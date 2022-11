La estrategia de FFOSE y el movimiento social para oponerse al proyecto Neptuno

En la mañana del lunes 21 de noviembre, la Comisión en Defensa del Agua y la Vida, la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), y el colectivo “Los Tucu-Tucu”, realizaron conferencias de prensa en Libertad y en San José de Mayo para dar a conocer los pasos que seguirán en su decidida oposición a la construcción del proyecto Neptuno en la zona de Arazatí, tras el anuncio realizado por el presidente Lacalle Pou el pasado martes 15.

La conferencia de prensa se realizó en Casa de la Cultura y de ella participaron el presidente de FFOSE Federico Kreimerman, el secretario general del gremio Ramón Parra, el representante de la comisión nacional Nelson Altieri y Oscar Mendoza representando a “Los Tucu-Tucu”.

Comenzó tomando la palabra Federico Kreimermann, quien transmitió “la preocupación que tenemos que lo que se anuncia como una gran obra esconde un proceso de privatización, porque el Directorio de OSE decidió que un mismo actor privado va a diseñar, construir, financiar y mantener una infraestructura donde se va a producir agua potable”.

“La infraestructura va a pertenecer a una empresa privada y la OSE va a entrar a operarla, pagando un canon por disponibilidad del entorno anual de 40 millones de dólares. La obra costará 210 millones de dólares y la OSE terminará pagando más de 530 millones”, añadió Kreimermann.

El técnico de OSE dijo que el Neptuno “es un negocio financiero”, y si bien aclaró que no hay problema con que los privados ganen plata, “acá lo que hay es especulación financiera. Cuando el Presidente dice que la OSE no paga, es falso, la OSE no paga durante los dos años de construcción y después durante 18 años paga varias veces más de lo que se pagaría si lo hiciéramos con el método tradicional”.

Agregó el dirigente de FFOSE que para el sindicato “esta inversión no es urgente, se realiza mientras en muchos lugares del país, las condiciones edilicias donde trabajan nuestros compañeros y compañeras son muy precarias; hay lugares donde las instalaciones se caen a pedazos y se requiere mucho menos dinero de lo que se plantea invertir aquí para solucionar esos problemas”.

RECURSO Y FRENTE GRANDE | Luego tomó la palabra Ramón Parra, quien explicó que tras la reunión mantenida el pasado viernes, la Dirección de FFOSE decidió como primera medida “recurrir lo que el Directorio el día martes aprobó; ese recurso que plantearemos tiene un carácter suspensivo hacia el pliego de condiciones y tenemos esta semana para presentarlo”.

Respecto al tiempo que esta medida podría retrasar el llamado a licitación, Federico Kreimermann dijo que “de acuerdo a lo que los abogados nos indican, presentado el recurso se genera la suspensión del proceso, la OSE debería fundamentarlo basado en la urgencia del interés nacional para levantar la suspensión, que no significa que se anule el recurso, que iría al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), y cuando estén los pliegos veremos cómo seguimos, pero es necesario para nosotros iniciar esta primera acción contra esta resolución de Directorio, dependerá de cómo reaccione el Directorio, el tiempo que dure la suspensión”.

Ramón Parra a su vez mencionó que hacia adelante “lo que queremos hacer es armar un gran frente por el agua y por todas las empresas públicas. Queremos aunar todas las agrupaciones sociales que hoy están por fuera del tema del agua, llamarlas a movilizarse en alguna jornada específica para que respalden nuestra actual lucha. Queremos confluir todos en un gran movimiento, como lo hicimos en los año 90 (siglo pasado), o como lo hicimos en 2004 cuando definimos la reforma constitucional”.

CONSTITUCIÓN CLARA | Luego tomó la palabra Nelson Altieri, quien mencionó que para la comisión en defensa del agua y la vida, el proyecto del gobierno es el “de las contradicciones, no solo porque pasa por encima del artículo 47 de la Constitución, sino que pasa por encima de la ley de ambiente”.

“El numeral 3 del artículo 47 de la Constitución dice muy claro que ‘el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para consumo humano serán prestados de forma exclusiva y directamente por las personas jurídicas estatales’, por eso “esto es una privatización y además no se toman en cuenta cuestiones como la participación de los usuarios y de la sociedad civil, que debe ser parte de la planificación, control y gestión del agua”, agregó Nelson Altieri, quien mencionó luego que ellos no participarán en las instancias de negociación en que el gobierno ponga el proyecto Neptuno sobre la mesa, ya que sería validarlo.

Luego Ramón Parra dijo que era importante aclararle a la gente que se está generando “una alarma que no existe, no nos vamos a quedar sin agua en el verano que viene y por eso tenemos que salir corriendo a hacer una planta nueva”, pero además, “si en el proyecto inicial, decíamos que esa planta no iba a poder abastecer para 2045 lo que era la demanda de agua, con este proyecto podrá menos, ya que bajó la capacidad de producir agua a un tercio”.

“También redujeron el polder y cuando más vamos a necesitar esa agua que es en el verano, va a haber mayor salinidad por lo tanto menos tiempo va a estar produciendo la planta”, así que “es una mentira que le van a dar agua a Rodríguez, a Libertad o a Ciudad del Plata”, dijo el Secretario General de FFOSE en la conferencia de prensa realizada en Libertad.

A la hora de decir por qué el gobierno pretende realizar esta obra, dijo Ramón Parra que “entendemos que con este proyecto están pagando favores de la anterior campaña electoral, porque otra cosa no lo explica”.

NO ESTÁ EN CARPETA | Consultados los dirigentes sindicales respecto a si han estado coordinando el trabajo con el abogado Juan Ceretta, quien iniciará sus propias acciones legales, dijo Kreimermann que “en coordinación con abogados hemos estado desde el principio, incluido Ceretta, no es el único, ya que trabajamos con cuatro catedráticos de la Facultad de Derecho”.

Por último y consultados sobre si se prevé alguna nueva campaña pro referéndum, Federico Kreimermann dijo que “por ahora no lo hemos evaluado, porque la verdad es que ese proceso el pueblo uruguayo ya lo hizo; el artículo 47 de la Constitución, a diferencia de otros artículos, proviene de una consulta popular”.

“Más claro de lo que está escrito ahí, es imposible. El tema es que no se trata de lecturas de abogados únicamente, sino que todos los que votamos en 2004 por este artículo, lo hicimos para que el agua fuera pública en todo su conjunto y no parcialmente como ahora lo quieren plantear”, dijo el Presidente de FFOSE.

Por Javier Perdomo.