho años llegó por Kiyú a vacacionar durante algunos pocos días y hoy está al frente de uno de los principales campings del balneario.

En la pasada edición mencionamos la imposibilidad de contactar con la gente del camping Las Acacias y es que en realidad como tal “Las Acacias” ya no existe. Sí existe un camping en el mismo predio, en la zona del Parador Grande, se llama camping Atrapasueños y cuenta con una nueva administración desde mediados de 2021.

Eglantine Noli, es una joven enfermera montevideana por nacimiento y ya kiyuense por elección. Llegó hace un tiempo con una carpa a ese mismo predio y después de unos días de vacaciones por el balneario recibió ese flechazo que guarda Kiyú para quienes se le acercan por vez primera.

En una charla con La Semana, Eglantine, que ha optado por pronunciar su nombre de origen francés tal y como se lee, en buen criollo, contó que conoció Kiyú hace “unos ocho años, vine un día y me enamoró. Luego estuve por trabajo haciendo un Plan Verano en la Policlínica” y explicó que “soy enfermera y siempre estuve con la idea de venirme a vivir acá, pero por diferentes motivos no se me había dado”.

CAMPING | Sobre el camping, Noli dijo que “lo conocía porque venía a acampar cuando lo administraba un grupo de amigos. El año pasado vine y supe que los propietarios lo habían subalquilado y me pregunté ¿Por qué no? Y un poco irracionalmente empezamos a conversar y finalmente hicimos un contrato por dos años”.

La primera medida que adoptó Eglantine fue cambiar el nombre tradicional del lugar. “Lo del nombre ni siquiera fue algo planeado. Un día en el invierno, cuando esto tiene otra cara distinta, empecé a mirar para un lado y había un atrapasueños, miré para otro y vi otro atrapasueño y llegué a contar seis u ocho, porque algunos artesanos que venían a acampar los iban dejando y entonces fue como inspirador y me dije que tenía que llamarse así”, contó.

Con su nuevo oficio, Eglantine Noli se empoderó del lugar y dijo que se dio cuenta que “esto es vida” comparado con Montevideo, aunque difícilmente quienes llegan de malla y sombrilla en enero vuelvan de abrigo pesado en julio. La empresaria agregó que “yo acá en invierno lo disfruto de campera, bufanda y gorro, pero además descubrí algo encantador, me faltaba ver las tormentas eléctricas que desde la barranca conforman un espectáculo fascinante”.

OFERTA | Para quienes no lo conocen vale decir que el camping ofrece un predio totalmente arbolado. Eglantine Noli explicó que “cada parcela tiene su fogón, no tienen parrilla. Nosotros tenemos algunas pocas para prestar, pero lo ideal es que la gente traiga la suya”. Asimismo hay “una línea eléctrica que cubre todo el predio, pero no hay una bajada a cada parcela, cada determinados metros hay una bajada para que se conecten con alargues”.

En los servicios higiénicos “desde las 18 hay agua caliente en las duchas. Contamos con una caldera a leña y se mantiene el agua caliente hasta la 1 de la mañana aproximadamente”. En la recepción funciona un servicio mínimo de bebidas, hielo, leña. “Está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 23 entre semana y los fines de semana un poco más tarde. Allí podemos ofrecer lo básico como para el momento, los fines de semana generalmente hacemos pizzas y lo anunciamos con tiempo para que la gente vaya sabiendo”, contó.

El predio ofrece también una cancha de fútbol y la responsable del camping dijo que “vamos a organizar un campeonato ahora en febrero, también tenemos juegos para niños”.

CAPACIDAD | Un grupo de tres amigas y un colaborador del lugar acompañan a Eglantine Noli en este emprendimiento. “Durante las dos primeras semanas de enero tuvimos muy buena concurrencia, después cayó mucho por el clima, con mis amigas nos veníamos en julio por el fin de semana para ir acondicionando todo a nuestro gusto”.

El camping Atrapasueños cuenta con 40 parcelas. Noli dijo que “nosotros procuramos administrar el número de personas, para evitar la saturación de los servicios. Entonces nos pusimos un máximo de 80-90 personas, porque la idea es que la gente disfrute y no que colapsen los servicios y tengan que estar haciendo cola para todo. Procuramos no aglomerarnos, por eso pusimos un límite más vinculado con el número de personas que con el de las parcelas ocupadas”.

Respecto a las tarifas la responsable de Atrapasueños dijo que “el costo es de 280 pesos para mayores de 12 años, de 6 a 12 pagan 140 y los menores de 6 años son sin costo” pero esa tarifa básica tiene cierta flexibilidad. Al respecto Noli dijo que “por tres noches o más queda en 250 pesos el costo de los mayores, siempre nos adaptamos a cada caso”.

A modo de ejemplo agregó que “tenemos un Guardavidas que se queda toda la temporada y por tanto tiene un precio adecuado a ello. También a veces vienen familias que se quedan por muchos días, hay gente que viene a pasar 10 días. En esos casos también buscamos una tarifa más conveniente”.

Sobre cómo le ha resultado esta nueva experiencia, Noli dijo que “estoy muy contenta, también un poco agotada, porque siempre digo que esto para mí es totalmente nuevo, si fuera algo que una se maneja hace tiempo sería diferente, pero como en todo tratamos de hacer lo mejor, a ensayo y error como en todo, y si la gente se va contenta y nos da para adelante ya es suficiente”.

APOYOS | Finalmente, Eglantine Noli destacó los apoyos que ha recibido para cristalizar su idea de administrar un camping en Kiyú. “Yo soy como la dueña oficial, pero en realidad yo empecé el viaje y todo esto que parecía una gran locura sólo fue posible y se hizo realidad gracias a mi familia y amigos, de lo contrario no habría tenido la menor chance”, contó y agregó luego que “siempre estuvieron de forma incondicional en todo y hasta ahora esto funciona así, como un gran equipo detrás”.

Explicó que “esto demanda mucho sacrificio y esfuerzo, económicamente es todo a base de esfuerzo, los gastos son muchos y a veces una se desanima un poco, pero el apoyo que tengo realmente vale oro”.

Por Jorge Gambetta.

*Imagen: Eglantine, segunda desde la derecha, junto al grupo de amigas que la ayudan en el camping.