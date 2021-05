La Asamblea con paro por 48 horas en Cita con la posibilidad de la desaparición de los guardas como trasfondo

Un chófer de la empresa Cita no quiso salir desde San José de Mayo sin guarda, lo que derivó en que la empresa lo sancionara. El sindicato pidió que la suspensión se dejara sin efecto hasta tanto se discutiera en el Ministerio de Trabajo. La empresa dijo que la suspensión seguía y los trabajadores ingresaron en una asamblea con paralización que duró las 48 horas que implicaba la suspensión. El hecho, es un incidente más en una escalada de enfrentamientos internos que comenzaron tras la huelga de 11 días que realizaran los obreros de Cita en 2020, pero que también tiene como trasfondo la discusión de la desaparición o no de la función del guarda.

José “Pepe” Duarte, dirigente del Interdepartamental de la Unión Nacional de Trabajadores del Transporte (UNOTT), luego de explicar los porqués de la paralización de los trabajadores de Cita, dijo que en el correr de la asamblea fueron “surgiendo las situaciones que están sucediendo día a día y que por ello, los compañeros decidieron que hasta que no se reincorporara el compañero suspendido, ellos tampoco lo hacían” y así fue que recién con los primeros turnos del sábado se reintegró todo el personal.

Durante las dos jornadas de paralización hubo coches contratados completando los turnos y según lo denunciado por Duarte y por otros dirigentes sindicales en redes sociales, “la empresa no respetó el aforo del 50%. Le estuvieron diciendo a los que trabajaron que levantaran a todo el que hiciera seña, que no respetaran el aforo”.

Para Duarte no hay dudas de que incidentes como el ocurrido en Cita en la semana que pasó, son parte de las maniobras para “sacar los guardas de en medio”. Agregó el dirigente del Interdepartamental que “dentro de lo que es la empresa Cita es grave por la forma que tienen ellos de tratar las cosas, que a partir del conflicto del año pasado se ha agudizado. Esto es la gota que derrama el vaso, por eso los compañeros paran, pero se han dato situaciones de compañeros que no han querido salir solos y que los mandan al seguro de paro. Esa no es una sanción, pero te están mandando un mensaje”.

“Vemos que Cita es una de las puntas de lanza, conjuntamente con Núñez y Turismar, para sacar a los guardas de en medio. La práctica se está dando, se justifica por medio del MTOP por la pandemia, porque no hay mucho pasaje, pero Cita, al retomarse las clases es una de las empresas que más gente mueve en el país”, comentó José Duarte.

AFORO | Respecto a la continuidad en el aforo a nivel nacional, dijo “Pepe” Duarte que “si bien sabemos que el aforo es algo que nos sirve a los trabajadores, en las negociaciones sirve para que las empresas nos digan que están complicadas”.

“El aforo se implementó en diciembre del año pasado, cuando había muchos menos casos, menos contagio, menos gente en el CTI; ahora en este momento de muchos casos, nosotros creemos que el virus lo estamos trasladando arriba de los ómnibus también. Hay compañeros que han pasado por graves problemas de salud. En lo que es el transporte urbano y suburbano, han tenido gente en CTI, algunos no han salido, otros aún siguen ahí”, comentó Duarte.

En opinión del dirigente del transporte de pasajeros, en este tiempo de pandemia las empresas del sector “no han perdido dinero, quizás perdieron de ganar más. Ahora están ganando menos, porque han entregado chapas, han parado ómnibus y tienen gente en el seguro de paro”.

“Sin dudas que las empresas chicas están afectadas, pero las grandes son las que más provecho están sacando de todo esto. Todo esto lo hemos dicho en el Ministerio de Transporte, pero no hemos logrado que hagan respetar los laudos, los compromisos con los trabajadores”, dijo Duarte, quien mencionó que Cita debe licencias desde el año 2019.

Agregó además que los funcionarios de todo el sector “no tenemos aumento desde setiembre de 2019” y estimó que los obreros del transporte han perdido un 15% de ingresos, ya que a las pérdidas que han sufrido todos los trabajadores del país, hay que agregarle que “han bajado los kilómetros recorridos y tampoco se ha aumentado el valor kilómetro, Todo eso es pérdida para nosotros”.

