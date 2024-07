La decisión de La Semana respecto al movimiento de vecinos y productores

Estas líneas tienen como objetivo anunciar la decisión editorial de este medio de no dar más cabida a notas o declaraciones del grupo de vecinos y productores que se opone a la construcción de parte del proyecto Neptuno en la zona de Arazatí. Pasemos a explicar las razones de esta determinación.

Una vez enterados del surgimiento de este grupo, este medio buscó algún vocero para conocer sus razones y fue así que se nos derivó a dos voceras que aceptaron realizar nota con La Semana y así se hizo, en los mejores términos.

Terminada la nota se le pide a este cronista que antes de publicar lo que se escriba, se les muestre a las entrevistadas, argumentando que como eran nuevas declarando podían cometer errores. Por supuesto que la respuesta fue que no, que una nota no se muestra antes de publicarse, a no ser que uno tenga alguna duda técnica (y en ese caso se puede mostrar el párrafo de la duda y no el resto del texto), pero que en función del argumento que ellas ponían estaba dispuesto a enviarles la desgrabación en crudo de sus declaraciones para que vieran si en algo se habían equivocado.

La transcripción fue enviada, pero por supuesto que no se esperó a tener un visto bueno para elaborar la nota, aunque rápido se obtuvo una devolución positiva. La nota se hizo, se publicó y fue motivo para que otros medios se interesaran por el asunto.

Pasados unos días, al tomar conocimiento sobre la llegada de los primeros cedulones de expropiación de campos que se usarían para la concreción del proyecto, este mismo cronista se contactó con las mismas personas y con amabilidad fue explicada la situación, pero otra vez vuelve a plantearse la misma situación, la exigencia ya no de ver la transcripción de lo dicho, sino que se les entregara la nota entera, so pena de no dejar que se publicara.

La respuesta fue que no había nada que pudiera evitar la publicación de la nota, que nadie tiene control sobre lo que el medio escribe y que para La Semana no corrían esas prácticas. Igualmente, se aceptó enviar el texto en crudo nuevamente, pero continuó la insistencia de ver la nota. Se dijo por enésima vez no y se cortó el diálogo, a sabiendas que se perdía una fuente informativa. A veces, es preferible perder para ganar en respeto propio.

La nota de marras se publicó en la pasada edición y para este medio quedó el asunto cerrado ahí, pero una imprecación pública de uno de los integrantes del colectivo de vecinos a nuestra colaboradora Katherine Martínez en San José de Mayo, tras la reunión con el presidente de OSE Raúl Montero, que le exigió que le mostrara la nota que fuera a escribir porque ellos habían tenido problemas con La Semana, hacen que como Director del medio decida silenciar la voz de este colectivo, que no entiende lo básico del relacionamiento con los medios de prensa y de la importancia de respetar la libertad de prensa.

Podrán querer simular que se trata de temor a decir las cosas, pero en el fondo hay una intención de controlar lo que dice un medio y a mal lugar llegaron para intentarlo. En casi 30 años de actividad, se ha dicho de este cronista y del medio que dirijo (vamos casi por los 23), de todo un poco –por supuesto hay quienes no quieren y quienes no nos quieren, no hay unanimidades-, pero nadie ha dicho que se ha distorsionado algún tipo de declaración, por lo tanto si no está esa mínima confianza, es mejor no dar más el espacio.

Una pena por ellos, se pierden de llegar con su mensaje a todo el sur de San José y más allá por la web. La Semana sigue teniendo buenas fuentes en todas las áreas de la actividad social y en todos los bandos políticos, que confían en el trabajo profesional que este medio hace.

Por Javier Perdomo.