La «escuelita» del barrio Colón en año de transición por la pandemia de coronavirus

Es difícil encontrar una organización social, deportiva o cultural que no esté teniendo problemas durante este año 2020 marcado por la pandemia de coronavirus, debido a la suspensión de las actividades públicas, que eran las instancias en las que éstas podían reunir fondos para su sobrevivencia. En los primeros meses de “emergencia sanitaria” hablamos de muchas de ellas, pero pasa el tiempo y todas siguen sufriendo las consecuencias.

Una de ellas es el Centro Familiar de Barrio Colón, más conocido como la “escuelita” de barrio Colón, cuyo objetivo es brindar clases de apoyo a niños en edad escolar, que desde que se declaró la pandemia no ha funcionado. Hasta que se declaró la pandemia, la “escuelita” funcionaba en un local de la calle Oribe, entre Puntas de Flores y 18 de Julio, que era alquilado por la comisión de la escuelita y donde además de brindar sus clases a los niños, se arrendaba a terceros el espacio para realizar cumpleaños o fiestas de casamiento, una forma de recaudar fondos para solventar los costos fijos, es decir el propio alquiler, luz, agua.

Junto al aporte que realizaban los socios y algunas ventas solidarias, tanto de comida como de ropa, reunían algunos fondos más para pagarle a la maestra que brindaba las clases a los niños que asistían. Según comentó Diego “Pelo” Romero, uno de los integrantes del centro, a la maestra no se le daba una partida de dinero fija, dependía todo de lo que se recaudara. Un mes podían ser tres mil pesos, otro menos u otro más, variaba en función de lo que hubiera en caja.

GASTOS | Pero desde el 13 de marzo toda actividad paró. Patricia Dolio, otra de las integrantes de la comisión, explicó que ya nada se pudo hacer allí, pero sin embargo la comisión debió seguir haciendo frente a los gastos fijos, que en promedio eran unos seis mil pesos. Desde marzo a noviembre, en el período en que no hubo actividad, todo se solventó con algún fondo que tenía el grupo y con el apoyo de los socios, muchos de los cuales siguieron aportando su cuota pese a no tener beneficios, como por ejemplo descuentos en el alquiler del local para fiestas, ya que no hubo ninguna fiesta.

Pero todo tiene su final. Las desavenencias con la propietaria del local en que funcionaban y la propia escasez de recursos para hacer frente a los gastos, llevó a que desde este mes de noviembre la sede oficial de la “escuelita” sea la cancha del Club Atlético Las Palmas (ubicado en Camino Buschental), por más que en los hechos no esté funcionando.

Es que el club de fútbol es un brazo más del Centro Familiar, su resurgimiento se gestó allí y el presidente del centro -Luis Fraga-, es quien cedió el predio en el que fue construida la cancha en la que el equipo juega de locatario.

OBJETIVOS | Si bien, como decíamos, la “escuelita” estuvo inactiva en 2020, para el año 2021 esperan poder retomar las actividades y para ello están realizando negociaciones en distintos ámbitos para que les cedan contenedores funcionales donde se puedan desarrollar las clases.

“Ese es el objetivo que tenemos para 2021”, comentó Patricia Dolio, que añadió que el club de fútbol y la “escuelita” son uno solo, ya que, por ejemplo, para poder recibir los distintos aportes oficiales que permitieron construir la cancha, el Centro Familiar cedió su personería jurídica.

Diego Romero, comentó que la nueva ubicación que tendrá la “escuelita” llevará a que sean muchos más los que en el futuro puedan concurrir a las clases de apoyo. También informó que tienen otros proyectos para los adolescentes, tanto en el ámbito deportivo como en el social, pero para eso habrá que esperar a 2021.

Habrá que estar atentos y esperar que la pandemia no siga impidiendo el desarrollo de las organizaciones sociales.

Por Javier Perdomo.